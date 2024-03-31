一個好人如何才能發家致富

【春山／摘自中華書局《凡人動了心：熊太行說「三言」》一書，本刊節選】

《醒世恆言》裡有一個好人發大財的故事，叫《施潤澤灘闕遇友》。

這是明朝嘉靖年間的事。蘇州府吳江縣有個盛澤鎮，這個鎮的絲綢行業非常發達，家家戶戶都養蠶出絲。

有個人名叫施復，娶妻喻氏，這兩個人的姓氏合起來，就是「施與」，兩個人沒有兒女，過著比較自在的小日子。

夫妻二人「家中開張綢機，每年養幾筐蠶兒，妻絡夫織，甚好過活」。

這天施復積了四匹綢緞，用包袱包好，帶到收購商那裡賣。

施復賣完綢緞，往外走了幾十米，看見街上有一個青布包袱，打開一看，有六兩多銀子。

「今日好造化！拾得這些銀子，正好將去湊做本錢。」

這句話有意思，得了六兩銀子，倘若是一個農民，估計就拿回家藏起來備荒年了，但施復是手工業者，他首先想到的就是添一台織機。

施復心想：「有了這銀子，再添上一張機，一月出得多少綢，有許多利息。…積上一年，共該若干，到來年再添上一張，一年又有多少利息。算到十年之外，便有千金之富。那時造什麼房子，買多少田產。」

施復算的是一筆資本帳，但是就像亞當‧史密斯寫了《國富論》，還要寫《道德情操論》一樣，他想到了這錢該不該拿。

「這錢如果是富人丟的，就像牛身上掉了一根毛，沒什麼損失；如果是客商的，這是他離妻別子、風餐露宿，辛勤掙來的錢，丟了一定非常難過。有本錢的還能承受這種損失，倘然做的是小生意，或者乾脆像我一樣是小個體戶，這六兩多銀子一丟，家人埋怨不說，甚至可能要賣兒賣女，萬一再想不開，尋了短見怎麼辦？」

施復感受到丟錢人的不容易，他就帶著錢回去等失主。

等了半日，不見失主來尋。他漸感腹中饑餓，欲待回家吃了飯再來，又擔心失主回來，遇不到，只好忍著饑餓等候。

等了好久，一個村莊裡的後生滿頭大汗衝了過來，大聲嚷嚷著，說把銀子忘在櫃上了。主人家說：「銀子好好給你，怎麼可能落在我這裡？」

後生跺著腳哭嚷道：「這是我的種田工本，如今沒了，卻怎麼好？」

施復問道：「約莫有多少？」

那後生道：「起初在這裡賣的絲銀六兩二錢。」

施復道：「用什麼包的？有多少件數？」

那後生道：「兩整錠，又是三四塊小的，一個青布銀包包的。」

施復道：「不消著急。我拾得在此，相候久矣！」

施復便去兜肚(包袱)裡摸出銀子，遞與那人。那人連聲稱謝，接過手，數一數，分毫不差。

一群人圍上來看熱鬧，問這問那。後生非常感激，說要把錢分一半給施復。

「我要是想要你的錢，就直接拿走了，幹麼還等你？」

大家看施復不要錢，就建議後生請施復喝三杯，表示謝意。施復說：「不用了，我急著回家，家裡還有事。」

後生千恩萬謝，圍觀者都說他運氣好，也有人笑話施復愚蠢，但是一些長厚的人說，施復積了陰德。

什麼是陰德？施復的事跡在市面上流傳開了，大家就會更信任他的人品，願意跟他做生意。所謂陰德，其實就是良好的商譽。施復回到家，妻子問他怎麼這麼晚才回來，他說了緣由。妻子非常贊成：「命裡該有時就會有，命裡沒有，就算拿在手裡，我們也守不住。」

說來也奇怪，此後的幾年裡，他家的蠶長得很壯，生產的絲綢特別潤澤，行內都尊稱他為施潤澤。施復還有一件喜事，雖然他不年輕了，妻子卻生了一個大胖小子。

這一年的蠶又長得很肥壯，眼看施復家裡的桑葉不夠了，這時有人說，洞庭山那邊的桑葉比較多。於是全鎮十幾戶人家一起包了一條船，去洞庭山買桑葉，施復也在其中。

因為出發得晚，中間要在太湖邊上休息一夜。船靠岸後，船上的人就準備做晚飯。

大家走得匆忙，誰也沒有帶火石，必須安排個人上岸去找火種。施復想也沒想，就說自己去。

施復上岸一看，家家都關門閉戶。蠶農迷信，蠶做繭時，最怕生人來沖。眼下正是蠶做繭的時候，無論多大的事情，蠶農也不會給外人開門。

施復暗自叫苦，想找個不養蠶的人家取火，碰巧看見一戶人家沒有關門，趕緊上前去問。

這家的婦人聽他說明來意，說道：「這時節，別人家是不肯的。只我家沒忌諱，便點個與你也不妨礙。」

施復借來火道了謝，轉身就走。才走了幾步，就聽見婦人叫他：「取火的請回來，東西忘在這裡了！」

施復回去一看，見是自己的兜肚落在了人家家裡。施復謝道：「難得大娘子這等善心。」

婦人道：「這算什麼！前幾年我丈夫在盛澤賣絲，丟了六兩多銀子，遇著個好人拾到，全都還了他，連酒也不要吃一滴兒。這樣的人才是真正的善心人！」

施復一聽，原來這裡就是當年丟錢的那個後生家，於是說了自己當年撿錢的事情。婦人一聽是自家的恩人，就進門去叫丈夫來認。馬上有一個後生跑出來，看見了施復。

兩個人互相見了禮，施復說了自己的姓名，說自己要去洞庭山買桑葉，幾個朋友還在船裡等著引火做飯。後生說：「桑葉？我家很多啊，老兄也不用過湖了，我拿給你就是。」

施復心裡高興，後生就陪著施復去送火。到了岸邊，施復便和大家說：「我遇到一個朋友，他家有桑葉，我就不陪大家過湖了。」

後生幫施復拿了包袱，施復這才顧得上問他的姓名。後生叫朱恩，今年二十八歲，施復三十六歲，朱恩就叫施復一聲大哥。

朱恩把施復請進家，就要殺雞給施復吃，施復趕緊攔著：「別，這雞已經進籠了，牠好不容易活過這一天，再掏窩殺牠，實在於心不忍，我們有什麼就吃什麼好了。」

朱恩一看施復說得誠懇，便不再堅持。施復也對朱恩致謝：「現在都是各家正忙的時候，我還來打擾，也幸好賢弟家裡沒有忌諱。」

朱恩聽後笑了起來：「以前忌諱最多、最迷信的就是我家，但是兄長你那年還銀子給我之後，我悟出了一個道理。」

「什麼道理？」

朱恩說：「凡事有個定數，和信這信那沒有關係，所以我家不忌諱，蠶仍然養得很好。世界上本來沒有妖，你相信有妖，那就有了妖。

「你再看我家的桑樹，平時我養十筐蠶，桑葉還不夠吃，還要買，今年我養了十五筐蠶，這桑葉居然還有富餘，就好像我家這桑葉是為了大哥長的一樣。」

兩個人越談越投機，最後決定結拜做兄弟。朱恩問施復有幾個孩子，施復說只一個兩歲的兒子，朱恩家有個兩歲的閨女，於是兩個人就做了決定，不僅要做兄弟，還要做親家。

兩個人吃喝過了，朱恩就拿來兩條板凳，搭上門板，讓施復睡在堂中。睡到半夜，施復聽見雞叫，被吵得睡不著。他心裡想，是不是來了黃鼠狼，就走過去看雞窩。正在這時候，房梁上掉下一個重物，把他的床鋪砸壞了。

朱恩聽見雞叫，也起來了，正好看見重物砸壞了床，那是他以前放在房梁上面的一條車軸。他擔心大哥被砸死，急忙趕過來看，只見施復正愣愣地站在雞窩邊，這時二人才覺得後怕。

「幸好雞叫，要不我真的會被砸死。」施復說。

「哥哥救了雞的性命，雞又救了哥哥的性命。」朱恩說。

兩個人當場發誓，以後不再殺生了。

第二天施復要告辭，但是朱恩的母親和妻子都盛情挽留，於是施復又住了一天。就在這一天，湖面上起了暴風雨。

第三天，朱恩搖著船，陪著施復，帶著桑葉回到了盛澤鎮。

這時候鄰居家傳來了哭聲，原來那些過湖買桑葉的人遭遇了昨天的暴風雨，除了一個人倖存，其他人都死了。

施復暗暗覺得僥倖，如果當年自己沒有遇到朱恩，沒有歸還他的錢，自己一定也在那條船上，命就沒有了。

朱恩在施復家住了一天，施復把朱恩送上船，又送了他一些禮物，兩個人約好日後常常來往。

施復就這樣走上了人生的快行道。這一年，施復的蠶絲利潤比往年多出好幾倍，他有了餘錢，想要買附近的房子擺新機床。

「恰好間壁鄰家住著兩間小房，連年因蠶桑失利，嫌道住居風水不好，急切要把來出脫，正湊了施復之便。」

施復要買這兩間房，鄰居就開始坐地起價。之前沒有買主的時候，他情願減價賣給別人，等到施復想要購買，鄰居覺得施復發了財，要價反而比原價還高，各種刁難，搬走的時候，還把房子拆得像馬棚一樣。

施復請了工匠重新修繕這兩間小房。他親自動手來挖鋪設機床用的機坑，結果發現了一壇陳米。這些米早已壞了，施復就去翻，想看看下面還有沒有好米。

底下卻「露出一搭雪白的東西來。舉目看時，不是別件，卻是腰間細，兩頭趫，湊心的細絲錠兒」。施復怕被匠人撞見，趕緊把罈子原樣掩好。到晚上匠人走後，夫妻倆把銀子搬出來，有上千兩。

施復是個君子，但君子跟傻子是兩回事，如果鄰居和他交易的時候，態度誠懇，他只怕會把銀子拿出來跟對方分享(鄰居應該也不是這筆錢的主人)。

對方已經如此欺負人了，那再去跟他說銀子的事，可能還會被對方敲詐。

施復拿這筆錢做了許多好事，剩下的用來擴大生產，日子久了，他就有了「長者」之名。

施復修繕新房子的廳堂，要上梁，發現有個柱腳不平，用力撬開下面的一塊尖石頭，又發現了一大堆銀子。

施復趕緊叫兒子來幫忙，一起把銀子搬空。這堆銀子裡有八個繫著紅絲線的小銀錠子，特別可愛。

到了傍晚，門外來了一個老頭，問施復：「您府上是今天上梁嗎？」

「對呀，您有什麼事？」

老頭又問：「家裡是不是多了八個小銀錠子，都帶著紅色絲線？」

「您怎麼知道？」

老頭說：「那是我攢的。我叫薄有壽，開了一個糕餅鋪，攢下錢來，就鑄成三兩一個的小銀錠子。我今早夢見八個繫紅腰帶、穿白衣服的漂亮小男孩兒，開開心心商量著要走。他們說盛澤施家要豎柱安梁，親族都已到齊，他們也該去了！」

老頭歎了口氣，又說：「他們說多承我照顧，要跟我告辭。我問他們是誰家的孩子，指望著收作乾兒子養老。沒想到孩子們說，你指望我們養老，但是我們另有去處！我醒了之後，發現錢果然都沒了，就過來看看這個夢是不是真的。」

施復聽罷，請薄老進去吃些點心。薄老進門一看：施家新豎起三間堂屋，房屋高大寬敞，木材粗壯，眾匠人正在乒乒乓乓地幹活，耳邊唯聞斧鑿之聲。

這些匠人想要討錢吃喜酒，見東家進來，都殷勤討好。

薄老看著如此熱鬧，歎氣道：「怪道這東西欺我消受不起，要往旺處去，原來他家恁般興頭！咦，這銀子卻也勢利得狠哩！」

其實銀子不勢利，銀子最公平，你不掙，它不來；你不省，它存不住。

施復要把錢還給薄老，薄老不肯，於是施復把兩塊銀子塞進饅頭，拿給薄老，嘴裡還說：「這饅頭的餡兒好，您自己吃。」

薄老被施復的僕人送出門去，就把饅頭送給了僕人，讓他帶回去給孩子。見僕人拿了饅頭回來，施復吃了一驚，薄老確實沒有花這錢的命─也許這錢該是僕人的吧。

僕人拿著饅頭回去，他媳婦看見饅頭，覺得孩子吃了不好消化，就拿了饅頭去找施大娘子，要換幾塊細點心。這銀子就又被還給了施復。

施復覺得過意不去，時常給薄老送錢米，當親戚走動。薄老去世之後，他又張羅了薄老的喪事。

施復成了本鎮首富，兒子媳婦也很孝順，夫妻二人都活到了八十多歲。

這個故事很有意思。

民間有一種看法，認為變富有的原因是積德行善；還有一種看法，那就是銀子是有生命的，會化身為白色的動物。比如，祖屋裡出現白兔、白鼠，都是銀子作怪。

其實這都是普通人不瞭解財富積累的邏輯，覺得財富充滿了神祕感，他們認為施復有錢，就是因為他積了陰德，有了運勢，銀子自然就來了。

事實當然不是這樣了。施復發家致富的原因有這樣幾條：一是他對錢財有精確的規畫，銀子到手，馬上拿來擴大生產，而不是拿來享受生活。這是商人的思路，也是理財的思路。二是他有實用主義的態度，不迷信，只相信自己的勤勞和汗水。三是他看重聲譽，好的聲譽能換來更多的錢財。

這就是獲得財富的三個原因。施復的行為和做法，有很濃重的商人色彩，但他務實、誠懇、樸實的處事風格，能給我們很多啟示。

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