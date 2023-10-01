【天空安靜／摘自《譯林》2022年第4期】

噩夢始於5月的某個周一。那天下午，我從波士頓乘坐航班飛往紐約，一下飛機就打了輛計程車去瑪莎的公寓。那天曼哈頓陽光明媚，我也興致高昂。我會和瑪莎共度兩晚後再回波士頓。幸運的話，我甚至能兼顧生意，打理生意是我此行的藉口。

瑪莎‧加迪斯是我的情人。當我每月出差到紐約時─為了走訪第47街上的鑽石商或考察麥迪遜大道上小店裡的古董珠寶─她總是在租住的公寓裡等著我。

自然，我的妻子瓊不曉得瑪莎‧加迪斯的存在。擁有瑪莎並不代表我對瓊的愛意少了幾分。瓊是我的妻子和兩個子女的母親，那是我的一種生活。瑪莎以及那套位於格拉梅西公園周邊地段的3樓公寓則屬於另一種生活。

這天，我事先在機場打了電話，瑪莎一如既往地在門口歡迎我。我可以稱她為金髮碧眼的時髦女郎，但那僅僅是表面而已。實際上，瑪莎是個藝術家、詩人，將兩種報酬不高的職業結合成像樣的生活。她從未向我要過錢，然而我每月會堅持留給她一些錢。

「哦，傑夫，親愛的，好久不見了！」瑪莎用我熟悉的溫軟嗓音說，同時伸手撫摸我的面頰。「只有4周啊。」我將西裝上衣掛在前門的衣櫃裡，將手提箱丟到一把椅子上，然後給了她一個長吻。

按照慣例，第一天的晚餐在公寓裡吃─瑪莎的廚藝很出色。今晚，當我們在可以俯瞰公園的窗戶旁用餐時，她向我介紹這片地區的歷史。

「你應該寫一本相關的書。」我半開玩笑地告訴她。她剛要回應，蜂鳴器響了，於是她嘀咕道：「可能是誰呢？」

「你的另一個情人。」我戲謔道。

「開什麼玩笑！」瑪莎走到門邊，通過門禁對講機詢問誰在外面，但沒人應答。蜂鳴器繼續響著，最終她惱怒地打開了門。

我聽見瑪莎尖叫一聲，接著是她跌倒的聲音。我迅速從椅子上站起來，沖過去，這時才看見門口的男子。他頭上套了黑絲襪，手握一把小型轉輪手槍。他身後跟著另一名男子，頭上同樣套了絲襪，端著一杆短管霰彈槍。

「這到底是怎麼回事？你們是誰？」我彎下身去攙扶瑪莎。

「不許動！」握手槍的男子命令，聲音乾脆俐落，「你是傑夫‧邁克爾斯？」

聽到他報出我的姓名，我感到不寒而慄。莫非瓊知曉了我和瑪莎的事，雇凶來殺我？

「沒錯，我是邁克爾斯。」我努力使自己鎮定下來，「你們想要幹什麼？」

「我們要帶走你。告訴這個女人，假如她還想再見到你，就不要報警！」

瑪莎仍然躺在地板上，一臉恐懼的表情：「傑夫，他們想要幹什麼？」

「我想像不到。」

「閉嘴！」握手槍的男子示意另一個傢夥將霰彈槍對準我，自己則拿出一支注射器。當他將針頭穿過襯衫刺入我的手臂時，我無從反抗。

注射的藥劑已經開始起效，我轉身對瑪莎說：「我會沒事的。不要報警。」

接著，他們給我穿上西裝上衣，把我推出門，押到電梯口。他們用身體擋著我，直到確認電梯內空無一人後，才用槍抵著我進了電梯。電梯很快到達地下室，他們押著我從後門離開，來到一輛停在外面的汽車上。坐進後座，握手槍的劫匪給我戴上眼罩，我頓時什麼也看不見了。接著，他命令我躺到後座前的地板上，並給我蓋上毯子。根據我的判斷，汽車行駛了大約半個小時，但因為我處在麻醉的狀態中，實際的車程也許更久。我不可能集中精神辨別方向，甚至無法確定汽車有沒有從曼哈頓的大橋駛過。

此刻，汽車停下，握手槍的劫匪再一次用槍戳著我：「到了，現在不許耍花招。」

他們領我進入一棟樓，走上好幾級樓梯，我嘗試仔細聆聽周圍的動靜，但沒聽見任何聲音。這是紐約市某地的一套公寓，但我確定不了其他情況。地板上沒鋪地毯，我即將被關進去的房間裡想必連張床都沒有。「你用那只睡袋，」劫匪告訴我，「如果你妻子盡快付清贖金，你就不會待很久。」

麻醉藥開始逐漸失效，我嘗試跟劫匪講道理：「你瞧，我戴的這枚鑽石戒指價值2000美元。拿走戒指、手錶和錢包，然後放了我。」

「這點兒東西可打發不了我們，邁克爾斯。很快，我們會給你在波士頓的妻子打電話，你告訴她，我們想要什麼。」

「你們想要什麼？」我問道。

「價值25萬美元的未切割紅寶石。」

「紅寶石？！」

「你妻子將在明天打電話給公司經理，傳達你的指示，假如他不肯交出紅寶石，那麼，你得親自給他打電話。你的妻子會按照我們的指示包裝好紅寶石，在明天下午飛抵紐約。這個寶石包裹會被留在拉瓜迪亞機場的女衛生間，你妻子會登上下一趟航班返回波士頓，一旦我們拿到紅寶石，而且警察未介入，你就能毫髮無損地被釋放。」

過了一會兒，他們打了電話。話筒被塞入我的手中，我聽見另一頭傳來瓊擔憂的聲音：「傑夫？出了什麼事？」

我努力保持平穩語氣，答道：「不要激動，我被綁架了。」

「什麼？！」

「瓊，你要鎮定。如果你完全依照他們的吩咐來做，我就不會有危險，千萬不要報警。」

「天哪，傑夫！他們想要什麼？」

「價值25萬美元的未切割的紅寶石。你要從公司保險庫拿到紅寶石，明天帶著它飛到紐約。這個男人會告訴你具體要怎麼做。」

劫匪拿過話筒：「邁克爾斯太太，我們不會再聯絡你，所以請仔細聽好。」他簡單明瞭地說了她要一步步做的事，包括她應該搭乘明天的哪一趟航班，包裹應該放在什麼地方。「我…我覺得我沒法那麼快弄到紅寶石。」瓊說道。

「你丈夫會給經理打電話解決這個問題，你只需取走紅寶石。按照吩咐來辦，他明天晚上就能重獲自由。否則他必死無疑。」

沒有辦法，我只得說出喬治‧佛蘭克林的電話號碼，劫匪撥通後，把話筒交到我手裡。我向喬治概述了一下情況，強調不能報警。喬治平時就是個膽小怕事的人，聽到我被綁架的消息頓時亂了手腳。

「25萬美元的未切割的紅寶石？！」他驚呼道，「我們手頭根本沒有。」

「從特別帳戶取些錢，向克雷格或莫頓購買紅寶石。他們有。」

打完電話，劫匪們給我戴上手銬，並打了麻醉針，把我放進睡袋裡過夜。我睡得比預料中香甜，這無疑是強效鎮靜劑的作用。第二天早上，我醒來後，劫匪給我拿來一份輕食早餐，包括裝在普通玻璃杯裡的一杯橙汁和放在紙盤上的一片吐司。

對於我周遭的環境，我說不出多少情況，然而，馬路上的雜訊偶爾傳入房間。我坐在地板上，分量很小的早餐也放在地板上，我很可能早已在另一顆星球上。我知道，劫匪中有一人在房間裡監視我，因為他從未說話，所以我懷疑他是那個拿著霰彈槍、沉默的傢夥。

我伸手在牆壁上摸索著，試圖留下記號，也許日後能有人辨認出來。但牆壁很光滑，我弄出的任何汙跡都會被輕易地擦拭掉。而我手上有一只會被扔掉的紙盤子，以及一個水杯。

杯子是我留下記號的唯一機會，儘管只是個渺茫的機會，但我一直在等待，直到聽見監視者暫時走出房間。我隨即喝光橙汁，將水杯底朝天。我的動作很快，利用鑽石戒指在杯子底部草草刻下「JM」兩個字母。當然，我無法看見自己成功了多少。也許字樣根本無法辨識，也有可能十分顯眼，劫匪發現後會當即把杯子扔掉，但不管怎樣，這是我唯一的機會。

吃完早餐後，他們又給我打了一針，我昏昏沉沉，不時打瞌睡。我的眼睛被蒙住，所以無法判斷白天何時結束，夜晚何時降臨。醒來之後，我立刻大聲叫喊，問現在是什麼時間。拿手槍的劫匪走進房間，回答說現在是傍晚。他還告訴我，他在等待同伴取回紅寶石。

不久，我聽見公寓門開了，又響起低低的咕噥聲。我屏住呼吸，擔心接下來自己隨時會吃子彈，或是被打上致命的一針，永遠不會甦醒。我腦中突然閃過瑪莎蜷縮在地板上的一幕，就是她在門口摔倒的位置。我還記起瓊。她有沒有帶著紅寶石飛到紐約？她是否真的關心我的死活？她會私自吞下那批紅寶石嗎？如果那樣，她不僅可以徹底擺脫我這個不忠的丈夫，還能輕鬆入帳25萬美元，開始新的人生。

就在我胡思亂想之際，有人走進房間，是那個拿手槍的劫匪。

「你妻子送來了東西，」他說，「剛好按時送到。今天一定是你的幸運日。天黑之後，我們會帶你出去，將你丟在某個地方。不用擔心，我們無意傷害你。」

接下來的時間過得很慢。他們再次給我一份食物─放在紙盤上的一塊三明治和一杯速溶咖啡─然後就去做離開的準備了。我被帶著走下樓梯，這次我嘗試數了一下樓梯級數。似乎走了4級樓梯，但我相當肯定，我們進了一間地下室。那意味著我被囚禁在3樓。

「坐到後座上去，」劫匪命令道，「不要耍花招！」

他們開車帶我兜了快一個小時，至少我感覺有那麼久。最終，汽車在路邊停下，我被推下車。等我撕掉膠帶，扯下眼罩時，他們的車早已沒了蹤影。

我現在在曼哈頓上城的某處，靠近濱河大道，但我辨認不出準確位置。街角有一個電話亭，我走了過去，雖然雙手還被銬著，但從口袋裡掏出硬幣並不成問題，我很快就撥通了瑪莎公寓的電話。

「天哪，傑夫！你在哪裡？我從昨晚起就一直為你擔驚受怕。」

「我重獲自由了，沒有受傷。我妻子送來了贖金，我稍後會告訴你詳細經過，請馬上報警，告訴警方我在─」我伸長脖子向外看了看路牌，「第98街和西區大道的交叉路口。」

我在電話亭裡等待著，直到警車到來。

我的說法是我在拜訪客戶時遇到綁架，瑪莎接受了詢問，媒體拍攝了照片。回到波士頓後，瓊問了我關於瑪莎的事。

數周之後，當我提起我需要再去紐約出差時，瓊才暗示，她知道關於瑪莎的真相：「又去紐約？這一回，你最好離那個客戶遠遠的。」

不過，我當然不會遠離瑪莎。我回到了格拉梅西公園的公寓，回到瑪莎的懷抱，因為那兒永遠是我的歸宿。

「很高興你回來了！」瑪莎輕輕吻了吻我的臉頰，「我想那兩天是我人生中最糟糕的日子，傑夫，我不知道你在哪兒，又不敢報警…」

「那兩天對我來說也不愉快。」我說道，我第一次考慮起與瓊離婚，迎娶瑪莎會是什麼滋味。

瑪莎輕拍我的胳膊：「親愛的，趕緊，趕緊上床吧。」

「樂意至極，不過我要先去倒杯水喝。」

我快步來到廚房，剛要把玻璃杯放到水龍頭下清洗一下，就注意到杯底有兩個刻得粗糙的英文字母─JM。

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