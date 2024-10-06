【落花時節／摘自微信公眾號「最華人」】

我聽見

這世界繽紛

她1歲多失明、7次病危，

卻活出了10倍人生。

她從盲校走向世界名校，

從田徑賽道走向音樂殿堂，

又在文學創作中綻放光芒。

她的名字，叫吳晶。有人說，吳晶是中國的海倫‧凱勒，但她的人生比海倫‧凱勒的更精彩。她說：「人生是一次經歷，我們可以順其自然，也可以創造奇蹟。」

從鄉村盲童到田徑冠軍

1986年，吳晶出生在江蘇泰興一個普通農村家庭。見女兒有一雙小鹿般活潑靈動的大眼睛，父母特意為她取名「晶」。然而就在1988年，1歲多的吳晶不幸患上了視網膜母細胞瘤。

父母為此傾盡所有，帶她四處求醫。奈何病情發展太快，在萬般無奈之下，父母為女兒做出了一個痛苦的選擇─放棄雙眼，保全性命。

就這樣，吳晶的世界陷入了無邊的黑暗。在家鄉的田間地頭上，吳晶用雙手感知和觸摸著世界，就這樣跌跌撞撞地長到5歲。到了該上學的年紀，家附近卻沒有一家幼稚園願意接受吳晶，最後父母只得將她送入離家200公里遠的揚州市聾啞寄宿學校。

入學第一天，吳晶就被同學叫「小瞎子」。由於不善言辭，吳晶不知該如何應對。她經常躲在被子裡偷偷哭泣，用眼淚來宣泄自己的委屈和不甘。除了承受來自同學的惡意，年僅7歲的吳晶還要面對來自日常生活的巨大挑戰，自己摸索著洗衣服、鋪床單、收拾物品、搞衛生。有時不小心影響到舍友，還會遭到一頓辱罵甚至是推搡。

儘管在聾啞學校的生活充滿艱辛，但幸好班主任非常關心吳晶。他告訴吳晶：「你要做的，不是逃避，而是勇敢地接受和面對現實。只要肯努力，盲人也可以做很多事情，甚至不比正常人差。」

老師的話，讓吳晶振作起來，更讓她看到了未來的無限可能：是啊，自己只是看不見而已，但腦子不比別人笨，只要踏踏實實地努力，一切皆有可能。

從此，吳晶屏蔽了外界一切不友好的聲音，將時間和精力盡可能多地用在了學習上。她的各科成績始終在班裡名列前茅，運動和音樂天賦也逐漸被挖掘。

雖然年紀尚幼，但吳晶的笛子演奏水平已經達到了10級，她還在江蘇省器樂大賽上榮獲笛子組一等獎。14歲那年，江蘇省短跑隊教練看中了吳晶的運動天賦，吳晶得以順利轉學到南京的盲校，從此過上了學習與訓練相結合的生活。吳晶的運動潛力全面爆發，開始了傳奇般的運動生涯。

2003年，首次參加全國殘運會的吳晶，在雙腿受傷還發著高燒的情況下，成為當屆殘運會的黑馬，一舉斬獲3枚田徑獎牌，其中有2枚金牌。僅僅3個月後，吳晶又參加了亞洲青少年殘運會，再次斬獲2枚金牌。在短短1年多的時間裡，吳晶參加了多項田徑大賽，屢獲大獎，僅金牌就有14枚。

不僅如此，吳晶還憑藉自己的實力，獲得了征戰雅典殘奧會的資格。衝出亞洲、走向世界，成敗在此一舉。就在所有人都對吳晶寄予厚望時，她卻迎來了命運的無情痛擊。

從雅典殘奧會到金色維也納

在備戰雅典殘奧會期間，吳晶夜以繼日地拚命訓練。當時參加雅典殘奧會女子100米的選手中，吳晶的實力是最強的。只要正常發揮，金牌就非她莫屬。

但在那屆殘奧會上，意外悄然而至。在100米預賽吳晶跑到80米時，她的大腿肌肉突然拉傷。隊醫經過詳細檢查認為，吳晶腿傷嚴重，根本無法參加決賽。即使有再多不甘，她終究敗給了現實。可吳晶還是對教練和隊醫表示，參加雅典殘奧會是自己的夢，她就是走也要走到終點。

於是，在雅典殘奧會上，出現了令全世界觀眾震撼的一幕：中國姑娘吳晶拖著受傷的右腿，一瘸一拐地堅持完成了比賽。全場觀眾起立為她鼓掌，吳晶最終獲得了雅典殘奧會女子100米項目的第6名。

運動生涯被迫終結，盲校為她找到了一條出路─安排她學習推拿。推拿是很多盲人謀生的職業，但吳晶始終喜歡不起來。在經歷了短暫的迷茫後，她決定以學習深造的方式再次揚帆起航，走向世界。

她說：「如果把人生形容成一條長長的走廊，這條走廊裡有很多一模一樣的門。當我推開門時，『看見』裡面的人在做他們的事情，如果這些事不適合我，我就不會邁步進去，我會繼續往前走，尋找那扇適合我的門。」

退役後的吳晶克服了種種困難，以超常的毅力和自學能力，開始系統學習英語、法語等多種語言，成為南京外國語學校歷史上首位盲人學生。

在人才濟濟的南京外國語學校，吳晶的成績一騎絕塵。她在同學們眼中是不折不扣的超級學霸，可鮮有人知，在優異成績的背後，她究竟付出了多少汗水，熬過了多少日夜。無論走到哪裡，吳晶都會背著幾十公斤重的盲文書，每天睡眠時間僅有4小時。在課堂上，她看不到黑板，看不到老師的動作和表情，所以無論上什麼課，她都只能用耳朵聽，然後將記在腦海中的內容輸入專用電腦，再復習。

但凡教過吳晶的老師，無不讚歎，她是一個意志堅強、目標明確、獨立自主的女孩。從南京外國語學校畢業後，成績優異的吳晶通過了哈佛大學、耶魯大學、史丹佛大學等多所名校的面試，轟動一時。

對於吳晶來說，人生就是一個不斷找尋、挑戰自我的過程。面對眾多名校伸來的橄欖枝，吳晶回歸了最初的音樂夢想。她先是去美國普林斯頓大學、史丹佛大學進行了短期交流學習，隨後前往瑞典皇家音樂學院深造。

在瑞典期間，她積極參與瑞典盲人協會的工作，為中瑞盲人的交流貢獻自己的一份力量。她還遇到了生命中的又一位貴人─臺灣愛樂樂團的首席長笛演奏家安德斯‧諾雷爾。

吳晶本就擁有扎實的音樂基礎，聽力更是絕佳。在成為安德斯的學生後，她的音樂天賦再次被挖掘。在恩師的幫助下，吳晶苦練長笛，演奏水平突飛猛進。她還被破格招入瑞典皇家愛樂樂團，成為皇家愛樂樂團的首席長笛演奏家楊‧本特松的得意門生。

2014年11月13日，奧地利維也納金色大廳，響起了莫札特的《G大調長笛協奏曲》那悠揚動聽的旋律。

中國盲人女孩吳晶，終於站到了世界級音樂殿堂，再度迎來人生的巔峰時刻。

在黑暗中聽見這世界繽紛

「大都好物不堅牢，彩雲易散琉璃脆。」

當吳晶的人生再度趨於圓滿之時，她卻又一次經歷了生命不可承受之痛。2018年年底，吳晶在家中不慎摔倒，從5樓跌落。當時的吳晶，顱內重度損傷，全身多處骨折，醫生下達了7次病危通知書，斷定她即使性命無憂，也將是植物人。

吳晶的父母不相信勇敢、堅強的女兒，會永遠這樣沉睡下去。在配合醫生全力搶救女兒的同時，他們將一部手機放在她的耳畔，夜以繼日地播放她之前的演出影片和親朋好友為她錄製的祝福語音。

他們想用這樣的方式來喚醒女兒，盼望她能再次站起來。幸運的是，經過醫生的精心救治，吳晶在事故發生兩個多月後奇蹟般地康復，重新站在了她熱愛的音樂舞臺上。

經歷過生死考驗的吳晶，對生命的理解更加深刻，心中也有無限感悟，想要分享給更多的人。經過慎重考慮，吳晶做了一個驚人的決定，她毅然為自己的音樂事業按下了暫停鍵，繼而拿起手中的筆，將自己的人生經歷和對生命的理解、感悟，詳細記錄下來，以幫助那些身處困境的人，走出迷茫，重塑人生。

耗時兩年，吳晶終於完成了一部字字真誠的自傳《我聽見這世界繽紛》。在書中，她用溫暖樸實的筆觸講述了自己的故事，展現了她對現實以及命運的種種思考與洞察。平靜溫暖的敘事裡，不見絲毫怨懟，反而處處是希冀和感恩。這本書一經出版就備受好評，被譽為「中國版的《你當像鳥飛往你的山》」。

「命運凡有剝奪，暗中皆有補償。」只不過，被剝奪後，人需要經歷地獄級磨難，才能獲取近乎相同的回報。而這樣的過程，不是所有人都能忍受的。

冠軍、名校學子、國際長笛演奏家、暢銷書作家…無數榮耀將這個倔強、傳奇的女孩推到了公眾面前，但所有的榮耀都經歷過汗水和淚水的浸潤。

如今，38歲的吳晶選擇將更多的時間花在公益演講上，她希望能把這份力量傳遞給更多的人。

有人這樣評價吳晶：「給她一根稻草，她能泅渡大海。」

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