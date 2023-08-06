【樂辰／摘自《戀愛‧婚姻‧家庭》】

想把事業做好，就不會簡單，包括賣橙子。

褚橙熱銷之時，我們考察了澳洲最大的柑橘水果經銷商MFC。

MFC自身沒有果園，卻有超過100個果園給它供柑橘。每個果園都有獨立的老闆，但是，MFC在出果的前6個月，就能準確預知這100多個果園當年的產量，橙子的大小，裝10個一等品大橙子的箱子需要多少，裝22個二等品橙子的箱子需要多少，裝27個三等品的箱子需要多少。

我問：「你們每年的預測有多準？」他們說：「誤差不超過10%。」

我又問：「你們的預測方法是什麼？」

他們說：「我們每年都有100多個固定的樣品採集區，當橙子長到高爾夫球大小時，我們就會定期對採集區的橙子進行檢測。」

工作人員拿出一個特殊的尺子給我看，上面有不同大小的窟窿。採集人員用這把尺子去量，對橙子的數量和大小做記錄，最後，用這些樣本數量和質量對100多個果園的橙子數量和質量進行推算。

我又問：「這個工作量是不是很大？」

他說：「對。但是，我們必須做。否則，我們怎麼可能提前制訂出不同國家的市場銷售計畫？有的國家需要大個的橙子，有的國家小的也能接受；有的消費者需要甜的，有的需要酸點兒的…這100多個樣本區中，有些是由我們公司的人直接採集數據，有些是種植戶根據我們的方法，幫助我們採集。」

我又問：「數據的準確度會直接影響預測的結果，你們怎麼能保證這麼多農戶給你們採集的數據一定準確？」

他說：「這有很多方法，比如我們的數據獲取有標準，要搞清一棵樹有多少顆果，需要從幾面採集。單株的就要從四面，成行的就要從兩面，朝北和朝南的要分別計算。」

他順手給我一本資料，說這是種植橙子的手冊，裡面對取樣的流程和方法有詳細說明。當我翻到橙子取樣這一頁時，我知道了什麼是認真。一棵樹結滿果子，取樣者不可能把整棵樹的果子都數一遍。因此，只能根據樹上某個區域的具體果子數量來推算整棵樹的果子數量。這個取樣手冊，要求取樣人必須拿一個半立方米的木框，插進樹的中段部分，只數包裹在這個木框中間的橙子。

他說：「只有這樣，才能減少數據採集的誤差。」

我又問：「你們用這種方法預測了多少年？」他說：「我在這家公司工作了20年，一直都是這樣做的。這家公司有100年的歷史。」

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