【好花時／摘自《科幻世界》2023年第6期，本刊節選】

1

我是最瞭解這座城市的人。絕對是！

我瞭解它，就像瞭解自己的身體。城市裡的每一棵樹，每一塊電子顯示幕，每一條排水溝，每一座摩天大樓，每一次日落時陽光在林蔭大道上投下的陰影，我都爛熟於心。

如果你覺得我這樣講太過自負，那麼，我至少是最瞭解這座城市的人之一。我是這座城市的眼睛和耳朵─人工智慧訓練師。這份工作並不光鮮，好在它至少是穩定的。在這個年頭，有什麼比穩定更加重要呢？我站在逼仄的出租屋裡，髒兮兮的鏡子裡有一個看起來並不春風得意的中年人，他深重的眼袋和後退的髮際線在昏暗的光線下倒顯得不那麼礙眼。

「或許你得快點兒出門了，親愛的。」娜娜的聲音從廚房傳來，「我做了麥片粥，有點兒燙，你帶去公司喝吧！」

我抬頭看了一眼時鐘，6：40，路上還需要擠在沙丁魚罐頭一般的地鐵車廂裡足足一個半小時。上個月，同事阿梁因遲到10分鐘被辭退，如今只能從出租屋搬出去，一家五口蝸居在蟻棚裡。想到這裡，我一刻都不敢耽誤，從娜娜手裡接過粥，快步走出門去。

「等等，再著急也不能忘了…」娜娜在背後小聲說道。我無奈地笑了笑，轉過身去，在娜娜的嘴唇上落下一個吻。她與5年前我們相識時一樣活潑動人。在這個吻裡，她淘氣地向後蹺起一隻腳，像偶像劇的女主角一樣，彷彿置身於青蔥校園，而不是通風極差的廉租房。

8：30，一天的工作開始了。電腦顯示出由無人機和巡街機器人拍攝的街景照片，每一個無法被「城市大腦」識別的物體都會被打上紅色方框，我的工作就是為這些方框裡的物體標上名字，進行歸類，再標注其特徵。

「城市大腦」這個中樞計算機系統是管理城市的秩序之神，也是脆弱幼稚的嬰兒─想擁有高度的智慧，背後就需要大量人工。這座城市每天生產的數據量已經增長到1600ZB，其中80%以上是非結構化數據，這些數據經過歸類、標注，變成結構化數據後，才能被「城市大腦」理解和學習。我們的工作就是用每天上千次的點擊和輸入，換得人工智慧一步接一步地認識世界的全部面貌。

說來諷刺，小時候我的夢想是做工程師，因此上大學時讀了電子工程專業，就在我以為畢業後將要在互聯網公司一展身手時，人工智慧革命襲來，「城市大腦」替代了大量勞動密集型的初級技術崗。我還沒畢業，就失業了。

好在我的大學排名全國前三，憑著這張文憑，我從幾百個應聘者中脫穎而出，成了一名人工智慧訓練師。在四壁雪白的平層辦公室裡，擠著80個機位，一台台主機發出的微小聲音交織成一片嗡鳴。這樣的機房在這棟樓裡還有100多間，這樣的機樓在這座城市裡還有100多棟。每工作2小時，我們會獲得一次去洗手間的機會，每工作4小時可以休息30分鐘。

2

當我一次次為螢幕上跳出的紅框標注上「狗／金毛／正在過馬路／無危害性／無須處理」，或者「塑膠袋／一次性用品／掛在樹梢上／需要巡街機器人清理／非緊急」時，那搶了我飯碗的「城市大腦」只會變得越來越聰明，直至聰明到認識世間絕大多數事物，直至再也不需要我們這群人工智慧訓練師。

諷刺的是，我和我的同事深知這一切，卻無能為力。我們在淪為「無用階級」之前，能幹的工作只有這一份。

我按部就班地滑動圖片，逐一標注讓「城市大腦」產生疑惑的紅框。在一個標記著閃爍問號的紅框前，我猶豫了一下。這個問號下有兩個來自「城市大腦」的猜測：「一對戀人？男方脫衣，準備違背女方意願進行騷擾？」「城市大腦」有時會對畫面進行猜測，訓練師要對這些猜測做出判斷。

可惜，這是一幅不太清晰的畫面。畫面裡一男一女兩個身影緊貼在一起，黑夜中的一盞路燈為他們鍍上暖色調的光暈。畫質太差了，於是我申請更高權限，找到了源錄影。動態錄影解答了所有問題─這是一對站在路燈下的戀人，男人脫下自己的外套準備披在心上人的肩上，女人則連忙擺手，示意男伴不必為了她而冒著涼的風險。我猜測，是過近的距離、男人脫衣的動作、女人擺手拒絕的姿態，讓「城市大腦」做出了誤判。

機器或許能夠透過深度學習識別千萬張圖片中的肢體語言，卻無法透過微妙的氛圍和一點兒想像力來補足這些肢體語言在特定場景下的實際意義。不是所有東西都能被標注，這一點或許就是人之為人的意義？我暗想。

這時，我的腦海中又浮現出娜娜的身影。每天，當她為我準備飯菜時，我會心疼地勸她別做太多，而她總是笑著回嗆：「不喜歡吃？那等會兒你別吃！」這個場景如果被放到「城市大腦」的算法中，恐怕大概率要被判斷成「妻子燒飯太難吃／丈夫絕食抗議」。

想到這裡，我的嘴角不自覺地微微上揚。我在紅框下標注：「一對戀人／男女／正在表達愛意／無危害性／無須處理。」寫到這裡，我又愣了一下，然後將一個不太常用的標注打在了最後：「愛情／美好的事物。」

3

臨近下班時，我利用最後一次上廁所的時間，預訂好回家的通勤票。為了省下錢給娜娜買禮物，我選擇了路線繞一些的轉車票。這會多花費我半小時的時間，但我已經堅持了120天，再多堅持3天，我就能在我們的相識紀念日前湊夠買一只通用鍋的錢。它可以與「城市大腦」相連，為主婦設置最健康合理的食譜，然後自動完成烹飪。有了它，娜娜做菜的時候就不用吸入那麼多油煙了。

就在我剛剛完成這一切時，螢幕上又跳出一幅閃爍著紅框的畫面。調來源視頻後，畫質清晰了不少，那是一男一女在一處高樓的樓頂上擁吻。就在我準備為紅框打出「愛情／無須處理」的標籤時，畫面發生了細微的變化，我感到後背的汗毛在一瞬間豎立起來─畫面中那個長髮女人在接吻時緩緩向後蹺起一隻腳…

是我的娜娜！她還和5年前我們相識時一樣活潑動人。她陶醉在愛情裡，向後蹺起一隻腳，像偶像劇的女主角一樣，彷彿置身於青蔥校園。

我愣住了。這怎麼可能呢？娜娜是我生活裡唯一的光，我們作為被人工智慧淘汰下來的一批人類，原本可以抱團取暖，她卻選擇了別人的懷抱。

畫面中的地點，是距離我們出租屋不遠的一幢大樓的樓頂。我太熟悉這一帶了，我和她在那個樓頂看過星星。

她怎麼能這樣！那個陌生男人是誰？我不在家的時間裡她與他見了多少次面？要不是無人機拍攝到這段視頻，或許我會被永遠蒙在鼓裡。洶湧的怒火包裹著復仇計畫，在我腦海中翻滾，我在閃爍的紅框裡打下標注：「綁架犯與受害者／男方正在撕票／透過使其窒息的方式殺害女方／女方有生命危險／極大公共危害性／出動警用機器人抓捕綁架犯拯救受害者／高度緊急性。」打完這行標注，螢幕暗了下去，下班時間到了。

4

接下來的幾天，我以娜娜的臉為錨定物，調取了「城市大腦」接收到的大量畫面。它們中的一部分還算正常，娜娜在我上班的時間裡出門購物、散步。她是美術生，也是最早被人工智慧奪走工作機會的那一批人，很久以前就不再碰畫筆，徹底適應了「無用階級」的身分。只是偶爾，在看到落日、花開等景色的時候，她會有那麼幾秒鐘的沉默。

另外一部分畫面，則是我極不願意看到的。娜娜與一個男人同行，而她神情輕鬆。他們一定很相愛吧，我想，因為他們的足跡遍布整座城市，從公園賞花到電影院約會，再到漫無目的地散步，他們在這座已高度秩序化的城市裡，播撒著只屬於愛情的、變化多樣的笑容。

一個個紅色提示框跳了出來。「城市大腦」識別不了娜娜的快樂，當然也識別不了我的憤怒。在每一幅他們親吻的圖片裡，娜娜蹺起的那隻腳都會增加人工智慧的識別難度。每到此時，我都會用顫抖的手指在紅框內敲下：「違法行為／女方有生命危險／出動警用機器人抓捕綁架犯拯救受害者…」

這兩天的大量數據投餵應該可以教會「城市大腦」識別這一對戀人，替我復仇。我在不安中暗暗期待，下一次他們約會時，娜娜將要目睹自己愛上的那個男人被抓走，這對她來說，將是很大的打擊。

只是說來奇怪，在過去的幾天裡，他們竟然沒有見面。難道這只是曇花一現的戀情？

5

在困惑與憤怒中，娜娜和我的相識紀念日到了。我特地請了一天假，這是我入職以來第一次請事假─用光了我這幾年攢下的全勤點數。但我再見娜娜時的心情已經與之前的截然不同，我無心與她慶祝，更無心享受假日。

我把這4個多月省下來的通勤車費換成了一只冷冰冰的通用鍋，並將它交到娜娜手上。

「知道我為什麼約你來這兒嗎？」娜娜問。

「在這個屋頂，我們一起看過星星。」

「是的！那個時候，我們剛剛畢業都找不到工作，看電影和打遊戲都太貴了，我說來這裡看星星，浪漫又特別。只是那天晚上，我們留得太晚，紅外成像把無人機都引來了…」

「嗯，是的。你喜歡我送你的禮物嗎？」我實在不想回憶這段往事，便轉移了話題。

「通用鍋？我當然喜歡呀！只是，恐怕我以後不能經常用它了。」

「怎麼了？」我心頭一緊。

她抿著嘴，但得意的笑容還是從嘴角流露出來：「不要被嚇到哦，我找到工作了！」

「什麼？」我睜大眼睛。

「沒想到吧？我也沒想到！這些年我其實從來沒有真正接受『無用階級』這個身分，即使被用人單位拒絕了一次又一次，我也不甘心！我也不忍心讓你一個人這麼辛苦。這次運氣太好了，我抱著試一試的心態在網上填了一份申請表，居然就被錄取了！」

「是什麼工作？」

「人工智慧訓練師！」

「和我一樣？」

「不太一樣，你是在辦公室裡做標注，我嘛，是做實體訓練！用人方下半年要上市一款機器人，這是第一款能讓人體會到陪伴、戀愛感覺的機器人。他們與『城市大腦』即時相連，不僅能滿足家庭日常的生活需要，還能為孤獨的男女提供感情陪伴，就是約會什麼的！」

「所以你要做的是什麼？」

「跟機器人滿城市約會啊，在一次次約會中，訓練他成為一個完美的戀人，教他怎麼討女孩子喜歡，比如，約會時該怎麼牽手、說些什麼話等。這份工作雖然枯燥，但我也很用心，因為他們給的報酬真的很不錯！」

6

壓在我心頭的烏雲被傾瀉而下的燦爛陽光擊穿。我的娜娜還是那個娜娜，她並沒有…

「不過，以後我在家的時間就不像過去那麼多了，可能我們要向『城市大腦』訂餐了，這只通用鍋…」她小聲說道，顯得有些沮喪。

「沒事，下次我買個更好的禮物給你。」我留住了生命中唯一的光，與此相比，還有什麼算大事呢！

「怎麼感覺你特別高興呢？」娜娜問，「還沒看我給你的禮物呢，就這麼高興？」此刻，無論她送我什麼，哪怕是一雙穿過的、破了洞的臭襪子，我都會像國王一樣高興。

「這個，」她將一張晶片送到我手上，「地上交通的年卡，有了它，你就能坐無人駕駛共用車在地面上通勤，不用一站一站地擠地鐵了。」這可不是「無用階級」或我這樣的人工智慧訓練師買得起的奢侈品。看來，娜娜新工作的報酬確實不菲。

「我能問你一個問題嗎？應聘這份工作的人一定不少，你是怎麼被錄取的？」

「哦，這個啊，說來還要感謝你。因為要訓練出最體貼的戀愛機器人，我們填表時就需要寫下自己經歷過的最完美的愛人和最美好的戀情。」她臉上泛起紅暈，「我填的是，我擁有的最完美的愛人啊，就是那個時時刻刻讓我感覺到自己被百分之百地信任的人。」

我一時說不出話來，大腦變得空白，翻騰在五臟六腑中的是失而復得的喜悅、難以啟齒的羞愧，和那一段不太常見的標注：「愛情／美好的事物。」於是我低下頭，忘情地吻了她。

在這個風和日麗的下午，我們在樓頂享受著愛情的美妙滋味，她和初次接吻時一樣，向後蹺起了一隻腳。此時，我的耳邊突然響起警用機器人由遠到近的警報聲。

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