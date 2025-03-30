【元象／摘自北京聯合出版公司《為自己思考：終身成長的底層邏輯》一書】

19世紀初，愛爾蘭的數百萬人一日三餐幾乎只吃一種名為「愛爾蘭腳夫」的馬鈴薯，一個勞動力平均每天要吃掉14磅(約6.35千克)。

直到來自美國的蒸汽船將一位不速之客帶到愛爾蘭的海岸邊。

這位不速之客就是名為「致病疫黴」的真菌。在希臘語中，這個名字的意思十分直白─植物殺手。這種真菌迅速摧毀了愛爾蘭的馬鈴薯植株，把這些不可或缺的塊莖食物變成了沒法入口的爛泥。

緊隨而來的大饑荒持續了7年。到1852年，已有約100萬人喪生。饑荒發生10年後，超過200萬人永遠離開了故土，這導致愛爾蘭的人口總數銳減近25%。

導致大饑荒的一個主要原因是，愛爾蘭的馬鈴薯品種缺乏多樣性。大量最貧苦的民眾依賴「愛爾蘭腳夫」，事實證明，在「植物殺手」面前，這種馬鈴薯是最脆弱的。可以說，致病疫黴不但摧毀了植物，也摧毀了靠這些植物維生的人。

無論是農業、商業，還是人類，任何系統只要缺乏多樣性，就會變得脆弱。如果企業連年對同一個「馬鈴薯品種」過度投資，就會變得老舊、過時。如果你認為自己只是一個賣膠捲的，像柯達一樣，那麼你就會無視數位影像革命；如果你給自己的定位是做面板型全球定位系統的，那麼你就會犯下跟佳明一樣的錯誤，忽視智慧型手機革命；如果你認為自己是一家出租碟片的實體店，你就會錯過串流媒體革命，走上百視達的道路。在上述這些例子中，企業都是因為缺乏多樣性而錯失了進化良機，走上了通往滅絕的道路。

想想推出黑莓智慧型手機的RIM公司。「我就是那種典型的只做一件事的人。」在一次採訪中，這家公司的前董事兼聯席CEO吉姆‧巴爾斯利這樣說。採訪者問巴爾斯利是否打算將RIM公司的業務多元化，拓展至黑莓手機之外，但他的反應是─「不！」然後是一陣大笑。「我們可不擅長多元化。要麼飛上月球，要麼撞到地面。」巴爾斯利又大笑起來，「但把它送上月球還是挺好的。」他微笑著補上一句。RIM公司平穩地飛向目標─直到撞上了一顆名叫iPhone的「小行星」。2009年到2014年的短短5年間，RIM公司的智慧型手機在美國的市場份額從將近50%銳減至不到1%。

全錄公司傳奇性的研發實驗室帕洛阿爾托研究中心(PARC)發明了第一台個人電腦，這件事大家都知道。可除此之外，該研究中心還發明了許多極為重要的創新產品，比如滑鼠、乙太網、雷射印表機，還有圖形化使用者介面。然後，全錄公司什麼也沒做。畢竟全錄公司主要生產的是影印機，不是電腦。不過，全錄公司倒是邀請了一個人去參觀PARC，其中一個環節是看它發明的個人電腦。此人正是史蒂夫‧賈伯斯。賈伯斯做了詳細的筆記，挖走了PARC的頂級人才，然後，受到所見的啟發，他做出了世界上首台圖形介面電腦Apple Lisa，即Mac(蘋果公司的電腦產品)的前身。

如果這些組織沒有把自己的身分與最成功的產品─他們的「愛爾蘭腳夫」馬鈴薯─綁定在一起，或許就可以抓住新機會了。

多元化不是像章魚那樣，透過改變自己的顏色來融入環境，它指的是步入自身的豐富多彩之中─你的各個方面，你所有的一切。它指的是你要明白你是一個尚未定型的人，而且也無須定型。認為自己是單維度、一成不變的，完全不符合生活的天然屬性─在生活中，你會從每一段經歷中學習，然後不斷進化。

多元化不僅能確保你有韌性，它還是全新力量的源頭。正如法國遺傳學家方斯華‧賈克柏所說，「創造即重組」。成功的創造者喜歡追隨自己的好奇心，自由地發展：說唱歌手寫小說，演員畫畫，創業者拍電影。獲得諾貝爾獎的科學家們追尋藝術類愛好的熱情，大約是普通科學家的3倍。憑直覺，他們知道，表達的媒介會相互影響。花在愛好上的時間會為自己的主業增添豐富性和深度，而且，多元化的追求會帶來更廣泛的安全感。我們每個人都需要給自己建一個「研發部」，不斷地探索和嘗試各種新的維度。

當你冒險追求價值的時候，多元化還能幫你降低風險。如果你拿出人生的一個維度去「探月」，當連月亮的邊都沒沾著時，你還可以繼續穩穩地站在地面上。

阿梅莉亞‧布恩是為蘋果公司工作的律師，同時也是一名耐力專案運動員。剛開始訓練的時候，她連一個引體向上都做不了，但此後她3次摘得「最強泥人」國際障礙挑戰賽的桂冠。對她來說，與這場24小時不間斷的賽事相比，馬拉松都成了閒庭信步。

大腿骨折後，布恩不能再參加比賽了。但受傷並未給她造成重創，因為她利用康復的時間，重新拾起了對律師事業的熱愛。她還可以穩穩當當地「站」著。

做多元化拓展的時候，組合越是非比尋常，潛在價值就越大。歌手去學跳舞，這當然有幫助，但這種組合太常見了，沒有任何特異之處。而罕見的組合會帶來出乎意料的好處：一個會程式設計的醫生，一個有出色演講能力的承包商，一個懂法律的工程師，一個會跳芭蕾舞的橄欖球運動員─就像獲得海茲曼獎的赫歇爾‧沃克那樣。當人們用「矛盾體」這種詞來形容你的時候，即是說，你這人複雜到難以歸類，此時你就知道，你走在道上了。

當你擁有了複雜多元的身分，拿自己跟別人相比也就變得徒勞了，世上哪有為「從火箭科學家轉行成律師，再轉行成教授，又轉行成作家的土耳其裔美國人」準備的標準劇本呢？我沒有遵循固定的套路，而是寫出了自己的故事。到目前為止，這是一個充滿歡樂的故事，一路走來，滿是各種激動人心的情節轉折。在外部看來，這些改變或許讓人眼花繚亂，但對我來說，多虧了這些多元化的身分，人生才成為一場獎勵豐厚的「選擇你自己的冒險故事」的遊戲。

未來屬於那些能夠超越單一故事、單一身分的人。

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