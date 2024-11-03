【豫之／摘自《大學生》2024年第8期】

「請分享一個你參與過的專案，具體說說你做了哪些事。」「你學過的難度最高的課程或技能是什麼，令你感到困難的地方在哪裡，你是怎麼解決的？」手機螢幕上，一個由AI(人工智慧)生成的虛擬HR(人力資源)在不斷提問，被面試者看向攝像頭，像面對一個真人面試官那樣回答問題，這就是近幾年求職者在面試環節遇到的新情況─AI面試。

隨著線上交互技術的普及，越來越多的企業為了提高招聘效率開始採用AI工具作為面試的一道關卡。有著特殊運行邏輯的AI面試，給職場新人帶來了不小的考驗。

一切都發生得太快了

◎劉轟轟

今年春季校園招聘時，我經歷了人生的第一次AI面試。投遞簡歷後沒多久，我就收到HR發來的郵件，告訴我已經通過簡歷初篩進入了AI面試階段。郵件裡附有一條連結，要求我在收到郵件後72小時內作答完畢。

點開連結後，電腦頁面上彈出一個面試小程式，一個虛擬形象的HR開始介紹面試的流程和規則。面試一共有3種題型：問答題、認知測試題和計算題。每道題目均有審題時間，審題後就可以開始錄製影片作答，影片錄製限時5分鐘，答完題後點擊結束，AI會自動將我的語音轉化成文字，我可以對文字內容進行編輯，確認無誤後再提交。整個面試過程，包括錄影片和修改文本，限時40分鐘。

問答題分實習、社團、學習3個場景，不同場景的具體題目不同，我選擇了實習場景。我之前在網上見過類似的題型，是經典的「寶潔八大問」的類型，比如「在實習中遇到複雜的任務，你是怎麼解決的」「在實習過程中遇到難以溝通的人，你是怎麼處理的」。問答題完成後就進入認知測試環節，面試程式給出4句話，讓我挑選最符合自己性格的一句，然後舉例說明。最後進入計算題部分，主要是數據圖表題，根據給出的表格、柱狀圖等進行計算。計算題一共有9道，要求在12分鐘內答完。由於計算量比較大，時間又很緊迫，我有點後悔沒有提前準備一個計算器。

我沒有通過這次面試。由於面試官是AI，我在回答過程中得不到任何回饋信息，沒有辦法像面對一個真人面試官那樣，在作答的過程中透過觀察對方的表情來判斷自己答得是好還是壞。

我覺得AI面試可以看作一場限時的開卷考試─可以在網上找到類似的題目，答案也有範本─但是具體考成什麼樣，還得看你的臨場發揮和對一些細節的處理。

師AI長技以制AI

◎鬱 青

我參加過很多次AI面試，我認為應對AI的最佳攻略就是：師AI長技以制AI。

首先你得明白AI面試的邏輯：它在根據什麼判斷你？目前比較主流的一種說法是，除了回答的內容本身，AI還關注應聘者的神情、穿著打扮，甚至周圍環境。國外有一位博主分享自己參加AI面試的經歷，第一次面試時他身後的背景板是一面白牆，第二次面試時他在自己身後加了一個擺滿書的書架。兩次面試他的作答都一樣，表情舉止也沒有大的不同，但是第二次面試的分數比第一次的高了15%。可見AI對於畫面信息的採集很全面，也很細節化。所以，為了應對AI的「採分點」，就要站在AI的角度來把握細節。

第一，眼神不要飄忽，表情不要有太大起伏，不要有小動作。AI和真人對於表情的分析是不一樣的，AI只能用演算法來推測表情的含義，如果表情、動作起伏太大，很容易讓AI做出誤判。

第二，答題的方式可以「AI」一點。參考ChatGPT的講話方式進行回答，更能讓AI抓到得分點。如果不知道該怎麼做，你可以直接把面試問題拋給ChatGPT，看它是怎麼答的。正所謂「用魔法打敗魔法」，師AI長技才能制AI。

第三，答題時語速不要太快，語氣盡量平穩。就像卷面考試的字跡要工整，在AI面試中吐字也要盡量清晰。

HR的AI印象

◎Rick

作為一名HR，我對AI面試是既愛又恨。

AI面試出現後，確實減輕了我的一部分工作量。以前每到招聘季，光是看簡歷就看得我眼花。有了AI以後，它就像我的一個助理，先幫我完成一輪初篩，給我一個基本評分作為參考，我只需要在這個基礎上再有針對性地去篩選就可以了。這樣真的可以節省很多時間，而且準確度也更高。

AI還能看到一些以前被我忽視的問題。我看過一篇報導，介紹美國從事AI面試領域的公司HireVue，他們的系統可以從求職者的肢體語言、語言模式等表現中，用超過一萬種維度採集約50萬個數據點。我們公司目前採用的AI系統雖然沒有這麼龐大的數據量，但是考量的角度也很多元，比如，給求職者的溝通能力、學習能力、抗壓能力等方面打分，然後形成一個關於求職者個人特質的基本數據畫像。

比起傳統的只看求職者的學歷背景和職業經歷的單一判斷方法，AI顯然視野更廣，看得更深。但是，相比真人，AI的判斷更生硬，沒有人文關懷。我看過求職者錄製的面試影片，一些簡歷看起來很厲害的人，在鏡頭面前表現得很不自然，AI會淘汰掉這些人。事後，我重新對他們進行面試，發現他們其實並不像AI分析報告裡說的那樣糟糕。

儘管AI有各種各樣的好處，但身為一個HR，我時刻擔心自己的位置會被AI徹底取代。這也是我「恨」AI的地方。AI在降本增效方面的效果是很顯著的，我們部門近20個同事一周的工作量，AI可能用一天就完成了。所以我現在一邊用AI，一邊擔心它搶了自己的飯碗。

【更多精采文章請見《 讀者雜誌 》2024年11月號】