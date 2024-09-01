如果地球上的氧氣突然增加一倍

【苔枝／摘自台海出版社《你的腦洞略大於整個宇宙》一書，本刊節選】

現在地球上的氧氣含量是21%。假如在另一個平行宇宙，地球上的氧氣含量瞬間翻倍，變成42%，會怎麼樣呢？

我一邊貪婪地呼吸著香甜的空氣，一邊猛踩油門。今天這車有點兒怪，家用代步車竟然開出了跑車的感覺。也是，汽車的動力來源就是燃料和氧氣的燃燒，空氣含氧量翻倍，動力直接翻倍啊！

不過，連續吸了幾十口含氧量高的空氣之後，我開始有一種飄飄欲仙的感覺：眼冒金星、臉皮發麻。這難道就是傳說中的「醉氧」嗎？等一等，那我現在算不算酒駕？

道路千萬條，安全第一條。當大家在道路上行進的時候，似乎沒有人注意到，一些微妙的事情正在發生。

人體每時每刻都在發生氧化反應。你吃的飯在肚子裡分解成葡萄糖、氨基酸等物質，這些營養物質被運輸到身體各個組織和器官，與氧氣發生反應，產生二氧化碳、水和能量，這就是氧化反應─不見明火的氧化反應。

好消息是，含氧量越高，車的動力越強，人體的新陳代謝速度也越快。壞消息是，你的新陳代謝速度變快，衰老的速度也相應加快。

在人們神清氣爽地過了很短的一段時間之後，緊隨而來的是醫院人滿為患。

不對─在人出問題之前，更早出問題的，也許是植物。

植物在白天透過光合作用，將二氧化碳和水合成糖類等有機物質，在晚上透過呼吸作用，消耗一部分有機物質，釋放能量維持自身的生命活動。光合作用的產物是氧氣，如果環境中氧氣濃度過高，會抑制光合作用，導致植物的生長發育減緩。呼吸作用消耗氧氣產生能量，如果氧氣濃度過高，呼吸作用加快，會導致植物在晚上消耗太多的有機物質。

植物是地球上天然的「能量工廠」。它們白天吸收能量(太陽能)，晚上消耗能量，但吸收的能量比消耗的能量多，兩者之差就是「剩餘價值」，轉換成各種好吃的有機物質存儲在植物體內。如果植物白天吸收的能量少了，晚上消耗的能量多了，動物能榨取的「剩餘價值」也就少了。換句話說就是，你沒飯吃了。

實際上，如果氧氣含量暴增到42%，植物不僅長不好，甚至有可能無法繁衍下一代。

如果大氣中的含氧量緩慢上升，植物說不定還有逐漸適應、進化的機會。但在這個假設下，地球的氧氣含量是瞬間翻倍的。我不清楚會有多少種植物滅絕，但我敢肯定，很多植物會變成最後一代。

在這個「天下大亂」的時代，也許只有蕨類植物和昆蟲不僅不慌，反而暗自狂喜。因為在大約3億年前的石炭紀，地球大氣的含氧量達到峰值35%。當時蕨類植物統治地球，形成了大規模的森林，甚至可以長到30多米高。現在這些死去約3億年的植物被深埋在地底，在壓力和高溫下形成了煤炭。

而昆蟲也覺得，好日子又回來了。昆蟲主要是用身體上的氣孔呼吸的，吸入的空氣經過微器官到達全身。這種呼吸系統在短距離上甚至比哺乳動物的肺更有效，但如果昆蟲的體形增大，氣孔呼吸方式將不足以支撐其新陳代謝。唯一的方法是提高空氣中的含氧量。所以石炭紀的昆蟲堪稱巨大。然而在泥炭紀之後，地球氣候劇變，大氣的含氧量不斷下降，巨型昆蟲的時代從此一去不復返了。

不過，昆蟲想重新變大，也不是說變就能變的，起碼需要經過一段時間的進化。在巨型昆蟲統治地球以前，人如果要呼吸正常的空氣，還可以自備空氣罐，但其他動物和植物不可能有這種設備。想讓整個生態系統恢復正常，想讓我們賴以生存的糧食茁壯成長，全人類只能搬家，搬到一個氧氣濃度正常的地方去。

萬幸的是，這樣的地方是存在的。海拔越高，大氣壓和含氧量越低。所以在高原上，人體組織會缺氧，引起高原反應。4000米至5000米海拔的高原，含氧量差不多是海平面的一半。在氧氣翻倍的世界裡，這些地方恰恰是含氧量恢復正常的風水寶地！

地球上的高原不少，但是海拔4000米以上的高原不多，能容納上億人口的高原就更少了。

也許你會說，地球上不是氧氣太多嗎？燒掉不就行了？

放心，哪怕你不點火，地球也會幫你動手。大氣含氧量超過35%就極易自燃，地球上隨時隨地都會發生火災。在含氧量高達35%的石炭紀，一道閃電就能引發一場森林大火，這也是石炭紀含氧量無法繼續升高的原因之一。而在大氣含氧量為42%的世界裡，森林裡到處都是山火，燃燒幾個月都停不下來，煤礦、白磷礦自燃，形成一片火海。

雖然燃燒可以降低大氣的含氧量，但氧原子並沒有減少，它只是和碳原子組成了二氧化碳分子而已。不嚴謹地說，燒掉多少氧氣，就會增加多少二氧化碳。

如果二氧化碳濃度升高到10%，大氣的含氧量大概會恢復到泥盆紀的水平，地球生態圈有可能重新建立平衡。這時，天氣熱了些，陸地少了些，蟲子大了些。

但那時人類肯定沒了。空氣中含有10%的二氧化碳，所有人會中毒而亡。

有人說，會不會有極少數人通過基因突變適應了環境，他們活了下來，進化成了新人類，重建文明。

也許幾百萬年後，一個年輕的新人類上網時突發奇想，在平行宇宙版的互聯網上提問：「如果地球上的氧氣突然減少一半，會發生怎樣的變化？」

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