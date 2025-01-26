【余竟／摘自浙江大學出版社《伊隆‧馬斯克：夢想與冒險》一書】

馬斯克在創辦SpaceX之前，他的創業故事聽起來和其他商界大佬的並沒有什麼不同，無外乎是夾著包上門推銷，不斷吃閉門羹或者被嘲笑為騙子，然後拍拍身上的塵土去下一家繼續推銷，典型的「屢戰屢敗，屢敗屢戰」。憑著這股勁頭，馬斯克成功地創立了Zip2和X.com兩家互聯網公司。因為馬斯克剛好趕上了互聯網的高速發展時期，有點眼光，有點膽量，有點耐性，成功的概率自然很大。

但是，馬斯克沒有停留在創業的舒適區，他先後賣掉了兩家互聯網公司，然後摩拳擦掌地進入三個陌生但又充滿吸引力的領域：航空、電動車、太陽能。從這一刻開始，馬斯克的鬼才邏輯才真正發揮作用。

對這三個領域比較熟悉的人都知道，它們雖然是高科技產業，卻也是長期停滯不前的產業，進門倒是容易，可要想走得遠卻異常艱難，所以外界認定馬斯克進軍這三個領域的行為是「自殺式的創業」。後面的事情我們都知道了，馬斯克多次面臨破產風險，尤其是SpaceX，接連三次火箭發射都以失敗告終，然而馬斯克卻像「小強」一樣挺了過來。

不是幸運女神拯救了馬斯克，也不是厄運之神放過了馬斯克，而是他的鬼才邏輯發揮了超凡作用。

這個邏輯的基本原則是剝開事物表象去發現本質，然後再從本質開始，回歸到表象。

馬斯克是怎麼追根溯源的呢？舉個例子：馬斯克如何給員工定代碼任務。他早期的下屬曾調侃：「伊隆會拿碼表記錄自己敲鍵盤的單位時間，用總代碼量除以這個時間，然後按得數給我們分配任務。」聽起來有些極端，可仔細琢磨一下，馬斯克找到了單位時間內敲代碼量的本源，然後用這個本源去要求員工，已經很講道理了。

對於這種做法，馬斯克有一個很有趣的觀點：如果一件事在物理學上是可能的，那就一定能實現；如果不能實現，那並不代表物理學有問題，而是中間的某個環節出了問題，所以你要解決的不是物理學問題，而是中間環節的問題。把這個觀點套用在敲代碼這件事上，就會發現：如果某個員工沒有在規定時間內完成任務，根本原因往往是他在敲鍵盤的中途開了小差。

從這個角度看，追根溯源這種鬼才邏輯，聽起來雖有點深奧，執行起來卻很簡單，因為它簡化了一切複雜的表象，直擊事物本質，讓目標更容易實現。

因為懂得追根溯源，所以馬斯克在他的創業旅程中，很快就找到了自己的「使命」。這聽起來有點像拙劣成功學喜歡使用的名詞，其實不然，真正擁有創業使命感的人，才能在創業的道路上一往無前，因為它是一個戰略層面的總方針。

就拿馬斯克來說，他所認為的使命是什麼呢？創辦互聯網公司？不是。成為大權在握的掌門人？也不是。事實上，所謂的使命從馬斯克的大學時代就開始了，那時候他就發現，人類未來會和五個問題密切關聯：互聯網、可再生能源、太空探索、人工智慧及基因工程。聽起來是不是有點耳熟？沒錯，馬斯克後來的創業歷程，基本上就是按照這五個關鍵字展開的。

當馬斯克提出要把人類送到火星的時候，或許很多人已經笑岔了氣，認為他不是一個瘋子就是一個騙子，卻沒人去關注他為什麼會提出這個遠大的構想。

馬斯克為什麼要開啟移居火星計畫呢？因為這個邏輯鬼才早就有了想法，他認為地球已經發生過五次物種大滅絕，每一次都有大批物種消失，那麼在未來，很可能還會發生一次物種大滅絕，那麼對人類來說，最好的避險措施就是「複製粘貼」—把人類這一物種進行複製，然後投放到一個安全的環境中，而火星就是最理想的地方。

你看，只要順著馬斯克的邏輯主線去倒推，你就會發現人家說得頭頭是道。接著再按照這條主線推回來，你是不是又覺得「移居火星」這個目標一點都不可笑了呢？

有了移居火星的目標，馬斯克下一步要做的，就是製造出能夠載人的太空飛行器以及移居火星所需的技術和設備。

第一階段，製造火箭。

別看馬斯克之前沒有接觸過航太科技，但是他有了使命，有了目標，就會不遺餘力地去做，哪怕最開始製造的「獵鷹1號」只有一噸重，那也是移居火星的第一步。那麼，接下來連續三次發射失敗的事情也好理解了：甭管火箭是出故障還是自爆，這些都不會讓馬斯克放棄，因為沒有火箭就無法移居火星，他的使命就實現不了。

第二階段，太空旅行。

光有火箭是不夠的，它不過是一種動力裝置，要讓人類移居火星，還需要能在太空遨遊的飛行器。於是馬斯克絞盡腦汁地去研發「龍飛船」以及「重型獵鷹」等，即使中間遭遇了各種不順利，可這和未來快樂的火星生活相比又算得了什麼呢？繼續幹就是了。

第三階段，移居火星。

這一步到目前為止還沒有真正實現，但是馬斯克已經奔跑在這條路上了，他不介意前面有多少障礙在等著自己，他只知道自己追根溯源的真相是正確的：地球的資源正在枯竭，人類必須尋找新的伊甸園。在這種強烈的使命感的推動下，馬斯克不在乎花多少錢，因為他知道這些錢就是用來幹這些事的；更不在乎會遇到多少麻煩，因為移居火星本來就是一件難事，不然恐龍為什麼不去火星避難呢？

正是借助這種邏輯，馬斯克竟然一口氣讀完了《火箭推進原理》《天體動力學基礎》《燃氣渦輪和火箭推進的空氣動力學》等極其晦澀難懂的專業書籍。在外人看來他是病得不輕，可馬斯克卻喊著「再來一本」，因為他知道自己需要這些知識。

邏輯是一個很奇妙的東西，很多人自認為很有邏輯，其實不然。如果換一個人去做馬斯克的事，估計瞭解不到五分鐘就會搖搖頭：「不行，這根本做不到！」可是輪到馬斯克，他不會去想「做不到」，而是會想「怎樣才能做到」，因為他已經看清了事情的本源，他所要做的不過是調整表象而已。

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