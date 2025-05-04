【洛葦／摘自「得到」App】

如何識別壞人和好人？可能你一聽就要提出異議，說人哪有絕對的好與壞，每個人都是不同的環境塑造出來的。但在心理學家的努力下，我們現在的確有辦法快速判斷誰是壞人，誰是好人。

早在2002年，兩名加拿大心理學家德爾羅伊‧保羅赫斯和凱文‧威廉姆斯提出了一個概念，叫「黑暗三角人格」，即符合以下3個特徵的人─自戀、馬基維利主義和精神變態─就是危險的人。

這裡說的「自戀」，不是說俊男靚女愛照鏡子那種普通的自戀，而是以自我為中心，總是要求聚光燈打在自己身上，極度渴望得到他人的讚美和崇拜，對批評極為敏感。自戀者往往看起來自信滿滿，實則內心十分脆弱。

奉行馬基維利主義的人則有算計和操縱他人的傾向。馬基維利是《君王論》的作者，號稱「西方韓非子」，熱衷於權力鬥爭，對人不講情分只看利益，不問公平只要取勝，主張人應該做披著羊皮的狼。

精神變態，也叫「反社會型人格」，這種人的特點是冷血。一般人都有同理心，當你看到別人受苦時，你會共情，會覺得疼在自己身上，所以你不忍心對別人做壞事。但精神變態者不是這樣的，他們的同理心很弱，對人冷漠，容易下得去手，甚至還可能從別人的苦難中感受到快樂。

當然，任何性格特徵都像連續光譜一樣，每個人或多或少都有一些自戀之類的特點，但關鍵是，有這麼一類人，自戀、馬基維利主義和精神變態這3個特徵在他們身上都很突出。面對這類人，你就要特別小心了。

過去20多年間，學者對黑暗三角人格做了大量研究，我們可以給這類人做個性格畫像。

黑暗三角人格者喜歡操縱他人，他們把人與人的關係工具化。他們不在乎是否意氣相投，只問「你對我有沒有用」。這些人還喜歡冒險，不怕違反規則，做事容易衝動。

有趣的是，黑暗三角人格者給人的第一印象往往很好，充滿魅力。因為自戀，他們的口才很好，尤其在公共場合，他們表現得自信滿滿，讓人覺得很有領導力。這類人因為有精神變態人格，所以他們雖然對他人毫無同理心，卻十分擅長展現出迷人的一面，進而操控他人的情感。也就是說，他們明明不在乎你的喜怒哀樂，卻能把你哄得很開心。

黑暗三角人格者很擅長在短期內獲得競爭優勢，他們只要下定決心，往往就能得到想要的東西。他們能比別人更快一步洞悉利益格局，更大膽地爭取，甚至不擇手段。

但他們往往只能贏得現在，輸了未來。研究表明，這類人很難維持長期的人際關係，因為人們與他們相處一段時間後，就會發現這樣的人不可深交。所以，他們對生活的滿意度可能比較低。也許這就是我們不應做壞人的原因。

當然，我們不能只研究黑暗，也要研究光明，因為有壞人必然就有好人。那麼，好人又是什麼樣的呢？

2019年，美國賓夕法尼亞大學教授斯科特‧考夫曼提出「光明三角人格」的概念。研究發現，光明三角人格也有穩定的特性，同樣具有3個特點。

第一個特點是「人文主義」，即尊重他人。秉持這種價值觀的人尊重每個人的獨特性，尊重特殊需求和不同的觀念。這樣的人能從他人的角度理解世界，而不是處處以自我為中心。這跟自戀者和精神變態者恰恰相反。

第二個特點是「對人性的信任」。馬基維利主義者總是假定他人都在算計自己，而光明三角人格者卻寧可被騙，也願意相信他人身上有美好的一面。他們認為人性本善，對陌生人也會以禮相待。

第三個特點是「康德主義」。持有這種信念的人認為，人只能是目的，而不是手段。那麼，把人當工具、操縱別人就是不可接受的。

光明三角人格者是人群中的寶貝。你尊重、信任和幫助別人，別人也會尊重、信任和幫助你。光明三角人格者總是能跟人建立長期的友好關係，善於合作。他們的人際關係品質很高，所以對生活的滿意度也比較高。

不過這兩個分類並不是絕對的。人性具有連續光譜的特點，每個人可能都有一定程度的黑暗和光明特徵，而且人是可以改變的，千萬不要把人一棍子打死。

但我更要再三強調的是，這些人格特徵是比較穩定的。人群之中的確存在一些人具有很強的黑暗三角人格，也有一些人具有很強的光明三角人格。我們應該把他們區別對待。

還有一些理想主義者，想「感化」黑暗三角人格者。這些人天真地認為，也許某個人對全世界都不好，但是他會對你好，也許你能喚醒他內心某個極其微小的地方，讓他體會到人間有真情…這是危險的想法。要知道，這類人最不在意的就是真情，最擅長的就是假裝有真情。

如果要和黑暗三角人格者合作，你必須非常謹慎才行。尤其要注意明確邊界，就是此次合作要達成什麼目的，成功後利益如何分配，都要事先約定好，完事後互不相欠。黑暗三角人格者也喜歡這樣，因為他們非常擅長弄清楚利益的分配方案。

而對那些具有光明三角人格的人，我們應該倍加珍惜，要跟他們保持良好互動，共同塑造一個好環境。這些人可能會因為容易輕信他人而成為黑暗三角人格者的目標，如果你觀察到這種跡象，應該設法保護他們。

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