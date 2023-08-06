【余娟／摘自《環球人物》2023年第9期】

從「互聯網黑話」到「生活工作用語大亂燉」，感覺人們長期浸潤在工作環境後，已經喪失了好好說話的能力。「工作和生活要分開」也成為一句口號，尤其是上班節奏快、壓力大的朋友，下班後根本無法快速切換到「家庭模式」，恨不得家人跟自己說句話，都要先回覆個「收到」。

前些天，臨近中午12點，同事小米還一籌莫展地沉浸在一個不能按時上線的項目裡。這時，外賣小哥打來電話：「喂，你的外賣快到了，到門口拿一下。」誰知道小米下樓等了半天還沒送到，她回撥電話說：「我都站半天了，怎麼還沒上線？」外賣小哥一臉蒙：「上線？」小米繼續說：「對，什麼時候上線？」外賣小哥大聲說：「我聽不清嘞，你點的是米線嗎？」小米這才反應過來，自己想的還是工作項目。

然而，這種事情在同事之間已經見怪不怪。工作日下午大家再忙也要去買點下午茶犒勞一下自己，但很多同事還沒從工作的「陰影」中走出來。人已經在路上，心卻還在工位。領導在咖啡店問我們：「咱們的咖啡什麼時候交付？」一股濃濃的職場味頓時覆蓋了咖啡豆的香味，但大家沒有意識到不對，有人答道：「我去跟進一下流程！」咖啡店的服務員在努力憋笑，我們才恍然大悟。

還有一次，我做的一個產品需求，歷經磨難終於順利上線，在給業務方培訓了一天如何在系統裡配置後，我早已精疲力竭、口乾舌燥。打卡下班，走到公司門口的煎餅攤時，我脫口而出：「師傅，這煎餅都有什麼配置？」師傅人都傻了，聲音顫抖著問我：「您是檢查消防的嗎？我們還沒配置，但我們會盡快。」我愣了幾秒才反應過來，連忙解釋道：「師傅師傅，我是問這煎餅都能加什麼？」

除了這些專業術語，就連說話的語氣，也開始影響著人們的日常生活。

比如我的閨密，一位幼稚園老師，之前帶大班時我覺得她說話挺正常，自從她轉到小班後，對我說話的語氣就變得溫柔了。有一次自拍的時候，閨密說：「親愛的，你的小嘴巴要嘟嘟起來，這樣照出來才漂亮哦！」吃飯前又說一句：「別忘了先洗手手哦。」

其實我能理解，畢竟我也會在教我媽使用智慧電視後，再手畫一張流程圖貼在電視邊上，並且用教育公司新人的口吻跟她說：「媽，以後用的時候，哪個節點出現問題，直接告訴我節點名稱，並且截圖復現一下當時的場景。」在挨了幾頓打之後，我媽見無法改變我，於是學會了看流程圖。

手機裡老公發來一條消息：「孩子會說話啦！咱是不是得定個關鍵績效指標？」我立刻回復：「具體目標拆解等我回家！！！」必須帶上3個歎號才能表現我的語氣是多麼強烈激動。

其實，要是沒人指出來，這些「生活工作用語大亂燉」的習慣，我們自己壓根發現不了。但「職場黑話」不能賦能生活，咱們還是暫時放鬆緊繃的神經，忘掉那些「職場黑話」吧。

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