不要讓出控制權
【友亮／摘自微信公眾號「羅輯思維」】
20歲的時候，我很害怕坐飛機，以至於出差都很費勁。直到有一次，一位當過飛行員的前輩剛好坐我鄰座，他教我「遇到顛簸的時候閉上眼、深呼吸，想像自己的手正握著操縱杆，假裝每一次變化都是你控制的結果」。從那以後，我「恐飛」的毛病就好了。
對此，我有一個不怎麼科學的解釋：如果我們只是忙於應付各種未知，就很容易精神渙散，心有餘而力不足。其實在很多情況下，我們不是被變化打敗了，而是被不知道將會有什麼變化嚇住了。而那些有經驗的人知道，哪怕只是「假裝」自己有控制權，我們的感受都會好很多。我很感激學到了這個「生活小竅門」。
【更多精采文章請見《讀者雜誌》2024年6月號】
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言