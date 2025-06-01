【孤山夜雨／摘自《華商報》2025年3月15日】

這已經成為一種習慣，即便是在自己生活的城市開車，我也總是習慣性地開著導航。

擋風玻璃外，霓虹燈與路燈交織的光河在暮色中流淌。「前方300米右轉。」車載導航那冰冷、機械的女聲，以釐米級的精度切割著時空，方向盤好似被馴服的傀儡，而我，不過是在電子柵欄裡按圖索驥的囚徒。

有一回，車堵在環城快速路上，我百無聊賴地望向窗外，竟看到梧桐枝丫間結滿了青果。春深至此了嗎？我搖下車窗，卻聞不到記憶裡梧桐花的清甜，只有車載香薰不時噴灑著「雨後森林」的氣息。

我不禁陷入沉思：我們習慣了科技帶來的便捷，卻困在一個隔絕天地的玻璃罩裡，就像一隻熱水中的青蛙，失卻了對溫度變化的感知能力。倘若沒有導航，我們會怎樣？尤其身處蒙昧時代的古人，又靠什麼辨明遠行的方向？是天上閃爍的星辰，還是地上縱橫的山川？那些南征北戰的將士、長途跋涉的旅人、進京趕考的書生，他們又是如何跨越山川，抵達遠方的？

翻開泛黃的《山海經》，那「東五百里，曰禱過之山，其上多金、玉，其下多犀、兕」的記載，看似只是簡單的文字，實則是古人用腳步書寫的導航日誌。漢代畫像磚上的北斗七星圖，唐代敦煌星圖中的二十八星宿，都是古人嵌在天幕上的永恆路標。張騫持節西行時，絲綢之路上沒有衛星定位，卻有駱駝脖頸的銅鈴搖出的方位韻律：當鈴聲漸弱，說明沙丘背風面藏著綠洲；當鈴舌偏向西南，便是季風轉向的信號。更令人驚歎的，是太平洋島民的星辰航海術，他們根據星座高度和角判斷緯度，還能通過觀察波浪折射辨識百海裡外的島嶼，這種神奇的能力，即便是能利用電腦模擬的現代海洋學家，也依然覺得匪夷所思。

在雨水叩打車窗的夜晚，天氣預報軟體推送著精確到百分比的降水概率。這讓我想起山西蒲縣那塊元代的晴雨碑，那些被時光侵蝕而成的斑駁刻痕，記錄著600多年雲起雲落的氣象密碼。古代典籍中描述的「相風銅烏」，它不僅是古代的風向標，背後還與流體力學原理暗合─鳥尾的銅片在風中的振頻與風速之間，有著奇妙的函數關係。嶺南客家人修建圍龍屋時，天井的二十四道地磚對應節氣流轉，每到冬至正午，陽光總會精準地爬上第三道磚縫。當氣象衛星在數萬公里的高空編織數據網路時，黃土高原的老農仍會在破曉時分推開木窗，憑藉著麻雀羽毛的濕潤度來預判墑情，這種能力來自深植於他們骨血裡的生物鐘，精準而神奇。

當我們在超市貨架前熟練地掃描有機蔬菜的二維碼時，東漢的《四民月令》正孤獨地躺在博物館裡歎息。江南稻田裡的老把式，至今仍守著聞蛙鳴插秧的古訓─當青蛙連續三夜在戌時齊鳴，便是播種的最佳時機。反觀現代農業，無人機噴灑農藥可以精準落到每片葉面，卻少有人懂得分辨七星瓢蟲與二十八星瓢蟲振翅頻率的細微差異。這讓我想起鄂倫春族獵人的祕訣：找到被黑熊抓傷的椴樹，凝結的樹脂會指向獸群遷徙的路徑。這些細微如塵的自然密碼，正在數位化的洶湧浪潮中，悄然風化，漸漸被人遺忘。猶記得幼時，祖母教我「馬尾雲過午，曬死老黃牛」「朝霞不出門，晚霞行千里」的農諺，如今那朵雲彩永遠飄在雲端伺服器裡，成了某段氣候大數據中的編碼。

當我們用智慧手錶監測睡眠品質時，可還記得「臥聽松濤」是怎樣精妙的生物回饋？當兒童透過平板電腦認識動物，是否會失去翻開《詩經》邂逅「關關雎鳩」時的那份驚豔與純真？湘西苗寨的銀匠至今相信，鍛造新月項圈必須在寅時開爐，因為那時的大氣濕度能讓金屬產生特殊光暈。這種將身心融入自然節律的古老智慧，或許比實驗室裡冰冷的光譜分析，更接近造物的本真。

在關閉導航返家的路上，我輕輕搖下車窗。雨水裹挾著紫薇花的香氣，悠悠漫入車廂，遠處建築的輪廓在雨幕中漸漸模糊，宛如一幅淡雅的水墨剪影。儀表板暗下去的一剎那，我忽然看見獵戶座腰帶低垂，那是刻在敦煌星圖上的永恆座標，那是指引鄭和的航燈，更是所有文明出發時凝望的故鄉。

或許，真正的困境不在於技術本身，而在於我們拱手讓渡了感知世界的權利。有時候我真的懷疑，我們是否真的應該偶爾把自己放逐到沒有信號的荒野，讓腳掌重新感知大地的脈動，讓瞳孔學會閱讀雲朵的筆跡，讓耳郭解析不同層次的風聲。畢竟，人類用了百萬年的漫長時光，才進化出直立著凝視星空的能力，這份珍貴的天賦，不該消弭在短短數十年間的數據洪流裡。

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