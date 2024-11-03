【安石／摘自《財新週刊》2024年第34期】

情緒穩定是社會化的產物，如果一個人不需要與他人共事，那麼他的情緒是憤怒還是高興都無所謂。社會化迫使我們為了融入環境而改變自己的情緒表達，這種改變可能會帶來積極的效果，也可能掩蓋真實的自我。

社會化過程中會分化出三類人：情緒穩定的人、情緒不穩定的人，以及假裝情緒穩定的人。

從人生敘事的角度來看，情緒穩定的人通常在原生家庭中受到了良好的情感教育。情緒穩定和個人的特質、背景直接相關，它與外向和內向、自律和隨性一樣，往往由家族遺傳決定，很難改變。

情緒穩定的人，不論在社會上還是家庭中，都受人喜愛。社會化也使得情緒穩定成為一種特權。情緒穩定的人被認為具有要求他人管理好自己情緒的權利，並在道德上占據高地，這使得很多人爭相追求這種「穩定」。

假裝情緒穩定是人在社會化過程中被動習得的習慣，這種習慣往往來自父母的教導。當孩子有負面情緒時，父母可能會告訴他這些情緒不好。為了讓父母高興，孩子就會有意地抑制自己的情緒表達，久而久之便形成了看似穩定的外表。實際上，這種穩定並不真實，而是掩飾─海面上波瀾不驚，海面下暗流湧動。

當我反思自己的情緒特質時，發現我也被貼上了「情緒穩定」的標籤。這張標籤限制了我的思想，阻礙了我的情緒豐富性。有時，它剝奪了我發脾氣的權利。有時，它讓我變成一個怎樣都可以的人，甚至當有人侵犯到我的權益時，我還會像個老好人一樣，只顧著共情對方，遷就忍耐對方。有時，它也讓我陷入反芻：為什麼當時我沒有表達出自己的悲傷，這樣我就能讓對方的情緒得以宣洩。我看起來太淡定了，所以當需要流露情感時，反而失去了讓情緒自由流淌的能力。

假裝情緒穩定的人，會和情緒不穩定的人一樣，產生內耗。就像弗洛伊德在《超越快樂原則》中說的：「被壓抑的情緒和衝動並沒有真正消失，而是轉入了無意識層面，並可能以扭曲的形式在夢中、幻想中或者神經症狀中表現出來，而更多的時候，它會以窩裡橫和無名火的方式出現。」

那麼，什麼樣的情緒觀才真正對我們有利呢？

其實，情緒的激發是有情境依賴的，它不僅是內部心理狀態的反映，還與特定情境和目標密切相關。比如，同樣是感到開心，起因可能是完成了一項工作，也可能是吃到了一頓美食─情境不同，但情緒類似。再比如，你準備上臺演講時，既興奮又緊張，既害怕又期待，這些情緒都緣於同一個目的：上臺演講。情緒的存在就是為了實現我們的生存和社會目標。

當你瞭解了情緒的本質後，在情緒出現時，你就再也不用迴避它。相反，你可以問問自己：「我當下所處的是什麼情境？我的情緒是基於什麼目的？我可以在情境中做什麼調整？」當你這麼想時，你就成了自己情緒的設計師。

不久前，我帶孩子去參加圍棋比賽，在現場，有孩子因為輸棋而當眾號啕大哭。如果你是家長，會怎麼處理？

在充滿緊張氛圍的賽場上，孩子號啕大哭的目的是釋放壓力和尋求幫助。那麼家長可以怎麼做呢？首先，承認他的情緒，並幫助他用語言表達出來：「孩子，比賽輸了，你現在很生氣也很難過吧？」然後，給他一個擁抱，讓他感受到支持。接著，帶他走出賽場，去看看綠樹和藍天，轉移注意力：「孩子，你雖然輸了比賽，但你沒有輸掉棋品。比賽還在繼續，下一輪比賽，你依然會全力以赴，對嗎？」

看，我沒有要求孩子情緒穩定，但我為他提供了釋放壓力的空間，還幫助他更好地疏導了情緒。

生而為人，在個人和社會化之間找到平衡是我們生存的必修課。社會化讓我們學會了「情緒抑制」，但作為個體，我們也要意識到內在感受的重要性。情緒是否穩定並不重要，重要的是知道情緒是與情境和目標密切相關的，如此我們就能學著成為情緒設計師，讓情緒為己所用。

【更多精采文章請見《 讀者雜誌 》2024年11月號】