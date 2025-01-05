【絲絲／摘自湖南文藝出版社《財務自由第一課：提前過想過的生活》一書】

過去我們都認為，用多少錢決定你能存多少錢。但如今，我們對「用」和「存」之間的關係有了新定義：我們存多少錢，決定我們有多少錢可以用。過去「用」為主，「存」為次；如今「存」為主，「用」為次。改變的不僅僅是優先順序，還有財富積累的效率。

過去，我們總是關注「我們有多少錢可以用」，因為沒有存錢的目標，所以答案是我們的年收入，結果就是賺多少用多少，一年過去，所剩無幾。如今我們更關注的是「我們應該只用多少錢」，這是為「存款」而服務的問法，也是更為克制的思考方式。由此我們能有一個更大膽的假設：既然我們如此克制，那有沒有一種方法，可以讓我們的錢一輩子都用不完呢？

答案是：有的，那就是「4%法則」。簡單來說，就是每一年，你只用目前總收入(目前總存款)的4%，你的錢就一輩子都用不完。根據實際統計，按照這個比例用錢，在FIRE運動(財務獨立運動)盛行的美國、日本和韓國，持續至少30年資金不枯竭的可能性達到了95%。

雖然聽起來很簡單，但要實現這個目標，還是要費點工夫。為什麼每年花4%，就會一輩子花不完？那是因為在這個演算法裡面，預設了你有一筆本金，且每一年，你的年回報率能夠達到7%～8%。如果你用掉其中的4%，也就是只拿出「每年投資收益」中的50%～60%作為日常支出使用，那麼每一年總能剩下本金和一部分的投資回報。第二年，這些剩下的「本金和投資回報」又會成為新的本金，如果繼續保持7%～8%的回報率，以此類推，你的錢就一輩子都夠用。

當然，哪怕回報率一開始沒有那麼高，或者回報率真的只有4%，那在短期內，錢也是夠用的，只不過每年就剩下原來的本金而已。但你還是要儘早學會投資和理財，並清楚以自己的資金情況，到底做哪種投資最賺錢。因為考慮到通貨膨脹率，錢會越來越不值錢，哪怕是100萬元，放在今天和放在10年後，它的購買力都不一樣。而投資理財的重要意義之一，就是抵禦通貨膨脹，降低金錢貶值帶來的風險。

所以，當我們知道每年要用多少錢，也知道了回報率，就相當於知道了我們到底要存多少錢，才能提前退休，做自己喜歡做的事，過自己想要過的生活了。公式就是：

你的提前退休金＝你的年支出(用多少錢)÷4%

即：你的提前退休金＝你的年支出×25

比如，你的年支出是10萬元，那你需要存250萬元。但如果你省吃儉用，年支出僅5萬元，那你只需要存125萬元就可以退休了。當然，上述的「存款、年支出和投資回報比例」，只是為了用通俗易懂的方式說明原理，而採用了最簡單的模型。在現實情況中，這125萬元的存款，不一定是放在銀行的一筆款項，也有可能是一個「存款組合」，其中包含了「房產＋銀行存款＋基金」。意思是，你有可能用房產的形式或基金的形式來存下這筆錢，而這筆錢的收入，只要達到我們剛才所說的條件，就足夠養活你。

除此之外，我們還要未雨綢繆，為經濟低迷或投資行情不好的時期預留一筆應急金。就按5年來準備吧，具體的演算法很簡單：

你要準備的應急金＝你的年支出×5

也就是說，如果你的年支出是10萬元，應急金就是50萬元；年支出是5萬元，應急金則需要25萬元。所以：

你實際要存到的退休金額＝你的提前退休金＋你要準備的應急金

如果你的年支出是10萬元，那麼你實際要存到300萬元；如果年支出為5萬元，你實際就要存到150萬元，才可以提前退休。

我很早就理解了這條公式的妙處─一方面，當我支出的錢變少，其實就降低了提前退休的難度，相對而言，達到這個目標的速度就會更快；另一方面，它給了我一個相對合適的理財目標，我不需要盲目追求極高的回報，因為那也意味著極高的風險。

所以，我從很早就克制自己，也對自己很嚴苛，盡量少用錢。4%法則讓我們可以用到4%，而一般我就用2%～3%，盡量多地把錢留下來，並研究出回報可觀的組合投資方式。除此之外，我還在自己喜歡和擅長的領域創造了一定的收入，有了穩定的現金流。到25歲的時候，我按照這種演算法算了一下，錢真的用不完。

大多數人之所以缺錢，基本是以下兩個原因：一是缺乏目標，他花的所有錢都沒有指向，沒有辦法做加法，辛苦賺來的錢就被浪費掉了；二是目標不合理，如手頭只有50萬元，全用來交房子的首付了，導致後面的生活和還貸款變得相當吃力，並會困在一種還錢的負循環當中，難以「逃出生天」。

我的建議是，年輕的時候不妨對自己嚴苛一點。因為嚴苛的標準能讓你未來的生活更有保障，讓你過得更心安理得，也能讓財務自由和提前退休更快地成為你的「可選項」。

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