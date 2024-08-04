【紙鳶／摘自四川文藝出版社《大人也需要童話》一書】

罐兒第一次解夢，找的是城外二十四里一個破廟裡的老人。

罐兒說：「我昨晚做了一個夢，夢見窗外有隻鳥雀不停地叫。夢裡的我睏得很，被那鳥雀吵得想睡卻睡不著。於是我起床，拿起書桌上的硯臺，打開窗戶，看到了那隻綠色的鳥雀，一氣之下將硯臺朝那鳥雀扔了過去。硯臺裡還有未乾的墨汁，墨汁弄髒了我的手。硯臺打到那隻綠色的鳥雀，鳥雀落了地。我頓時心下慌亂，覺得自己過分了，不該拿硯臺打牠，傷牠的性命。我急忙打開房門，跑了過去。」

說夢的時候，罐兒不時地瞥一眼那位坐在大殿上打瞌睡的老人，生怕老人沒有聽進去，又不敢上前搖一搖，看看老人睡著了沒有。

城裡人都說這位老人會解夢，罐兒也沒當過真。要不是這個夢讓他感到害怕，他絕對不會坐著馬車一路顛簸二十多里地，到這個既不遮風也不擋雨的破廟裡來。

來的路上，罐兒聽趕馬車的人說，這個老人既不是和尚，也不像道士。誰都不知道他是從哪裡來的，什麼時候來的。老人就像是破廟裡臺階上長的青苔一樣，在一次雨後或者在一個夜晚之後，自然而然地出現在大殿裡。沒有來處，也不知去處。

老人總是垂著腦袋，一副睡不醒的樣子。要不是偶爾動一下嘴巴，他就成大殿裡的塑像了。

老人雖然看上去瘦骨嶙峋，跟曬枯的樹根似的，但曾有五六個熊腰虎背的壯漢想把他抬到大殿外曬曬太陽，一起使勁卻不能將他挪動。

有人奇怪地喃喃道：「怎麼這麼重？莫非他在這裡生了根？」

老人打了個哈欠，懶洋洋地抬起眼皮看了看這五六個好心人，挪了一下屁股，又閉著眼睛打瞌睡了。

罐兒聽趕馬車的人這麼說，對之前的傳言更信了幾分。他也更相信這位老人可以給他解夢。

罐兒繼續說道：「我跑到外面一看，那隻綠色的鳥雀掉落在樹底下，墨汁染髒了牠的羽毛，牠受了傷，躺在那裡，可憐兮兮地看著我。我跪在牠旁邊，將牠捧在手心。不知道為什麼，我突然無比悲痛，彷彿這鳥雀是我的親人。我哭得無法抑制，心口疼得如同被扎了一刀。」

罐兒說到這裡，又忍不住流出淚水。夢裡那種刻骨銘心的疼痛，他仍然記憶猶新。那種悲痛如此真實，彷彿那不是夢。即使夢醒之後，他仍然十分失落，像是失去了最心愛的人。雖然他還未曾有過心愛之人。

大殿上的老人發出「嗯嗯嗯」的聲音，彷彿正在夢囈，又彷彿剛從夢中醒來。

「那種感覺就像…我親手殺死了自己最愛的人一樣。可是…此生我還未曾愛過什麼人。一個未曾愛過的人，怎麼會感覺到失去愛人的悲痛呢？」罐兒問老人。這是他覺得這個夢奇怪的地方，但是讓他更為驚訝的，並不是這種未曾擁有卻能體會到失去的悲痛。

老人沒有回答他。

「我從夢中哭醒。原以為這就是一個夢。但起床的時候，我看到手上有墨汁，還不覺得驚訝，心想可能是昨晚洗手時沒有洗乾淨。可是起床後，我看到書桌上的硯臺碎了，昨晚我還用它研墨寫字呢。走出門外，在夢中鳥雀掉落的地方，我居然看到了一根翠綠的羽毛，羽毛上竟然染了墨汁！」罐兒激動地說道。

老人的眉頭一皺。

「您說說看，我明明是在夢裡打了那隻鳥雀，怎麼會在醒來後看到硯臺碎了，樹下還有跟那隻鳥雀一樣的羽毛？」罐兒不安地問道。

老人終於說話了。「可能是你夢裡的鳥雀飛出來了，也可能是鳥雀飛進了你的夢裡。」老人的聲音無比滄桑，讓罐兒有種身在老林裡睡覺，卻聽到來自海邊浪濤聲的錯覺。

罐兒焦急地問道：「夢裡的鳥雀是虛幻的，醒來後的鳥雀是真實的。牠怎麼會從真實飛到虛幻裡去，或者從虛幻飛到真實裡來？那麼，牠到底是真實的，還是虛幻的？是存在，還是不存在？」

這時，一陣風吹進了大殿。地上的灰塵揚起，房梁上的灰塵撲簌簌地落下。罐兒忍不住打了一個噴嚏。風過後，大殿裡依然到處都是灰塵，彷彿沒有任何變化。

老人問道：「剛才起風了嗎？」

罐兒點點頭，說道：「起風了。」

老人說道：「是你剛才打了一個盹兒，夢到起風了。」

罐兒瞪眼道：「剛才我打盹兒了嗎？」

老人嘴角露出一絲笑意，說道：「不用執著於剛才有沒有起風。只要是過去了的，都跟夢一樣不真實。」

罐兒迷惑道：「我不明白。」

老人緩緩說道：「我給你講另一個夢，你就明白了。」罐兒點點頭。

老人說道：「在你來之前，有位姑娘剛找我解完夢。她說，她昨晚做了一個夢，夢見自己是一隻鳥雀，渾身翠綠。她飛呀飛呀，飛了好久好久，覺得累了，就落在一棵樹上。樹旁有個房子，房子的窗戶開著。她看到窗戶裡面有個人正在睡覺。一看到那個人的臉，她就驚喜萬分。那是她魂牽夢縈的人啊！

「那位姑娘說，雖然她第一次見到這個人，並且是在夢裡，但她確定這就是她魂牽夢縈的人。她激動得難以自制。她說她害怕夢醒後不能再見到這個人，於是在枝頭奮力啼叫，希望引起這個人的注意。

「這個人果然起了床，朝著窗戶這邊走了過來。她欣喜不已。她沒注意到這個人手裡拿著一個硯臺。等她反應過來的時候，這個人已經將硯臺扔了過來。她躲避不及，腦袋被硯臺擊中，一陣眩暈，她從枝頭掉落在地。」

罐兒驚訝得說不出話來。

老人繼續說道：「那位姑娘說，她躺在樹下，身上的羽毛被硯臺裡殘留的墨汁染黑了。這一刻她終於想起來，前世她是宮女，有一次不小心打翻硯臺，將皇上心愛的白鸛的羽毛弄髒了。這是殺頭的罪，她嚇得不知如何是好。白鸛看了看她，似乎感覺到她的恐懼。牠以喙咬住弄髒的羽毛，硬生生地扯下羽毛放在她的手上。她知道這是一隻有靈性的鸛，跪地磕頭感謝救命之恩。

「到了晚上，一個少年闖入她的房間，少年風度翩翩，穿著鑲有黑邊的白袍。在守衛森嚴的宮中，陌生男子不可能自由行走。她嚇了一跳。少年小聲說道：『我雖然扯掉染了墨的羽毛，但傷勢越來越嚴重。你能不能給我敷藥？』

「姑娘明白了，原來這個少年是白鸛。她趕緊拿出自備的藥敷在少年的傷口上。從此以後，少年常來她這裡。兩人漸漸生出情愫。好在少年來無影去無蹤，宮中沒有人發現異常。幾十年後，她紅顏老去，被開恩放出宮。出宮前，皇上念及她多年苦勞，問她想要什麼恩賜。她說，別無他求，但求白鸛。此時那隻白鸛也垂垂老矣，皇上早已不如先前那樣喜歡了。皇上問道：『良田你不要，宅院你不要，要白鸛做什麼？』她將白鸛當年撕扯羽毛的事情說了出來。事已久遠，皇上自然也不再追究了，同意讓她帶走白鸛。

「回到老家後，他們終於獲得自由。但是她見少年漸漸有了白髮，問道：『你該是得道的精靈，怎麼也會老去？』他說道：『雖名得道，實無所得。道不過是為了找到自己。以前我想修行，現在只想做一個普通人。』

「臨終時，她遲遲不捨得閉上眼睛。她握著他的手，擔憂地問：『以後我們還會相見嗎？』他說：『這不過是一個夢，夢醒後，很多人會忘記自己做過什麼夢。』她悲傷地說：『那我以後還能夢到你嗎？』他笑著說：『你是我做夢都想見到的人。』」

罐兒淚流滿面。老人停了片刻，說道：「那位早上來找我解夢的姑娘說：『沒想到昨晚居然真的夢到他了！可是他沒有認出我。但是他從房間裡出來後，將我捧在手心，號啕大哭。我想他應該想起來了。我一高興，就從夢中醒了。』」

罐兒再也忍耐不住了，問道：「那姑娘有沒有說她的名字？」老人搖搖頭。他問：「那姑娘家住哪裡？」老人搖搖頭。他問：「那我如何才能找到她？」老人說：「她來時帶了一朵花，走時留在這裡了。」

老人指著大殿的香鼎。落滿灰塵的香鼎上果然有一朵藍色的小花。剛才風吹進來的時候，塵土飛揚。那朵小花也應該被吹走才是。可是那朵小花仍然安安靜靜地躺在香鼎上，花上也沒有灰塵。

罐兒心想，難道我剛才確實打了盹兒？風是從夢裡吹出來的？

老人說：「這花名叫翠雀，因為形似飛燕，又叫飛燕花。有詩言，西飛燕，東流水，人生倏忽春夢裡。因了這句詩，據說這花能讓人穿梭於真實與夢幻之間。」

罐兒情不自禁地走近香鼎，將手伸向翠雀。

老人說：「她是你的夢中人，你若是拾起這花，就會進入夢中。這裡便沒有你了。你考慮好了嗎？」

罐兒毫不猶豫地拾起香鼎上的花。這時，大風驟起，塵土飛揚，瞇了他的眼睛。

「瓦罐者，土也。鸛雀者，鳥也。花是土做的夢，鳥是人做的夢。翠雀是鳥亦是花，是真亦是夢。」他聽到老人的聲音變得洪亮，卻越來越遠。

風過後，他睜開眼，老人不見了，周圍不再是破落的廟，而是富麗堂皇的所在。

罐兒看到一位姑娘端著一個硯臺慌慌張張地朝他走了過來。罐兒正要喊她。她的手一抖，硯臺翻了，墨汁濺出，灑了幾滴在他身上。罐兒低頭一看，身上的衣服不見了，卻長出一身好看的羽毛。除了翅膀邊緣和尾部有黑色羽毛，其他地方的羽毛潔白如雪。落在白色羽毛上的墨汁煞是顯眼。

姑娘臉色煞白，渾身哆嗦，驚恐地自言自語道：「完了完了！這是剛進貢來的白鸛，皇上非殺了我不可！」

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