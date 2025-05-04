職場人的「心臟按摩術」

【蘭德／摘自雲南科技出版社《職場人該這樣保護心臟了》一書，本刊節選】

1.盡量不要回憶不開心的事情

在工作中，有些人遇到不開心的事之後會耿耿於懷。一旦沉浸其中，很容易陷入慢性的壓力過度狀態。每當回憶起這些討厭的事，心率就會加快。

如果工作比較忙碌，人際關係令人疲憊，我們可以在回家之後或者週末的時候稍稍「放縱」一下。不必刻意做什麼特別的事。

在家慢悠悠地喝茶，沉迷於自己的興趣，或者找個朋友聊聊天，只要能放鬆自我、調整情緒就行。如果可以，最好多找幾種解壓方法。方法越多，我們的心臟就越能得到足夠的休息。

2.學會充滿勇氣地撤退

有的人很容易因為他人的不當行為而產生暴躁情緒，結果反而危害了自己的健康。

建議大家遇到類似情況時，直接離開，逃到安全的地方。

如果大家對「逃」這個字有點兒抵觸，那我們可以換成「充滿勇氣地撤退」。

3.別緊張 沒人關注你

我做事情有一個宗旨─不要好好地做，要開心地做。

我經常參加電視節目的錄製。以前錄完節目之後我總會復盤，「那句話說得太差了」「不小心把那件事說了，好失敗啊」，搞得自己很緊張。但其實，我身邊的人看過節目後，根本沒人注意到我在意的那些細節。

於是我明白了，比起說的內容，說話時的氣場才更重要。微笑著、態度溫和地講話，用真誠的語氣回答，這樣做才更能讓大家記住。我的緊張情緒得到了緩解，從此以後，我也能冷靜地發言了。

做任何事情都一樣，結果不理想也不要緊，只要開心就好。

4.培養興趣愛好

我這個人凡事不太在意細節，所以在日常生活中不太會積攢壓力。即使有壓力，也會透過感興趣的網球和高爾夫球運動來釋放。但我太太是個認真的完美主義者。

她是兒科醫生，工作方面自不必提，家務和育兒方面也一貫追求完美。我非常敬佩她，但她也因為這種認真的個性，比較容易積累壓力。她開始思考如何釋放壓力，於是去彈爵士鋼琴。她原本就會彈古典鋼琴，我以為她馬上就能彈得很好。可明明都是鋼琴，爵士和古典的區別卻相當大。用語言舉例的話，甚至就像英語和日語的區別一樣大。這就讓我那完美主義的太太壓力更大，完全造成了負面效果…

於是，我邀請她和我一起打高爾夫球。

過去，我休息日去打高爾夫球時，太太總會發牢騷：「你一整天都在外頭，也不管家裡…」所以我想，如果我們一起去打高爾夫球的話，她就不會因為我不管家裡而發火了吧。

我的計畫奏效了，太太很快就對打高爾夫球著了迷。看見她終於找到了新的愛好，壓力也得到了緩解，我由衷地感慨，找到一個夫妻共同擁有的愛好還是很棒的。

5.憤怒是最高級別的壓力

憤怒的時候，在心裡衡量一下，你會發現，幾乎對所有的憤怒，都是釋懷為上。我年輕的時候很容易發火，現在偶爾也有火大的時候。

其實只要身在職場，生氣幾乎是不可避免的。不過發火之前，還是請大家想想這句「魔法語言」：這世界上真的有什麼東西，值得我們用自己珍貴的心臟健康來交換嗎？

6.不要嘗試改變對方

有時候，我們會感到不同程度的焦躁，只不過還沒到「憤怒」的地步。如果任由這些令人焦躁的事情不斷積累，形成壓力，就會一點點地給心臟帶來負擔。

想解決這一問題，比較重要的一點就是「不要嘗試改變對方」。

我太太很愛乾淨。她甚至從兒科醫生的職業角度出發，出版過以「掃除整理」為主題的書。但我這個人粗心大意，很容易忽略細節，家務做得也不怎麼好。我太太經常會因為做家務對我發火，比如指責我把洗臉池的檯面弄得全是水漬。挨罵以後我基本不回嘴，只會乖乖地按她的要求把檯面擦乾淨。

比起試圖改變對方，不如主動改變自己的思維方式和行動。所以，我也開始注意做家務的細節。其實對上班族來說，做家務是一種放鬆，還能讓心臟得到休息。

7.放下執念 解放身心

這也是我成為職場人之後的感悟。很多對人際關係感到煩惱的人，都是在勉強自己去參與和公司或工作相關的活動，並因此感到十分痛苦。可是，我們根本沒有必要犧牲自己的身心健康，勉強融入一個不適合的場所。如果為此而持續承受重壓，那就完全沒必要再堅持下去了。

「必須…才行」其實只是我們的執念罷了，有些關係，拉開一些距離才更容易保持。別忘了，不只我們自己，我們的心臟也一樣在拚命忍耐著。

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