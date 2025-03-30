【銀葉／摘自上海人民出版社《孔子大歷史》一書】

顏回和子貢，是孔子的兩個年輕弟子。他們年紀差不多，顏回比子貢大一歲。

顏回，是孔子最欣賞的弟子。因為顏回老實勤奮，兢兢業業，孔子說什麼，他都默不作聲地記住，然後認認真真照著做。顏回還能吃苦受窮，住在破房子裡，吃粗糧喝涼水，整天努力學習，幫孔子整理文獻。孔子當大官的那段時間，很多人都找機會發財了，顏回卻一直過著窮日子，沒靠孔子的關係發家致富。孔子卸任以後，覺得這太難能可貴，對顏回的評價更高了。

孔子有時候也說：「顏回這孩子，不是對我有幫助的人，因為我說什麼，他都聽得高興。」

話雖這麼說，孔子還是最喜歡顏回，沒人會討厭順從自己的人。在被圍困於陳蔡的時候，孔子想聽聽眾人的意見，可最後讓他高興的，還是顏回的奉承。當然，顏回的奉承也是發自內心的。

子貢是字，他叫端木賜，衛國人。子貢的出身稍微高一點，屬於破落小貴族。

孔子在魯國當大司寇的時候，二十出頭的子貢來拜師學習。《禮記》記載，當時孔子家有條狗死了，孔子讓子貢拿去埋了。這說明子貢的家境不是太好。因為學費交得多的弟子，不用給老師幹活，學費交得少的弟子要幹活。

孔子很講究因材施教。子貢人聰明，口才好，喜歡社交。針對子貢的這些興趣和特點，孔子就不教他那些太專業、太瑣碎的知識，重點培養他的社交能力。

子貢曾經問孔子：「有可以奉行一輩子的名言嗎？」

孔子說：「那應該是『恕』，就是己所不欲，勿施於人。」這其實是孔子人際關係和社會理念的精髓。

子貢還問，怎麼做到「仁」？

孔子的回答就是後來的成語：「工欲善其事，必先利其器。」意思是無論你想幹什麼事，都要做好前期的準備工作。具體的方法就是：居住在這個國家，要侍奉好當地賢良的大夫，和當地仁義的士人交朋友。用現在的話說，就是先搭建起關係網。

可見孔子教給子貢的，多是怎麼處理人際關係，而且是很實用、很靈活的方法。對顏回那種一心做學問的老實人，就不用教這一套。

子貢的基礎好，學得也快，在孔子當官的後期，他已經在魯國朝廷裡謀了個小職位。子貢的這個職務和外交有關，因為他參加了魯定公接待邾國國君的典禮，這要有相應的身分才能參加。

孔子從魯國離開的時候，子貢並沒有跟他走，仍在魯國工作。魯定公死後子貢才到衛國去投奔孔子，此後就一直跟在孔子身邊，隨他到過宋、鄭、陳等國。這個過程中，孔子對子貢越來越熟悉，發現這個學生慢慢有了自己的一套處世之道，有些方面他甚至有點猜不透。

孔子常拿顏回和子貢做比較。這二人之間大概也在較勁。

孔子問子貢：「你跟顏回比，誰強啊？」

子貢忙說：「我怎麼敢和顏回比！他聽您一句話，自己能總結出十個道理來，我能總結出一兩個就不錯了。」

這話說得孔子高興了：「確實，我和你比不上顏回啊。」

子貢處處挑孔子愛聽的說。但孔子知道，子貢跟他的想法很不一樣。

跟著孔子周遊列國期間，子貢居然做起了生意。除了跟著孔子拜會各國政要，他還結交商幫人士，考察各地行情，逢賤則買，逢貴則賣，從事貿易活動。

春秋時期，中原有兩大商業中心：一個是鄭國，有老商幫勢力；一個是齊國。近兩百年前，齊桓公和管仲實行重商政策，使齊國的國力迅速提高，為齊桓公的霸業打下了基礎。

齊、鄭兩大商業中心，主要形成溝通東西方的貿易網路，東起齊國，西到秦國。

但還有一個方向亟待開發，就是南北方的貿易：中原世界和南方的淮河、長江流域。因為楚、吳興起較晚，政治上又一直被中原排斥，南北間的貿易還沒發展起來。其實這兩端貿易的互補性更強，產品更不可替代。

一百多年前，晉文公重耳還是流亡公子的時候，曾經訪問過楚國，楚王進行了隆重接待，然後問他：「公子要是回國當了國君，拿什麼報答在下？」

重耳謙遜地說：「我們晉國怎麼能跟你們楚國相比！但凡值錢的好東西，各種高檔皮貨、珍禽翎毛、象牙犀角，都是你們楚國產的，只有低檔的物品才會流散到晉國，我們哪有能報答您的東西！」

從這番對話可以看出來，在中原人眼裡，長江流域的物產豐饒、價值高昂。子貢跟著孔子南下，感受應該和當年的重耳差不多。他做生意，在黃河和淮河流域之間販運商品，很快就掙了大錢。孔子有些行程，比如去蔡國定居，很可能受了子貢的攛掇─他是在開發市場。

蔡國的新都城離吳國更近，吳國剛剛崛起，原來和中原沒什麼來往，所以經營吳國的產品有更大的商機。另外，吳、楚兩國勢不兩立，連年攻戰，互相沒有經濟往來，這種情況下，在協力廠商從事吳、楚之間的貿易(從陳蔡地區中轉)，會獲得很大的利潤。蔡國的新都城就是經營這些貿易的好據點。

比子貢晚一二十年，著名的陶朱公范蠡開始下海經商，他主要是做中原與吳越地區之間的貿易。但他選了偏東一點的路線，接近後世的京杭大運河。再晚一些，溝通長江、淮河的運河才被吳王夫差挖通。這個時候，子貢在蔡國這裡經營對吳的貿易最合適。

周遊列國這些年，孔子沒當什麼官，子貢卻發了大財。當然，孔子也跟著沾光。孔子師徒都沒在蔡國當官，也和蔡國君臣沒什麼往來，應該主要是靠子貢的生意維持開支。

所以孔子經常想不通：顏回這孩子，處處聽我的話，卻窮得要喝西北風；子貢不怎麼聽我的，跑出去做買賣，偏偏能賺大錢。

師徒二人有時也拿做生意的話開玩笑。子貢對孔子說：「我有一塊好玉石，是收藏在匣子裡呢，還是拿出去賣個好價錢？」

孔子說：「賣掉它！賣掉它！我在等待買主。」

孔子想的還是找機會當官。

孔子晚年最迷茫、最需要人安慰的時候，出現在他身邊的，都是子貢，一直到他離世的那天。

孔子去世後，維持孔門團隊，建立起儒家學派，主要是子貢的功勞。他的個性、追求和孔子的存在差異，但兩者綜合起來，才締造了儒家。

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