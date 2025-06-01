快訊

台鐵乘客嫌冷氣太冷 2度要求調高溫度還罵車長「垃圾」

日職／孫易磊0比0登板挨2安沒掉分 入手第3次中繼成功

都市穴居人

聯合新聞網／ 讀者雜誌

【安德烈／摘自《三聯生活週刊》2025年第11期】

凌晨兩點，還有閨密在淘友圈分享「洞穴睡眠用品」，有氣密性堪比太空艙的仿生造型懶人沙發，有能把整個房間染成絢麗斑斕的夜空樣子的北歐極光助眠眼鏡，還有可以自由組合出999種純自然白噪音的聲效音訊、可調節色感和溫度的睡眠眼罩、無痕無感睡眠降噪耳機，還有比「睡著可以長頭髮」的枕頭更令人迷惑的，號稱模擬母體子宮環境的人工智慧充氣睡袋。

現代人的失眠被稱為一場對洞穴的集體鄉愁。柏拉圖在《理想國》中描繪了一個洞穴寓言：囚徒們被鎖在洞中，將牆上的影子視為現實。如今這一幕成了都市穴居人睡眠生活的寫照：身體被困在鋼筋混凝土組成的森林中，靈魂被禁錮在各類電子螢幕中，人們開始渴望重返某種原始的黑暗與安寧。

洞穴風民宿恰是都市穴居人深度渴望回歸原始感的一種具象化建築。東京有一家名為「繭」的膠囊旅館，每天客人爆滿，每個艙位僅1.2米寬，牆壁鑲嵌的吸光和收音材料隔絕了外界的紛擾。蜷縮在膠囊倉內的睡客，以嬰兒屈膝環抱的姿態，在立體環繞的柴火燃燒聲、雨點敲打聲、微風吹拂聲和風鈴聲中沉沉睡去。杭州的一個山腳下，一間依原始洞穴的造型和山勢建造的民宿，牆壁被鑿出粗糲的風化紋理，床鋪被深深嵌入岩壁凹槽，照明也僅靠幾盞模擬火把的暖光燈。老闆坦言：「客人來之前都會問無線網路信號好不好。但住進來後，他們反而會主動關閉電子產品。」

村上春樹在《眠》中寫道：「失眠時，我吃冰冷的黃瓜，咀嚼聲像在啃食時間。」這正是都市穴居人的另一種表達方式─追求與味覺、聽覺、嗅覺等與感官相關的「洞穴風味」。在助眠軟體的付費音效排行榜中，篝火劈啪、深海波動、亞馬遜雨夜位列前三；某品牌限定發售的洞穴熏香，將岩蘭草草根與雪松松枝調和出「原始森林苔蘚的氣息」；添加了褪黑素和纈草提取物的助眠巧克力，一口下去迸裂的土腥味，號稱能讓人瞬間跌入柔軟的地洞。

法國人類學家列維-斯特勞斯在《憂鬱的熱帶》中寫到，夜晚的原始部落，「黑暗是所有人的襁褓」。今天的都市穴居人用降噪耳塞隔絕地鐵的轟鳴，用密織遮光窗簾過濾朝霞和霓虹，深夜在購物車中一鍵購買黑暗，將四方的水泥間改成另一種襁褓。而這場盛大的睡眠經濟蓬勃的背後，是一場無聲的文明返祖意識遷徙：我們正帶著科技與智慧，試圖重返那個篝火搖曳的洞穴。

【更多精采文章請見《讀者雜誌》2025年06月號】

圖/讀者雜誌
圖/讀者雜誌

讀者雜誌

追蹤

延伸閱讀

小琉球民宿洗澡疑遭老闆偷拍 女遊客提告妨害性隱私

吃貨必收TOP8台南高評價、鄰近國華街飯店＆民宿清單，好吃好住一站搞定，吃爆台南美食超方便！

王淨南法拍迷你短片自編自導自演害失眠

睡前腿癢像蟲爬害她嚴重失眠 部桃醫師：不寧腿作祟

相關新聞

人間椅子

我是個擅長打造椅子的工匠，每把椅子完工後，我會先試坐。我想像自己化身為優雅的貴公子，坐在親手製作的奢華椅子上，與漂亮女子十指交織相握。然而，回到現實，我與夢中的貴公子毫無共同之處，且醜陋得可悲。

從Deep Seek看創新規律

好奇心+自由探索，這7個字就是DeepSeek(深度求索)的創新精髓。

失落的指南針

擋風玻璃外，霓虹燈與路燈交織的光河在暮色中流淌。「前方300米右轉。」車載導航那冰冷、機械的女聲，以釐米級的精度切割著時空，方向盤好似被馴服的傀儡，而我，不過是在電子柵欄裡按圖索驥的囚徒。

都市穴居人

現代人的失眠被稱為一場對洞穴的集體鄉愁。柏拉圖在《理想國》中描繪了一個洞穴寓言：囚徒們被鎖在洞中，將牆上的影子視為現實。

黑暗三角與光明三角

早在2002年，兩名加拿大心理學家德爾羅伊‧保羅赫斯和凱文‧威廉姆斯提出了一個概念，叫「黑暗三角人格」，即符合以下3個特徵的人─自戀、馬基維利主義和精神變態─就是危險的人。

只要不下牌桌

有時候強牌也要弱打，也就是說，雖然自己的牌好，但你先不急著走，主動留下來斷後。所以，摜蛋講究的是，只要還留在牌桌上，就能等到機會。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。