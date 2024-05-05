給朋友下一封「雪書」

聯合新聞網／ 讀者雜誌
圖／李小光
圖／李小光

【小雙／摘自作家出版社《萬物皆可愛》一書】

蒙古族人把白色視為吉祥，每年下第一場雪時，居住在巴音布魯克草原上的蒙古族人，會像聽到了召喚一樣，紛紛騎馬走向朋友的氈房。

這種行為，在蒙古語中叫「查斯納毛來」，翻譯成漢語是「在初雪中下一封雪書」。此「雪書」是一種與朋友共同開展的遊戲，由此開始一場頗具地域特色的友情博弈。他們騎馬到離朋友氈房不遠的地方，下馬將馬拴好，把手裡的馬鞭子掛在拴馬樁上，叫一聲朋友的名字，接著又報上自己的名字，等朋友出來，再一起進入氈房。因為在一年中各自忙於放牧，朋友們難得見上幾面，只有到了第一場雪落下時，他們才會說「到了該把見朋友的事辦一下的時候了」。進入朋友的氈房後，客人和主人首先會一起道賀瑞雪，說出一句諺語：「天上的雪，終於來到了地上；你和我的一個好日子，也終於要開始。」主人隨即端來奶茶，客人會在喝奶茶的間隙問主人：「我們很長時間沒有見面了，你的羊好嗎？馬好嗎？牧場好嗎？」主人逐一回答後，也會問客人：「你的妻子好嗎？孩子好嗎？氈房好嗎？」

這看似熱情的問候實則暗藏玄機，主人和客人此時雖然面帶微笑，但都小心翼翼地盯著對方。為何他們如此緊張？因為這是客人給主人下雪書的關鍵時刻，客人要想辦法迷惑主人，趁他不注意把雪書藏在他家中。而主人早已知道客人的意圖，便緊緊盯著他，看他會把雪書放在何處。有一個客人抓不住讓主人分散注意力的機會，便對主人說：「你今天的奶茶沒有去年的好喝，你作為朋友的心還在嗎？」主人知道他的目的，便說：「你今天喝的奶茶，是用去年用過的那個壺燒的，用的茶葉和奶，也和去年的一模一樣，恐怕是你作為朋友的嘴，已不是去年的嘴。」那人看無法達到目的，便又說：「我已經喝得碗都見了底，作為朋友，你的眼睛難道看不見嗎？」主人便趕緊起身給他倒奶茶，他趁主人不注意，把一張字條塞到褥子下面，那字條就是人們所說的雪書。雖然有諺語說「把心事藏下是善舉，把東西藏下是恥辱」，但是下雪書是友情博弈，倒也無關道德，只要玩得高興即可。

無論主客之間如何較量，客人最後一定會把雪書藏在隱蔽的地方，起身出門時暗示主人，「我已將雪書藏好，你們好好去找吧」，便衝出門騎上馬往回跑。「漂亮的姑娘有十四根辮子，狡猾的狐狸有九個想法」，此諺語很能說明草原上的人下雪書時的狡猾。主人馬上發動全家人尋找雪書，找到後便騎馬去追那個人，如果追上，那個人就得認輸；如果追不上，認輸的就是主人。輸的一方必須按照雪書要求，準備一次宴請，至於宴請的時間安排和所需物品，雪書上寫得清清楚楚。這樣賭來的一次宴請，才算是共慶瑞雪。無論是贏家還是輸家，大家酒足飯飽後手拉著手走出院子，在雪地上踩下深深的腳印，祈願來年風調雨順，牛羊肥壯。

前面所說的那位客人，當時只是把假雪書塞在褥子下，吸引主人將注意力放在褥子上，然後悄悄地把真正的雪書壓在茶碗底下，再起身告辭。主人等他一出門便掀開褥子，只看見一張空白的紙片，才驚呼上當了。主人想起諺語「不識貨的傻瓜，會把黃金說成糞蛋」，又羞又惱地叫家人趕緊找雪書。一家人翻遍氈房的角角落落，都沒有找到那人藏的雪書，直到後來收拾茶碗時，才發現雪書就在碗底，而那個人早已騎馬遠去，不見蹤影。他們一家無奈地相視一笑，遂準備宴請的事情。

【更多精采文章請見《讀者雜誌》2024年5月號】

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