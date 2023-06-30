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驚奇元素–好故事的秘訣

聯合新聞網／ 讀者雜誌
圖／小黑孩
圖／小黑孩

【亞南／摘自「得到」App】

在好萊塢的劇本評估裡，一直有一個首要考慮項，叫作「驚奇元素」。也就是說，你的劇本能不能用一句話，概括出一個讓人感覺驚奇的元素。假如這個驚奇元素成立，你的劇本就能進入下一步；不成立，則不能立項。

幾乎所有的好故事，都能找到這樣的驚奇元素。

比如，一個男人含冤入獄，在牢裡十多年，用一把小鶴嘴錘，挖出了一條通道，最終逃出生天。沒錯，這是電影《刺激1995》。

比如，一個年輕人同時愛上了很多姑娘，這些姑娘也愛他，但是，最終他發現這些姑娘都是他同父異母的妹妹。估計你也猜到了，這說的是《天龍八部》裡的段譽。

再比如，一個小男孩為了救出母親，決定向神宣戰，並劈開了一座大山。這說的是《寶蓮燈》。

所有驚奇元素，本質上一定要滿足兩個條件：第一，能用一句話說清楚；第二，顛覆了你通常的想像。只用一把錘子，怎麼可能挖通監獄呢？同時愛上的四五個姑娘，怎麼可能都是他妹妹呢？一個小男孩，怎麼可能向神宣戰呢？

驚奇元素一定要簡潔，且顛覆常識。不僅電影如此，大多數暢銷書也都具備至少一個驚奇元素。

比如，《人類簡史》的驚奇元素是，過去我們都覺得智人之所以能在進化中勝出，能戰勝尼安德特人，是因為智人更聰明、更強壯。但事實上，尼安德特人不比智人笨，雖然個子比智人矮，但是力氣更大。智人之所以勝出，不是因為智力，而是因為想像力。是想像力，讓智人能夠在更大範圍內形成一個共同體。

如果你要去應聘，想用一句話吸引面試官，也可以借鑑驚奇元素。比如，你本來想說，你很會培養人才。你可以換個說法，「我有個管理心得，大家都覺得人才是培養出來的，但我認為不是，人才是在一個好的機制裡自己成長出來的，我很擅長打造這樣一個好的機制」。有這麼一句帶點顛覆感的話，就會使你更容易被記住。

【更多精采文章請見《讀者雜誌》2023年7月號】

圖/讀者雜誌
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