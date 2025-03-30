為什麼多數醫學院的校徽上都有蛇

【李金鋒／摘自微信公眾號「壹讀」】

提起蛇這種動物，不少人會覺得它們凶殘、恐怖，然而這種讓人避之唯恐不及的動物一直以來都是醫學院的「宣傳大使」。很多醫學院的徽標中都有蛇元素，造型通常是一條或者兩條蛇纏繞在一根上粗下細像木棍一樣的東西上，它還有一個專業的名稱─蛇杖。

在中國，徽標中含有單蛇蛇杖元素的醫學院(醫科大學)最多，有39所。北京大學醫學部、清華大學醫學院、南京醫科大學、北京協和醫學院的徽標中都有單蛇蛇杖元素。除此之外，一些負責醫療衛生工作的國際組織、政府部門和協會組織的標誌上也有蛇杖圖案。世界通用的急救服務標章「藍色生命之星」的中心有一個白色單蛇蛇杖圖案，中國很多救護車上也貼有這一符號。

為什麼這些徽標和標識都青睞蛇杖圖案呢？

單蛇蛇杖起源於古希臘神話，和一位叫阿斯克勒庇俄斯的醫神有關。他是太陽神阿波羅的兒子，有一天他到山上遊玩，一條蛇從草叢裡冒出來想要咬他，阿斯克勒庇俄斯急忙用一塊石頭將蛇打死。可是不一會兒，另一條蛇口銜草藥出現在死蛇旁，並將草藥放到死蛇身上，死蛇突然活過來，隨即消失在草叢中。

阿斯克勒庇俄斯受到啟發，認為蛇具有一種神祕的能力─熟知草木的藥性。他抓起這條「懂草藥」的蛇，把它纏繞在自己的手杖上，無論行醫還是採藥都帶著這根蛇杖，把蛇杖當作能夠起死回生的靈物。漸漸地，蛇杖被人們神化，成為醫神的標誌。

而直到19世紀，雙蛇蛇杖才和醫學聯繫起來。據說，19世紀倫敦一位醫學書籍出版商首次使用雙蛇蛇杖作為標誌，並在兩條蛇身上分別加了「醫學」和「文學」的小字。時間久了，小字逐漸被人們遺忘，不過由於跟醫學書籍掛鉤，雙蛇蛇杖自此具備了醫學屬性。

可是在那麼多動物裡，為什麼選中蛇來代表醫學呢？蛇和醫學扯上關係，並非偶然。

遠古時期，蛇是許多民族崇拜的圖騰，是一切知識的象徵。後來，醫學成為一門獨立的學科，醫生成為擁有醫學知識的人才，蛇也就被當成醫生的職業標誌。

蛇本身的屬性也和醫學有著千絲萬縷的聯繫。蛇的蛻皮活動，被認為是恢復和更新的過程，從而蛇成了不朽與治癒的象徵。其次，蛇本身也是一種藥物，蛇蛻、蛇膽、蛇毒的入藥歷史悠久。在中國，《山海經》中就有用蛇類治病的記載。

或許正因蛇本身所具有的藥用價值，國外很多藥店都採用一個纏有一條蛇造型的高腳杯作為標誌。這裡的高腳杯是許癸厄亞之碗的變體。許癸厄亞是醫神阿斯克勒庇俄斯之女，她的經典形象就是手裡端著一只碗餵蛇。據說，她餵的正是父親阿斯克勒庇俄斯的聖蛇。

總而言之，蛇在醫學領域是妥妥的「寶貝」，很多醫學院(醫科大學)將它作為徽標元素，自然也就不足為奇了。

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