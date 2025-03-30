【偶然／摘自微信公眾號「陶瓷兔子的悅讀筆記」】

有一天吃午飯的時候我聽同事閒聊，說忙著完成學校老師布置的任務，改了一遍又一遍，比述職報告還難寫。

細問之下，才知道原來是老師讓班裡的每位家長都以自己的職業寫一份「作為醫生／工程師／保潔／全職媽媽…的一天的報告」，然後每週請一位家長在主題班會上分享並回答小孩們的提問。

乍一聽很簡單，就是類似8點上班，9點開會，10點做PPT的流水帳嘛，她一開始也是這麼寫的。沒想到小孩的班主任卻反覆在微信上找她：

「能不能在不涉及工作保密內容的情況下多加入一些細節？比如，開會是跟誰開？幾個人？用哪種語言？開了多長時間？會前和會後大概還有什麼其他工作要做？」

每一項都被拎出來反覆修改。她開始時挺煩的，每天的事情已經夠多了，還要在這種小事上浪費時間，可她的小孩很喜歡這個環節，每週開完班會回到家，都會興致勃勃地跟她分享：

「大多數的監控只會保存7天的內容，但旅館、銀行、學校門口的監控一般會保留15天到一個月…醫用縫合針很多是彎的，針體截面有圓形的、三角形的、梯形的，跟媽媽平時用的針不一樣…」

很多職業的細節就連她也不瞭解，可才上三年級的小孩卻如數家珍。更重要的是，她那個一身反骨、從一年級就叫囂著「我不練字了，我要掃大街」的兒子在聽完班裡一位媽媽的分享之後，破天荒地主動坐到了書桌前。

「她每天要上9個小時班呢，我要好好學習，長大之後找一份輕鬆的工作。」

我挺羨慕的，才上小學的小孩，一年下來能瞭解的職業有幾十個，如果全年級、全校都這麼做，那就是上百個不同的職業和行業，而他們瞭解的並不是關於崗位描述的空洞內容，而是真實的日常工作。

我想等這些小孩在步入20歲之後，應該不會再像我們一樣為「我能幹什麼」和「我想幹什麼」的問題所苦吧。在瞭解了那麼多的可能性和細節之後，做什麼都有依據，做什麼都有底氣。

順著這個思路往下想，很多時候我們掛在嘴邊的「見世面」，到底是見什麼呢？

是不一樣的風景嗎？是更高檔的酒店，更貴的包包嗎？是趕著節假日去各地看不同的民俗演出，美其名曰「開闊視野，拓寬眼界」嗎？是終日埋首故紙堆裡，力爭參透先賢智慧的努力嗎？

我更願意將「世面」二字解釋為「由細節支撐的可能性」。

知道世界上有些人的生活與自己的不同，知道是什麼支撐著不同的生活。知道自己的去路有多少條，也知道走向每一條路要付出怎樣的代價。

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