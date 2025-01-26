【小林／摘自中信出版集團《蘇世民：我的經驗與教訓》一書】

金融圈，尤其是投資界，是一個變化萬千的世界，從業人員必須迅速適應新的情況。如果應聘者不能在一場對話中表現出與人共鳴、深度交流、隨機應變和轉換話題的能力，那麼這個人在公司的表現也應該不會很好。

我所在的黑石公司的員工各具特色，但他們有一些共同的特點：滿懷信心，求知欲強，待人禮貌，可以應對新情況，在壓力下也能保持情緒穩定，追求零缺陷，不遺餘力地致力於誠信行事，在我們選擇的所有事業中，全力以赴地追求卓越。而且，他們也都與人為善，做事周到，對人體貼，處世體面。我不會雇用任何心術不正的人，無論他的才能如何。黑石永遠不能出現內部鬥爭，這一點對我來說非常重要。所以，如果你天生愛爭權奪勢，喜歡鉤心鬥角，那麼對不起，黑石不歡迎你。以下是我的成功面試規則：

1.要準時。準時是衡量你對面試的重視程度和準備程度的首要指標。

2.要真實。面試是一種相互評估的過程，有點像閃電約會—每個人都在尋找合適的人選。要從容不迫、落落大方，對方會喜歡真實的你。如果你展現真實的自我，順利通過面試，得到工作機會，這樣的結果自然很棒。但如果面試不成功，那麼這個公司可能也不適合你，你也能認清現實後繼續前進。

3.做好準備。研究要面試的公司，熟知公司的重要人物和事件。面試官會更喜歡討論自己身邊發生的事。此外，這也可以使你更好地描述公司吸引你的地方和應聘理由，讓面試官知道你對公司的熱情和嚮往，並瞭解你入職的動機，以此判斷你是否符合公司的文化要求。

4.要坦率。不要害怕談論自己的想法。不要只想著如何給面試官留下深刻印象，而要更多地關注如何進行開放坦誠的交流，直言不諱地發表自己的見解。

5.要自信。以平等的姿態參加面試，而不是作為請求者。在大多數情況下，雇主都是在尋找能夠把控局面的人。當然，前提是這些人並不剛愎自用。

6.保持好奇心。最好的面試是互動型面試—應聘者提出問題，徵求意見，詢問面試官在公司工作時最喜歡哪一點。要找到方法與面試官進行積極交流，並確保雙方始終有來有往，有問有答。面試官也喜歡聊天，喜歡分享自己的知識和心得。不要討論不合時宜的政治問題，除非面試官首先發問。在這種情況下，要直截了當地描述你的信念和理由，但不要爭論。

7.可以談到你在面試公司中認識的人，但前提是你喜歡並尊重這個人。你的面試官會以此來考察你對於人的判斷力。

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