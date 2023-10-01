【張秋偉／摘自微信公眾號「星星鹿」】

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我和秦先生認識5年，結婚3年，我們倆有很多一致的地方，比如都不喜歡商場裡憋悶的感覺，受不了售貨員的跟隨；同樣脆弱的腸胃對海鮮自助、高級日料等「大餐」接受無能；對去電影院也不是很熱衷。

情侶間的傳統約會項目，我們都不感興趣。但我們依然把業餘生活安排得豐富而有意義：帶上手機逛菜市場，參考食譜上面列出的食材進行採購。採購完畢，一起鑽進廚房研究、折騰。管他端出來的是賣相味道俱佳的大餐抑或是黑暗料理，只要彼此相伴，吃起來就覺得無比美味。

夏日傍晚，一人手拿一罐啤酒，在陽臺上席地而坐，晚風送來遠處植物的味道。一起看萬家燈火漸次亮起，看天空從天藍變成彩色再變成深藍。

周末背上包，去博物館轉轉，穿越歲月的長河，去觸摸另一個時空，感受歷史的積澱。歷史在眼前一頁頁翻過，而身邊站著的人，卻彷彿是永恆的，這種奇妙的感受，我們共同體會。

優質的婚姻，就是兩個人能玩到一起，有共同的興趣愛好，對生活有一樣的期許。我們三觀相近，興趣相投，共同努力賺錢，又一起痛快玩樂，在繁華塵世裡攜手並肩，以輕鬆瀟灑的姿態面對未知的命運。

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兒子小寶出生後，有一段時間，老爸過來幫忙照料。我發現，老爸只要一有空，就給老媽發微信語音，仔細彙報每一天的瑣事。而老媽每天晚上必然要給老爸打一個電話，說說單位裡發生的事，和自己的身體情況。連我也不由得打趣老爸：「都老夫老妻了，還天天打這麼久的電話。」後來，老媽身體欠佳，老爸坐立難安，兩個人的通話頻率更高了。去醫院怎麼坐車，掛哪個醫生的號，到哪裡掛號，老爸都要再三給老媽交代清楚。等老媽看完病，再仔細詢問檢查結果，時時掛念著老媽的病情。

我以前一直沒覺得爸媽的感情有多好，因為兩個人常會因為瑣事起爭執。但這次，我終於明白，老爸老媽在經歷了生活的坎坷以及磨難之後，感情基礎依然深厚，他們心中最掛念、最惦記的人，就是對方。他們辛苦操勞半生，在日復一日柴米油鹽的浸染之下，早已結為一個密不可分的整體，心意相通，血脈相連。

優質的婚姻，就是不管距離多遠、結婚多久，我的所有想法與感受、顧忌與希冀，都想要第一時間與你分享，我們永遠有說不完的話。只有你懂得我的軟肋，也明白我的堅強，只有你能觸碰到我心底最柔軟的地方。

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爺爺久咳不愈，結果檢查出肺部有陰影，醫生建議進一步檢查，全家人在忐忑等待中，得到了最終結果：良性，可以手術處理。在家人的耐心勸說下，保守的爺爺終於同意手術，將肺切除了一小部分。手術後，一根管子一直插在爺爺的身體內，用以排出肺部積液。

由於爺爺年邁，經歷了這種創傷比較大的手術，恢復起來會相對慢一些。後來，爺爺的肺部又有一些感染，雖然使用了抗生素治療，但還是會反覆發燒。病痛的折磨，加之住院時間有些久，爺爺的情緒不是很好。於是，我們就商量把奶奶從家裡接到醫院。

奶奶剛進病房，就搬個小板凳坐在爺爺身邊，拉著爺爺的手仔細端詳。一直不怎麼說話的爺爺，此刻如同受了委屈的孩子一般，向奶奶訴說自己的種種不適。奶奶連忙寬慰：「手術這麼成功，這麼大的難關都闖過了，堅持一下就完全康復了。誰沒個病沒個災的，咱們勇敢堅持走到最後，孩子們都這麼孝順，好日子還在後頭等著呢。」奶奶邊說，邊拍拍爺爺的手。

說完，奶奶還是不放心，盯著爺爺的眼睛說：「你一定要撐住呀。」那一刻，一貫嚴厲的奶奶，眼裡竟然充滿了柔情。奶奶連說了3遍「要撐住」，說一次，就對爺爺深深地點一下頭，爺爺也像個小孩子似的跟著點一下頭。

兩個耄耋之年、白髮蒼蒼的老人，久經歲月磨礪的粗糙雙手緊握在一起，深情相望。

淚水模糊了我的雙眼，為著他們這份跨越半個多世紀的深情。也許，他們當初並不是因為愛情而走到一起，但此刻的他們，經過了人生的風風雨雨，早已做到「不離不棄，生死相依」。

優質的婚姻，就是當你陷入困境的泥沼，無力前行，我依然站在你身旁，給你溫暖的鼓勵，給你勇氣與力量；用盡全力舉高希望的火炬，為你照亮前進的方向。

願這樣的優質婚姻，可以伴你餘生，不但是你生命中最堅硬的盔甲，也是最燦爛的星光。

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