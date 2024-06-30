古人的住宅面積有多大

【關山月／摘自北京日報出版社《古代人的衣食住行》一書】

根據有關部門的統計，2020年中國家庭戶人均住房建築面積為41.76平方米。那古人的住宅面積有多大呢？

唐朝實行「均田制」，就是國家免費給民眾分配土地，宅基地也是如此。唐朝法律規定，良民三口之家可分得一畝地來建房，六口之家可占兩畝，良民最多可分得兩畝地來建房，賤民則另當別論。唐朝的一畝約合今天的522平方米。也就是說，即使是最一般的唐朝民眾，法定人均住宅面積也達100多平方米。但要注意，這只是紙面上的規定，實際情況大多小於這個面積。另外，這個住宅面積是加上了院子面積的，房屋的建築面積沒有那麼大。而且這一畝宅基地也主要針對農村居民，城裡人多地少，空間緊張，因此唐朝有關分配土地給民眾建房的制度，其適用對象並不包括大城市的居民。

那城裡人的住宅面積有多大呢？根據敦煌文書《馬法律賣宅院契》的記載，在當時的「二線城市」敦煌，有個叫馬法律的平民，他家有5間房，分別是堂(客廳)、東間房、小東房、西間房和廚房。建築物的套內總面積在82平方米左右，加上院子，面積總共在171平方米左右。

透過對馬法律家的住宅面積和其他一些唐朝建築面積的研究，我們基本可以知道唐朝人住宅結構的特點。首先，客廳一定要大，大部分面積在20平方米以上，因為來了客人一定要將其引到最好的房子裡去。其次，廚房也較大，大部分面積在15平方米至23平方米之間，畢竟那時候要生火做飯，灶台之類的占地面積都很大。最後，在唐朝有關住宅的文獻中很少能看見對廁所的記載，也許他們上廁所大多在外面，或者用馬桶。

達官貴人的房子相較而言就大得多了。比如白居易在東都洛陽時是太子賓客，其住宅有房屋，有水池，還有一片竹林，水上還建有小橋，占地面積17畝，約合今天的8874平方米，相當於一個小公園了。平定安史之亂的大將郭子儀，後來被封為汾陽王。史書記載，他在長安的住宅，其面積占親仁坊面積的1/4。坊是唐朝時的居民區，其規模類似於今天一個社區的下轄範圍。親仁坊算是唐朝長安城諸坊裡中等規模的一個坊，長度有1000多米，寬度在500米左右。1/4親仁坊的面積，差不多是兩個熙春園(清華園前身)的占地面積。

到了宋朝，商品經濟繁榮，城市迎來了大發展。由於大量人口擁入，宋朝城市開始出現嚴重的住房緊張問題，地皮價格也高得離譜。如在南宋都城臨安(今浙江杭州)，買得起地皮蓋房的，千萬之家不過一二。大部分市民是買不起地皮蓋房的，只能租房蝸居。《夷堅志》裡記載了一個叫沈承務的人，他家住在衢州城裡，房子沒有客廳，就是一間臨街的小屋，室內僅能「容膝」。除去誇張成分，沈承務家的總面積應該不超過5平方米。陸游在《居室記》中詳細記載了自己在紹興鑑湖居住的房子，前堂後室，呈「丁」字形。室的大小為「南北二十有八尺，東西十有七尺」，經過換算，室的面積約合今天的43平方米。堂的面積無法考證，姑且也按室的面積來算，陸游的住宅面積應不超過100平方米。

明清時期，住房緊張的狀況得到了緩解。很多官紳巨富在老家蓋的宅院，規模堪比王府大院。比如清代著名的紅頂商人胡雪巖，其在杭州的住宅占地面積達7230平方米，是典型的江南園林式豪宅。至於普通老百姓的住房面積，可以參看今天北京二環胡同裡的民宅。一間房的面積普遍在十幾平方米，普通人家也就有一兩間房。如果誰家的房子面積能超過50平方米，那絕對稱得上「大戶型」了！

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