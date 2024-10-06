【百思格／摘自微信讀書《溫暖故事集：春日，我們開始幻想》一書】

1

緋豔如雲的櫻花下，人流湧動。

這是年年歲歲的春遊時節，餘暉溫柔，山間熙熙攘攘。林詞穿著白裙，和溫莊並肩走著。櫻花飄零，穿過少男少女的黑髮，如同一場綺麗的夢。

這是2022年的春天，他們15歲，已相識9年。在擺脫了父母和老師的山谷裡，他們終於小心翼翼地牽起手。

林詞的內心卻莫名地煩躁─溫莊今天不對勁兒。「他怎麼這麼心不在焉呢？」林詞在心中嘀咕，「他一直左顧右盼，究竟在看什麼呢？第一次和我牽手，竟然一點兒也不認真！」

就在他們身後，熙熙攘攘的人群中，喬司穿著一身便裝，拉了拉鴨舌帽，皺著眉觀察前面的兩個少年。「報告探員，時空原始錄影完成重構，現在為您投射。」隱藏的耳麥中，時空督察局特工隊隊員的聲音傳來。

下一秒鐘，喬司眼前的畫面被分割成了兩部分：左側是當前時空的畫面，林詞和溫莊在人群中牽著手走著；右側是原始時空的畫面，同樣是林詞和溫莊牽著手走在人群中。但不同的是，在當前時空的畫面中，溫莊一直回頭張望；而在原始時空的畫面中，他根本沒有回頭！

「這是否構成立案證據？」喬司低聲詢問道。

「證據不足。」耳麥裡的聲音很乾脆，「3分11秒後，山腳下將有旅遊大巴撞向林詞。如果溫莊真的是穿越者，那他就必然要改變這件事。探員，請抓緊時間找到足夠證據，將溫莊抓捕歸案。」

2

西元2032年，「虛淵蟲洞」被發現。這意味著，人類在技術層面上實現了時空穿越。

但隨之而來的，是數以萬計的時空偷渡者。他們以偷渡的方式穿越「蟲洞」，回到過去的時空，強行改變歷史，引發了重重混亂。

所謂時間與歷史，是一個混沌的整體，牽一髮而動全身，任何細微的變化都可能造成連鎖反應，擾亂億萬人的命運。

於是，各國政府聯合起來，成立了神祕機構─時空督察局。為了保持時間與歷史的穩定性，時空督察局的探員必須跟蹤每一個偷渡者回到過去的時空，阻止他們改變歷史。時機非常重要，他們必須在偷渡者行動之前，將其捉拿歸案，這樣才能避免「蝴蝶效應」引發的連鎖反應。

但是，只有在時空督察局的探員拿到足夠的證據後，司法機關才肯立案，時空督察局才有權抓捕偷渡者。這套程式必須嚴格執行，它看似繁雜，實則有著嚴密的考量。因為在「蟲洞」發現之前，人們從未想過穿越會以兩種方式發生。

在小說中，對穿越的感性認識一般有兩種─「我發現自己又變回了4歲」和「我回到過去，遇見了4歲的自己」。而實際上，穿越者通過「蟲洞」後，這兩種情況是隨機發生的。也就是說，當你穿越到過去時，你既有可能變回一個4歲的孩子，也有可能保持現在的年齡不變，而遇見4歲時的自己。這兩種穿越情形會隨機發生，就像雙縫干涉實驗中的電子隨機選擇通過單縫還是雙縫一樣。

也就是說，在發現成年溫莊之前，你無法確定少年溫莊是不是穿越者。所以，時空督察局在實施抓捕之前，必須掌握充足的證據。不然，只憑嫌疑就抓人的話，被抓者很可能是過去時空的原住民，而錯誤的抓捕會造成新一輪的時空混亂。

喬司是負責這起案件的探員，他必須在3分鐘內，拿到「溫莊就是偷渡者」的證據，將溫莊抓捕歸案。否則，溫莊就有可能改變歷史。林詞，按照歷史應該死於3分鐘後─2022年那個櫻花爛漫的春天，旅遊大巴急轉，忽然剎車失靈，撞向了山腳下路旁的林詞，溫莊則因去買冰淇淋而逃過一劫。調查報告顯示，事故原因是，昨夜大雨，山路上堆滿了潮濕的櫻花，造成輪胎打滑。

這次事件被稱為「櫻花謀殺少女事件」，10年前曾轟動一時。

3

喬司緊張地盯著原始畫面：17：11：23，他們在小攤前買冰淇淋；17：12：57，他們走到拐角的路旁，準備過馬路坐公車回家；17：13：15，林詞想再吃一個冰淇淋，溫莊去買；17：14：34，溫莊買到冰淇淋往回走，同時一輛大巴從拐角呼嘯而來…

現在是17：11：23，他們剛剛買了冰淇淋，一切看上去和原來一模一樣。

喬司在心中推理溫莊的計畫。最簡單的方法，當然是拒絕幫林詞再買一個冰淇淋，然後牽著她的手過馬路。這樣的話，他必然在倒數1分鐘內露出馬腳，而這段時間，便足以讓時空督察局將溫莊捉拿歸案。但出人意料的事發生了。

17：13：15，「我想再吃一個櫻花冰淇淋，」女孩戀戀不捨地看著身後，「據說櫻花的花期只有7天，下一次要吃，恐怕就得等到明年了。」

「好。」溫莊輕輕拍了拍她的腦袋，「我去買，你在這裡等我。」

溫莊頭也不回地走遠了，留下林詞一個人站在路口，舔著手中的冰淇淋。這和原始時空中的畫面沒有任何差別，喬司不由得皺眉：溫莊到底在幹什麼？為什麼他沒有任何異常舉動？難道這個溫莊根本不是穿越者…一連串疑問在喬司腦中閃過，他不敢猶豫，立刻聯繫了另一位探員：「喂，司機那邊情況怎麼樣？」

「沒有任何異常，大巴行駛路線、時速與10年前完全一致，將在17：14：34撞上林詞。」耳麥中的聲音格外肯定。

喬司心中愈加煩躁，他站在櫻樹下，注視著溫莊與林詞越隔越遠。時間好像一個巨怪，在林詞頭上悄悄地張開了血盆大口。

17：13：34，倒數1分鐘。溫莊向前走著，林詞乖乖在路旁等著。

17：14：04，倒數30秒。溫莊站在冰淇淋攤前，從褲兜裡掏出手機付款；林詞舔完了奶油，嘎吱嘎吱地咬著甜筒；她身後，漫漫青山沉默地矗立著，大巴呼嘯在夕陽中。

17：14：24，倒數10秒。溫莊小心翼翼地舉著冰淇淋，在櫻花翩飛中往回走；林詞把最後一小截甜筒上墊手用的小紙片剝了下來，將甜筒扔進嘴裡，咬得嘎吱嘎吱響；大巴近了，更近了，車身在餘暉中閃爍著猩紅色的光芒。

喬司長吁了口氣，看來這次情報出錯了，溫莊不是什麼時空穿越者，這場淒美的事故，還是在一步步走向它原來的結局。他注視著夕陽下，在山風中把玩著小紙片、眼神懵懂的少女，還有那漫山遍野殘落的櫻花…一種莫名的傷感，湧上這個硬漢的心頭。

這是他們第一次牽手的日子，這個春天本該是一個美麗的春天。但喬司只是立在那兒，什麼也不做。這是他的職責，他知道，他必須眼睜睜地看著時間的巨怪吞噬少女的頭顱，血肉模糊。

17：14：28，倒數6秒。猩紅色的大巴馬上就要駛來。夕陽中，山風溫柔地吹拂，彷彿在低歎。

溫莊仍漫步在櫻花雨裡，林詞站在青山的陰影中玩著紙片。他們之間隔得那麼遠，遠到似乎沒有盡頭。

17：14：30，倒數4秒。喬司甚至能感受到空氣中大巴隱隱的震動。溫莊緩緩走著，林詞把自己疊好的小船又拆開。喬司的眼眶忽然有點兒濕。

17：14：32，倒數2秒。林詞突然轉過頭！

沒有任何徵兆，她突然在山風和夕陽中往回跑，黑髮和白裙在瑰麗的櫻花雨中飄蕩。暮色中鳥兒歸巢，在地面上留下迅疾的影子。她高揮著雙臂，衝遠處的溫莊露出明媚的笑容。喬司與溫莊都驚住了。

山麓的拐角處，一輛普普通通的旅遊大巴疾馳而過，大巴司機甚至還打了個哈欠。

喬司呆立在那兒，他完全無法明白整件事是如何發生的。「任務失敗了。」耳麥裡冷冰冰的聲音將他拉回現實，他的耳朵「嗡嗡」直響：溫莊究竟做了什麼？為什麼林詞會忽然在那一瞬間回頭？為什麼之前完全沒有任何異常…重重疑問在這個資深探員的大腦中迴旋，卻沒人注意到，櫻花深處那個賣冰淇淋的年輕人，忽然不見了。

4

「嗨！嗨！」林詞終於跑到溫莊面前，氣喘吁吁。

「怎麼了？」溫莊手中還握著冰淇淋，不解地問她。

「不要─不要買冰淇淋了！」林詞大口喘著氣，「你看！」她伸開緊握著的拳頭，裡面躺著一張皺巴巴、黏糊糊的小紙片。紙片上寫著：「恭喜獲獎！憑此券可免費領取一個櫻花冰淇淋。」

「這就是剛才那個蛋筒上的紙片！」她的眼睛亮晶晶的，「我們快去找那個賣冰淇淋的哥哥兌獎吧！剛剛我把紙片疊成了小船，差點兒沒發現上面還有中獎信息呢。咦，那個哥哥人呢？」

溫莊扭頭，卻發現冰淇淋鋪裡已經空無一人。「他怎麼能這樣呢？」林詞氣得跺腳，「剛剛我還覺得，他長得和你很像呢…」

喬司回到時空督察局，眾人靜默，任務失敗的陰雲籠罩在時空督察局每個人的頭上。

「誰能想到溫莊竟然喬裝成了賣冰淇淋的商販，他只是用一張冰淇淋上的小紙片，就徹底改變了10年前少女死亡的歷史…」很顯然，罪犯騙過了所有探員的眼睛，完美地完成了時空篡改。「立刻逮捕溫莊！」喬司聲音低沉地下令。

紅色的警戒光亮了起來，幽綠色的曲線在螢幕上蔓延，那是人工智慧模擬出的未來時空圖景。無數未知的「蝴蝶效應」，無數人命運的驟變，正在從10年前依次累積…

回家的大巴上，林詞和溫莊並排坐著，看著漸藍的天幕上星星升起。「喂，我想問你一件事。」林詞垂下頭，說道，「牽手的時候，你為什麼一直左顧右盼啊？」她終於忍不住了，將心中的委屈一吐為快。

「啊，不是的。」溫莊頓時手足無措，「那是因為…我身後有一個戴鴨舌帽的中年人，似乎一直在盯著我們，我怕那是我伯伯。」

「笨蛋！」林詞瞪大眼睛，說，「明知道會被發現，那你為什麼不趕緊放開我的手呢？」

微冷的夜光下，溫莊低下頭：「儘管知道會被發現，但我還是不想鬆開你的手。」

正如10年後，即使會被發現，他也會逆著萬千人海與無盡的時光漫流，在櫻花如紅雲的春日趕去救她。

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