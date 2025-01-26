【秋水長天／摘自知乎網】

1

10年前，在武漢，我失業有一段時間了。

那天我走在街上，準備買兩個饅頭或包子當晚飯，因為兜裡實在沒多少錢了。突然，我聞到油炸辣椒和肉的香味，便聞著味兒找到一家招牌為「辣子雞丁麵館」的店。

一對中年夫婦正在爐子上炒辣子雞丁，金黃的雞肉塊和鮮紅的辣椒麵在油鍋裡翻炒，這對於無辣不歡且饑腸轆轆的我來說，就是致命的誘惑。

我捏著兜裡的十幾塊錢，偷偷看了看店裡牆上貼的價目表，第一個就是辣子雞丁麵：4元。我開心得要跳起來了，點了一份辣子雞丁麵，坐下來繼續盯著老闆炒辣子雞丁。

老闆娘很快就把麵端給了我，我迫不及待地吃了一塊雞丁，肉被油炸得很緊實，連骨頭都被炸酥了，那個香啊，關鍵是辣度也恰到好處。

大部分的雞骨頭被我嚼著吃了，在麵條快要被吃光的時候，老闆娘突然舀了一勺雞丁倒在我的碗裡，說：「這是剛剛炒好的，給你嘗嘗。」

我看看爐子邊的老闆，他衝我笑了一下，說：「吃吧！」我看著碗裡的雞丁，哭了。

到現在我依然記得那碗辣子雞丁麵的味道，那對夫婦的笑臉和他們的善意。

(文／大雷)

2

我是一名消防員，一次救火任務結束後，我又累又睏又餓，身上只有半瓶水，喝完水，我靠在消防車後面休息，結果一不小心睡著了。

我在迷迷糊糊中感覺有人拉我的手。我睜開眼，發現一個五六歲的小男孩，正用衛生紙幫我擦手上的泥巴和灰，然後塞給我一個饅頭。看我醒了，他轉身就跑了…

明白他意思的我，瞬間淚崩，好久沒有被別人心疼過了。這突如其來的溫暖讓我根本控制不住自己的眼淚，我哭得像一個孩子。還好沒人看到。

那個饅頭我放了好久都沒捨得吃，最後怕壞掉，在廚房加熱後吃了，那是我這幾年吃過的最好吃的饅頭，那是一份來自五六歲小男孩的疼愛。

(文／一個煙熏火燎的人)

3

大學時，我在假期坐火車硬臥出去玩，只帶了一點點食物。我在夜裡上車時，順手幫一位老奶奶搬了行李，又和她聊了兩句。

第二天早上起來，老奶奶問我是不是沒帶東西吃，我說沒帶。然後老奶奶拿出一大保鮮盒切好的紫菜包飯，每一個紫菜包飯上的海苔都泛著油光，裡面有老奶奶自己配的蔬菜，香油均勻地浸潤著海苔。

我從前一天晚上就沒吃飯，雖然很餓，但吃了兩個之後便沒好意思再吃。老奶奶笑呵呵地說沒事，讓我吃飽，然後說：「你昨天幫我抬上去的那個書包，你記不記得？裡面全是紫菜包飯。」

我想了一下，那個書包裡面沒有10斤也有8斤，她應該還要轉車，還有挺遠的路要走。饑餓讓我不再客氣，一口氣吃完了保鮮盒裡所有的紫菜包飯，只剩下一個泛著油光的透明保鮮盒安靜地躺在小桌板上。老奶奶又從書包裡掏出一個保鮮袋，保鮮袋裡是沒有切的、條狀的紫菜包飯。「來，看你沒吃飽，再來一根，只不過沒切，你湊合著吃。」

後來，我經常想起一個涉世未深的大學生，和一保鮮盒泛著油光的紫菜包飯。

(文／貝克蘭德敲鐘的人)

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