【上弦／摘自《看天下》2023年第14期】

身為「90後」的Leon不開心。「在地鐵上聽喜歡的歌時，我真的在放鬆嗎？在地鐵上拿出電腦加班，真的比認真坐在辦公桌前工作效率更高嗎？每時每刻的娛樂消費，真的必要嗎？讓人生活便捷的科技，為什麼讓我更疲憊了？如果沒有智慧型手機，我應該怎麼活下去？」

Leon決定做一個試驗─停用智慧型手機。這一停，就是兩年。他把自己的智慧型手機交給朋友保管，取而代之的是一部極簡的功能機。黑白的墨水螢幕，大小只有普通手機的一半，沒有攝像頭，不能安裝軟體，連鬧鐘都只能設定一個。看起來，它甚至不像一部手機。

兩年間，他變成了別人口中的「怪人」。智慧型手機裡的應用程式，都被別的工具替代，他每次出門，帶的東西更多了。現金、筆記本、身分證、相機、可以掛在鑰匙鏈上的手電筒…他的微信僅在電腦端登錄使用。

中國互聯網路信息中心最新發布的統計報告顯示，中國網民規模達10.67億，人均每周上網時長為26.7小時，日均3.8小時。除去睡眠的8小時，上網這件事，占據著人們近1/4的時間。一邊看手機，一邊吃飯、走路、等車、坐地鐵，「手機配萬物」，已經成了現代人的標配。

數位斷捨離

到了飯點，Leon和同事點開外賣軟體，令人眼花繚亂的搶紅包頁面接連跳出，「滿××減××」的字樣，變戲法似的企圖讓螢幕前的人點開；結算金額時，又蹦出了建議開通會員的頁面。Leon無奈地說：「我們只是想輕鬆地吃頓飯而已。」

以前，Leon的螢幕使用時間為日均4小時，並不算很長。但被智慧型手機「支配」的生活，和他人的並無不同。工作、社交、打遊戲、刷視頻，都在爭奪著他已經破碎的注意力，Leon開始感到強烈的不安和不開心。

Leon曾是一名科技記者，家裡有很多智慧家居產品，他在丹麥留學時所讀專業為數位社會學。也因此，他決定嘗試沒有智慧型手機的生活，將自己置於數位極簡的生存空間。

《數位極簡主義》一書的作者卡爾‧紐波特認為，「數位極簡主義」指將自己的上網時間，精心地分配到對自己真正有價值的事情上。

Leon讀完這本書後，開啟了第一個月的試驗。當然，Leon並非一個孤獨的「怪人」。不少年輕人都意識到了數位媒體對自身的影響，開始尋求「數位健康」的生活模式。僅是豆瓣小組「數位極簡主義者」和「遠離螢幕計畫」中，就聚集了近7萬人。清理微信公眾號，清空購物車，刪除無用的手機軟體，強迫自己進行戶外活動，和朋友線下聚會，讀書，旅行…人們嘗試從身邊的小事做起，改變數位使用習慣，在數位化潮流中，向極簡主義出發。

停用智慧型手機之後

計畫開始前，Leon告知自己的朋友和家人，接下來的一個月就用打電話和發簡訊的方式與他聯繫。接著，他深度體驗了不使用智慧型手機的老年人是如何在城市裡生活的。最後，他把不得不使用的軟體轉移到電腦端，並且刻意減少使用時間。

第一周的興奮和新鮮過後，第二周開始，Leon遇到了一些麻煩。他加班到很晚，回家時沒有手電筒，只能摸黑走夜路；停用智慧型手機後，家裡的智慧燈和窗簾也無法遙控了。

去飯館時，Leon不能線上支付，對方沒有POS機，不能刷卡。當大家聽說他不用智慧型手機時，都一臉震驚，並饒有興趣地聽他講這件古怪的事。Leon認為，他遇到的這些麻煩反而成為讓他和陌生人打開話匣子的一些契機。人與人在現實生活中的距離，微妙地拉近了。

「這個嘗試在短期內的確增加了生活成本。但要真正捨棄高科技帶來的便利，才能在低科技的生活中，找到原本被奪走的部分，比如時間，比如被分散的注意力。不過，所謂高科技帶來的便利究竟是無所謂的，還是得要用其他方式彌補的，這需要透過體驗去衡量。」Leon說。

一個月後，Leon購入一部僅有巴掌大、不能插卡的智慧設備，連上無線網就可以使用。用完，關機，再扔回包裡。智慧設備裡僅安裝了一些不得不用的軟體。

如今，試驗已經進行了兩年，Leon將螢幕上省下的時間都用在什麼地方了？他是否達到了理想的生活狀態？

答案是，他認為自己的生活並沒有發生想像中翻天覆地的變化。只是偶爾從同事那裡聽到，從前性格急躁的他好像變得有耐心了。

「『數位斷捨離』並不能讓人變得與眾不同。大多數人都離不開智慧型手機，但並非所有人和手機的關係都是不健康的。」Leon說，「不刷手機的日子，雖然無聊，但並不糟糕。我也會在閒暇時間反思，什麼樣的科技是被人需要的，怎樣與數位網路共處是令人舒服的，並在這種無聊中獲得新發現。」

兩年間，生活中最大的變化是，Leon和好友線下聚會的次數變多了。他愛好攝影，有了更多的時間旅行拍照，今年還計畫辦一場攝影展。讀書，健身，攝影，放空…「碎片時間不利用起來，就真的『碎』在那兒了。」Leon說，「即使什麼都不幹，就在家裡發發呆，也是放鬆的。」

和互聯網友好地互動

Leon提到，當一個人使用電子產品的行為和意圖不匹配，以及使用電子產品沒有獲得滿足感時，基本可以判定他正處於一種「數位不健康」的狀態。

在與不同人的接觸中，Leon感覺到，很多人都能覺察到自己的「數位不健康」狀態，但仍不願意脫離它。「為什麼不願意離開？因為工作需要，因為必須及時回覆消息。」Leon說，「我覺得大家會產生一種防禦和戒備的心態，但其實沒有仔細想過『數位不健康』這件事。」

比「數位不健康」更極端的，是數位媒介的濫用。數位媒介傳播的速度之快、信息之多，讓人們很容易變得不理智和狂熱，出現「數位成癮」的情況。

美國臨床心理學博士瑪麗‧K.斯溫格爾在《劫持》一書中表示，數位成癮的過程如同賭博，大多數人在贏了錢之後，並不會及時停手。這變成一場循環，持續地按下輸入、搜尋、發送按鈕，持續地想要尋找新的東西，隨時隨地，無休無止。

當Leon把自己的經歷分享在網上後，收到了很多網友的私信。有一名學生曾向Leon分享自己的經歷，參加完考試後，他的手機沒電了，本想租一個充電寶，猶豫了一會兒後，決定斷網一下午。這個下午，他到處漫步，看到剛剛孵出的小鴨子，看到一對情侶吵架又和好，去圖書館借了一本很久之前就想看的書…

「完全戒斷網路這件事是不可能的，也是不現實的。如果真的想嘗試，不妨試試抽一小段時間進行斷網，陪伴家人和朋友，感受身邊的氣息，這樣就很好。」Leon說。

Leon有時會懷念自己留學的日子。清晨4點30分去健身房，在路上會看到送報的小貨車慢慢地駛來，挨家挨戶地投遞報紙。送報紙的小哥穿著綠色的衣服，笑容洋溢在臉上，像一隻晨起的小鳥。如果主人很久不在家，報紙會囤成小山堆。書店的架子上，也有一排擺滿了報紙、雜誌。

哪種生活方式更適合自己，取決於個人選擇。但面對數位焦慮、信息過載，多一些警惕和反思，意識到打開某個軟體的使用意圖是什麼，才能更高效、更好地利用數位科技。

「曾經我覺得互聯網上什麼都有，但我現在更深刻的感受是，互聯網之外還有更多。」Leon說。

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