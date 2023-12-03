【秋水長天／摘自《知識窗》2023年第6期】

我總能碰見蟋蟀。

我家在二十五樓，離綠化帶很遠，離種花人家的陽臺也遠。門窗時常緊閉，但就是會從客廳的某個角落裡突然蹦出一隻蟋蟀，小小的、黑褐色的，沉默地歇在木地板上。

我害怕蟲子，尤其是會飛的、會蹦的、行動迅速的蟲子，所以家裡常備殺蟲劑。我每次都心懷恐懼與愧疚，一邊噴殺蟲劑一邊向蟲子道歉。

我對蟋蟀的處理方式，更人道一些。在膽子大的時候，我會努力用掃把將它趕出家門，希望它學會從安全通道下樓梯，重新回到土地上。碰上不合作的蟋蟀，我便敞開陽臺門，期待它怎麼來就怎麼回。

在我的家鄉，傳說逝去的人如果想回家看一看，就會變成蟋蟀或螞蚱，因為它小而常見，行動又迅速，回家偷偷看上一眼，過夜就會離去。

這個奇怪的說法是媽媽講給我聽的。夏日夜裡，我們常常大開著窗戶看電視。一天晚上，電視機後面突然傳來蟋蟀的叫聲。媽媽在電視機後面找來找去，直到那隻蟋蟀自己蹦出來，落在窗戶邊上，半透明的翅膀不斷抖動。我嚇得跳上沙發，催促媽媽快打死它。

媽媽搖搖頭，找來塑膠袋，輕輕地把蟋蟀一兜，望著窗戶猶豫了一會兒，還是換了鞋下樓，把它放到社區的綠化帶裡。如此大費周章，並不是城市居民對待惱人生物的慣常行為。這時，媽媽便給我講了那個奇怪的說法：「到家裡來的蟋蟀和螞蚱，都是記掛著你的逝者變的。」可是這個說法太單薄了，只有一句設定，沒有人物與情節，缺乏故事和衝突。我笑著搖搖頭，並沒有把它放在心上。

又有一次，已經入冬，客廳的窗戶也不常開，一隻螞蚱忽然出現在客廳正中央。那是一隻特別的螞蚱，個頭兒很大，而且是灰色的，灰得像老人的頭髮。

媽媽盯著那隻螞蚱看了很久。螞蚱伏在地上，一動不動，像是走到那兒就已經耗光了力氣。

媽媽開口時聲音很輕，她對著螞蚱說：「爸爸，是你來看我了嗎？我過得很好，你不用擔心。你往前走吧，別再想著我們了。」

那是個有些荒誕，甚至好笑的場景，但我縮在沙發上，安靜地看著。因為媽媽的聲音太柔和、太真摯，好像外公真的坐在客廳裡，正 面對面地聽著。

外公去世得早，很突然，送進手術室前就已經昏迷，沒能留下一句告別的話。留下來的，只有藏在媽媽錢包裡的一張小小的黑白照片。

有一年夏天，我回老家看望外婆。外婆一個人住在山裡，田裡遍地都是活兒。她幹活兒的時候，我便一個人在家，看電視或者坐在院子裡看書。那隻蟋蟀出現的時候，我像有種特別的感覺，抬了抬頭。

蟋蟀離我大概三米遠，停在院子裡的一小塊苔蘚上，觸鬚輕輕地搖動著。我屏住呼吸，悄悄站起來，而它跟著我微微動了動。我突然想起媽媽的話，慢慢走到另外一邊。那隻蟋蟀竟然也轉了過來，頭一動不動地沖著我。

我站在那兒，猶豫、懷疑、感傷，有兩個字懸在我的嘴邊，卻遲遲沒有說出來。外婆回來的時候，就看見我呆呆地杵在屋簷下。我趕忙指給她看那隻奇怪的蟋蟀，又說起媽媽告訴我的傳說。

外婆聽完大笑，一巴掌拍在我肩上，說道：「別聽你媽胡說，我怎麼沒聽過。外面曬著呢，快進屋去吃糖。」外婆沒有看那隻蟋蟀，徑直回了屋，她還有很多事要做。

後來，我們搬到了二十八樓，新家對著江，江那邊是山，偶爾從客廳望出去，像自己也住在山裡。照舊會有蟋蟀進到屋裡，不像日常問候的飛蛾和夏天專供的蟬，蟋蟀的出場總是很低調，要等到它叫起來，我們才知道它來了。

媽媽還是習慣性地放走蟋蟀，但不會再專程送去花壇裡，要麼用掃把送去門外，要麼把它們關在陽臺。她沒有再對蟋蟀說過話，至少在我面前沒有。

小時候，媽媽會帶我去附近僻靜的空地祭拜外公。後來，城市裡的空地被高樓取代，我也沒辦法在每個清明節回老家。唯一不變的，只有那張藏在錢包裡的小小的黑白照片。

後來有一次，我去日本出差，住在京都的酒店，日式酒店小而整潔。我趴在小桌前處理文件，正對著窗。累了的時候，我一抬頭，看見一輪明亮的圓月，如此美而靜謐，懸在他鄉的夜裡，不由得想起人人都會背的那首詩。惆悵片刻，我正要低頭，眼角餘光瞥見一點兒黑色。窗臺上竟然停著一隻小小的蟋蟀。

我已經格外熟練，用便利店的口袋把它套進去，打一個結，拎著下樓。我走到河邊，把口袋輕輕地抖開，蟋蟀趴在袋子底，一動不動。「走吧，」我小聲對它說，「你是不是聽不懂中文，認錯人了呀？」

草叢中各種蟲鳴此起彼伏，夏夜晚風送來身後遊人的笑聲和食物的香氣。我蹲在月亮底下，無聲地和蟋蟀抗衡。終於，它猛地一跳，消失在黑暗裡。

我沒有起身，而是拿出手機給媽媽打電話，叫她去陽臺上，和我一起看月亮。

我的蟋蟀，請你晚一些來。

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