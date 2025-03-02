【咏諾／摘自微信公眾號「劉潤」】

2024年7月，廣州地鐵上發生了一件挺有意思的事。5個女生在那裡給她們的同事過生日。她們不但為同事跳舞，還給她買了一塊「燈箱廣告」。此情此景，我要是那位過生日的同事，一定特別感動。

不過，在地鐵裡買廣告給同事過生日，這也太奢侈了吧？

從2024年開始，廣州地鐵接受個人投放廣告了。5天的廣告，大概只要幾百塊錢。這個價格對地鐵公司來說，別說賺錢，就連成本都很難收回。那為什麼他們還要做呢？

因為地鐵廣告，遭遇了前所未有的難題。

廣告，被稱為經濟的晴雨表。

我們個人收入下降時，可能會想，今年不買新手機了，也不出國旅遊了；企業遭遇困境時，老闆會想，今年不投廣告了。

研發經費、員工工資不能減，但廣告費用可以減。效益不好的時候，公司首先削減的就是廣告經費。即便做廣告，也會做那種馬上能帶來收益的「效果廣告」，而不是做慢慢才體現價值的「品牌廣告」，比如地鐵廣告。

那麼，給地鐵廣告上加一個二維碼，直接連結到銷售平臺行不行呢？這也不現實。試想，你會一邊趕地鐵，一邊掏出手機掃碼購物嗎？

其實，何止是地鐵廣告遇到了難題。每年的商業環境，就是老天給你發的一張考卷。只是有些年份的考題特別難：走訪了800個客戶，600個說沒錢，怎麼辦；好不容易找到客戶，對方又把價格壓得很低，怎麼辦；你還在想這單接不接時，400個競爭對手已經衝過來跟你搶生意，怎麼辦；人工智慧來勢洶洶，像要隨時顛覆世界，怎麼辦…

所以，地鐵公司開始做起個人廣告，雖然不賺錢，但它有獨特的價值。

有個年輕的法律博主，學美劇《絕命律師》的風格，在地鐵裡打了個廣告：「你知道早餐不能吃什麼？午餐和晚餐。」你說這是廣告吧，他啥聯繫方式都沒留，就是純粹地「炫」一下。

兩個孩子和他們的爸爸，在地鐵裡打了個廣告：「我媽過生日啦，紀念楊女士下凡又一年。」這媽媽也太幸福了，被寵得都快融化了。

大家找工作不容易。一個小夥子在地鐵裡打了個求職廣告，兩天內，小夥子的微信就被加「爆」了。最後他還真就找到了工作。

有些話說不出口，就打個廣告：「尊敬的老爸，謝謝你做我們堅強的後盾。」下面還有一行小字：「老媽別吃醋，感恩有您，讓家裡充滿愛。」

炫、寵、找、謝，年輕人的「腦洞」真大。給個舞臺，就能玩出花來。

可是，這對地鐵廣告的經營有什麼幫助呢？

以前，地鐵裡的10個燈箱全是商業廣告。現在，會有一兩個「腦洞」大開的內容。這樣一來，乘客出地鐵的時候，就會像刷短影音一樣，一路看過去。人們抬頭看的次數多了，關注度也就提高了。

這就是用「個人廣告」，提高客流的「抬頭率」。這樣，那些真正的企業廣告主也願意在這裡打廣告了。

以前，我們都是在講「趨勢＋潛在機會」。

2021年，根據「流量新生態」，可以找出藏在私域裡的潛在機會。

2022年，數據成為第五大生產要素，可以從數位人、無人挖掘機這些領域找到潛在機會。

2023年，內部競爭達到一定程度後，必然會出現「出海」加速的趨勢，可以在中東、非洲、中美洲、南美洲這些地方尋找潛在機會。

但是，2024年推動創業者前行的，可能不是跳起來抓住高處的「趨勢」，而是蹲下來解決眼前的難題。我們在仰望星空的同時，也必須凝視腳下。

哥倫比亞熱帶雨林中有條河，河水清澈，但沒有養分，因此水中幾乎沒有生物。這是不是有點像大家所處的行業？看上去很美，但賺錢不容易。可能有人會說，為什麼不換個行業？當然可以，但哪有容易的行業？你想擠進去的地方，可能也是別人想逃出來的圍城。

哥倫比亞熱帶雨林河流中的虹河苔說，我有一個解題思路：不下牌桌。

水流太急？沒關係，它能分泌自然界最強的天然膠水，不管水流多急，它都能把自己牢牢地粘在石頭上。水裡養分少？挺好的，競爭對手少，它就可以「微利生存」。所以虹河苔不但活了下來，還把一條貧瘠的河流，變成世界上最美的河流之一。

馬來群島熱帶雨林的植物非常茂盛，卻遇到了討厭的婆羅洲鬚豬。樹上的種子成熟後掉到地上，本來是為了繁衍後代，卻成了豬的美食。這就像你好不容易搞了創新，本想靠它發展第二曲線，結果你的創新產品還沒來得及生根發芽，就被競爭對手抄走了。你說氣人不氣人？

龍腦香樹說，別生氣，我有一個解題思路：飽和創新。

龍腦香樹幾年才開一次花，結一次果。神奇的是，整個雨林中成千上萬棵龍腦香樹，會幾乎同時開花，同時結果。更神奇的是，所有這些龍腦香樹花了這麼多年準備的數億顆種子，會在幾乎同一時間從樹上掉下來。這樣一來，豬就吃不過來，總有一部分種子可以生根發芽。

所謂的「飽和創新」就是，我沒法不讓你抄，但我能讓你抄不過來。

中國的天山美不勝收。但因海拔高，氣溫低，夏天短，土地不肥沃，太陽輻射強等，植物開花的時間窗口特別短，且還不固定。這就好像變化莫測的商業世界。

這道題，怎麼解？天山雪蓮說，我有個解題思路：延遲開花。

天山雪蓮一般是夏天開花，但要是碰上極端氣候條件，比如太乾、太冷，或者下雨太多，天山雪蓮會選擇「暫停開花」。它的生存策略，從「向外求」轉為「向內求」─加強葉子和根莖。葉子用來製造能量，根莖用來存儲能量。不能在外部增長，就先在內部增強。然後，等，一直等，等到威脅過去再開花。

是的，冬天總要為春天作序。不管遭遇多長的冬天，花，總會盛開。

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