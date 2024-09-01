不存在的「阿爾伯特叔叔」

【朝歌／摘自人民郵電出版社《如何在黑暗的房間裡找到一隻黑貓》一書，本刊節選】

「朋友，你與阿爾伯特‧布拉克是親戚嗎？就是那名去年在大西洋上墜機的飛行員。」圖蒂‧維斯庫博士在電子郵件中詢問我。維斯庫介紹道，他是這名不幸的飛行員的遺囑執行人，正在四處尋找繼承人。然而，迄今為止他的努力都石沉大海，如果我確實是阿爾伯特的親戚─正如這名來自奈及利亞首都阿布札的專職律師希望的那樣─那麼，我有望成為已故飛行員遺產的唯一繼承人，獲得一大筆橫財。我對這種天上掉餡餅的事情一笑置之。假如我有過一位阿爾伯特叔叔，他早就在猶太人大屠殺中被殺害了。

正如你猜測的那樣，這封電子郵件是全球廣泛傳播的「奈及利亞騙局」的一部分。

這些詐騙郵件的基本結構大同小異。收件人不認識發件人，卻被告知有機會獲得鉅額財富─這要歸功於好運、收件人的卓越信譽，或者無意的錯誤。

回覆這類詐騙郵件的人會發現，在收到鉅額財富之前，他們被要求完成各種步驟，包括向「善良」的海外合作夥伴轉帳。在所有流程結束後，他們還需要匯出一筆金額不大的錢，用以解決最後的法律問題。最後，即使是最容易上當受騙的人，也會意識到自己成了詐騙案件的受害者，向騙子支付了費用。

大多數人認為奈及利亞騙局只能誘騙少數沒有受過教育、不諳世事的人。但事實上，這些詐騙郵件的受害者範圍很廣，其中有許多是聰明人，受過高等教育，見多識廣。重要的問題一直是：起初他們為什麼要回應這個邀約呢？

人類自進化之初就傾向於欺騙他人。早在遠古時代，人類就發展出了欺騙的能力，以及分辨欺騙的能力。在史前時代，利用原始工具只能生產較少的食物，騙取更多食物的能力就顯得非常重要。而能辨別試圖鑽制度空子的人也至關重要。當我們說謊時，大腦會感覺不適，並透過一些手勢和肢體語言來表達這種不適，但主要還是透過語言來表達：說謊者往往喜歡描述很多細節，避免使用第一人稱和表達情感的詞語。

當我們看不見對話者、聽不見他們的聲音時，我們分辨欺騙的能力是否也降低了？還是說，騙子透過迎合那些同樣重要的基本需求，成功地破壞了我們辨別欺騙的神祕機制？畢竟，欺騙的大部分跡象都擺在眼前了。

現代工作中的大量公文往來，似乎會讓我們分辨欺騙的原始本能變得遲鈍。事實證明，與口頭傳達的消息相比，人們更傾向於相信自己收到的書面信息，認為發件人是正規守信的機構。此外，我們所有人都對權威很敏感。的確，奈及利亞騙局背後的騙子常常扮作律師、銀行家、政府高層官員等有身分的人。

對騙局受害者的研究表明，他們中的許多人之所以會回覆這些信件，是因為他們高估了自己對信件中討論的領域的理解程度，高估了自己識破騙局並與對手抗衡的能力。令人驚訝的是，從事投資工作的人更容易成為這種騙局的受害者。在西方國家，有些欺詐信故意用蹩腳的英語書寫，目的是讓收信人產生虛假的優越感，使他們過度自信。

「從窮困潦倒到一夜暴富」的神話講述了某人得到突如其來的財富的故事，而欺詐信乘上了這些神話的東風。幾乎所有文化中都存在這樣的故事。然而，驅使人們忽視欺詐信中的示警信號的，主要是貪婪和對輕鬆賺錢的渴望，而相對於所需付出的微薄代價，鉅額回報又進一步強化了人們的貪婪。2009年，英國公平交易辦公室對英國的眾多騙局感到擔憂，因此委託一所大學心理學院的研究人員對此進行全面研究。研究人員的創新之處在於，他們假設人們對騙局的回應並不是異常現象，而是判斷上的錯誤─這種錯誤也導致我們在日常生活中做出許多失敗的決策。

處理所有做出理性決策所需的相關信息，對我們的大腦來說是不可能的，因而它嘗試走捷徑，上述錯誤正是這種行為的必然結果。這些必要的捷徑允許情感動機滲入並影響決策過程，包括貪婪、尋求刺激，有時還包括缺乏自控力。寄信人正是利用這些因素，來阻止收信人搜集信息以對他們即將做出的決策進行干擾。

研究人員向一組收信人發送了1萬封模擬信件，這些信件分別用8種不同的措辭寫就，以確定其相對有效性。這部分研究中最重要的發現是，無論措辭和其他因素如何，預測回覆可能性的最佳指標都是收信人是否回覆過類似的信件。傾向於回覆這種邀約的人，其中10%～20%的人並不一定是糟糕的決策者，但他們顯然更容易受影響、被說服。研究人員稱，他們中的一些人在情緒調控和自我約束方面存在問題。這種問題在很大程度上會導致人們偏好即時回報，這是造成判斷錯誤的最常見的因素之一。因此，社交孤立的人特別容易被騙，因為社會關係會增強人們的自我控制力。研究人員還非常驚訝地發現，許多受騙者不願意告訴別人他們收到了邀約，好像擔心別人會指出他們大腦中已經隱隱有所意識的錯誤。

互聯網為奈及利亞騙局的肆意橫行提供了終極平臺。互聯網也為我們理解這一騙局的「商業模式」奠定了基礎。這種模式不一定基於高利潤，而是基於在互聯網上可以實現免費通信這一事實。順便提一句，據估算，這些郵件的回覆率為1/1000到2/1000。互聯網技術在成功的騙局中起到了其他作用：研究顯示，騙子與潛在受害者之間的距離確保了前者不會被突如其來的同理心所困擾，而這種同理心阻礙了許多面對面實施的欺騙行為。

由於許多騙局建立在受害者本人願意冒用假想繼承人的身分的基礎上，因此問題出現了：騙子和被騙的人有相似的性格特徵嗎？《大騙局》一書的作者大衛‧毛雷爾對此深信不疑：「你無法欺騙一個誠實的人。」

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