【繪明／摘自江蘇鳳凰文藝出版社《職場晉升101》一書】

快要直播了，我才想起直播大綱還沒有敲定，追問起來，負責此事的同事支支吾吾地說：「我對內容還不熟悉，進度有點慢了。」

我看了一眼大綱，他何止不熟悉，基本等於沒寫。

我一著急，發了一通火。他的主管拉了拉我，說：「他剛來，也算盡力了。」

我問主管：「他不熟悉工作，那他向你尋求幫助了嗎？」

主管搖搖頭：「但他很認真，連續加班好幾天了。」

這話更是火上澆油，我生氣地說：「這就叫作沒有盡力！」

我們只得臨時趕工，最終順利做完直播。事後，我把主管和那名男生留下來，給他們講了一個故事：一個小男孩在院子裡搬一塊大石頭，石頭太重，他搬不起來。小男孩對爸爸說，我已經盡力了。他爸爸說，你沒有盡全力，因為，你還沒找我幫忙呢。

男生欲言又止：「但是找別人幫忙…」我知道他想說什麼，我曾經也像他一樣。我剛入職場時，有一次要參與撰寫一篇行業分析稿，每個編輯寫一部分，給我分配的是關於體育行業的內容。這我哪裡懂啊。時間緊迫，我找到體育行業一個熟識的記者，他為我提供了素材，讓我順利地完成了這部分內容。評審會時，好幾個同事交不出稿件，理由是資料的線索太多，需要好好梳理。我當時慌急了，感覺就像在一群好學生中，只有我不務正業、投機取巧。

出乎意料的是，老闆看了我的稿子，非常高興地評價：「又快又好！」

同事們不屑地說：「原來假手於人也行啊。」我臉紅得抬不起頭來。

老闆看了他們一眼，說了一句話：「借力，也是一種能力。」

同事們不以為然，但我牢牢記住了這句話。

很多職場中人就像那個搬石頭的小男孩，特別努力地解決問題，努力地扛起責任，唯獨不會努力地「借力」。

原因之一，是想不到這種方法，或者從心底不認同這種方法，覺得這是我自己的事，麻煩別人，顯得我很無能。但真要說無能，莫過於自己忙活半天，事還沒做好。

除此之外，還有一個原因：不知道怎麼借力。

借力可以靠「說」，借力也可以靠「做」。

我有個負責運營的同事，原來做線下活動，人手總不夠用。他自己吭哧吭哧幹半天，實在不行才找別人：「我這邊有個活動，能不能請你幫忙，借我兩個人。」

最終別人為難，他也覺得委屈。後來，我讓他換一種方法試試。

在活動籌備期間，對需要的人說：「嘿，我這邊有個活動，可以幫你們漲2000個粉絲，只需要你們出兩個人。」

把「我找你幫忙」，變成「我來幫你的忙」。真正的借力，不是求助，是互助；不是剝削，是告訴對方，我來給你送福利了。向他人借力，就要給對方一個無法拒絕的理由。

還有一次，文案組需要搜集大量的案例作為寫作素材。其中一個同事邊吃外賣邊翻各種網頁，加班加點地找，愁眉苦臉。但我知道，以他的精力和視野，很難創造驚喜。而另一個同事除了找案例，還會劃出預算，在線上做有償徵集。每周一下午，她會點一些下午茶，將同事們聚在一起。大家聊著天，既篩選了案例，又共創了文稿。

她在這一過程中，不僅維繫了關係，還設計了徵集規則，多維度地解決了問題。我忍不住在心裡感歎：「真有辦法啊。」

不管是說還是做，其實都是思維模式的升級，把「點狀思維」切換到「系統思維」─從只盯著自己那一畝三分地的「點狀思維」，升級到多維度解決問題的「系統思維」。

所有行為改變的背後，都是一次思維方式的躍遷。下一次，當你手忙腳亂，覺得無論自己怎麼努力都無法完成工作時，請一定想起這句話：職場中，借力也是一種能力，在某些時候，它甚至比執行力更重要。

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