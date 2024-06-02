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不要讓出控制權

聯合新聞網／ 讀者雜誌

【友亮／摘自微信公眾號「羅輯思維」】

20歲的時候，我很害怕坐飛機，以至於出差都很費勁。直到有一次，一位當過飛行員的前輩剛好坐我鄰座，他教我「遇到顛簸的時候閉上眼、深呼吸，想像自己的手正握著操縱杆，假裝每一次變化都是你控制的結果」。從那以後，我「恐飛」的毛病就好了。

對此，我有一個不怎麼科學的解釋：如果我們只是忙於應付各種未知，就很容易精神渙散，心有餘而力不足。其實在很多情況下，我們不是被變化打敗了，而是被不知道將會有什麼變化嚇住了。而那些有經驗的人知道，哪怕只是「假裝」自己有控制權，我們的感受都會好很多。我很感激學到了這個「生活小竅門」。

【更多精采文章請見《讀者雜誌》2024年6月號】

圖/讀者雜誌
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