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用數字說服他人

聯合新聞網／ 讀者雜誌

【景然／摘自中國友誼出版公司《輕鬆說服：拿來即用的99個溝通技巧》一書】

數字一目了然，不會撒謊，數字是正確的，數字是客觀的。因為數字總給人這樣的感覺，所以用數字說服他人有時會更有成效。

「含有3.2克食物纖維」這樣的廣告詞你可能不會有什麼深刻的印象，但是如果替換成「等於10顆圓包菜所含的食物纖維」，就能讓人有一種它與蔬菜一樣健康的印象，從而促進推廣。

比起「失敗率不到10%」，「成功率高達90%以上」這樣的表達更有說服力。

以36個月(3年)分期付款的方式出售3萬日元的淨水器時，告訴顧客「每天只需要28日元，就能買到一生的健康」，透過這樣的表達來讓顧客覺得划算。

比起「收益率從1%提高到2%」，「如此一來，收益就會翻倍哦」這樣的表達更能吸引人的眼球。

比起「100個人裡就有1個人喜歡用這款產品」，「使用人數已經突破1400萬人」這樣的表達更能讓人產生「這款產品很暢銷」的印象。

說服他人時，這樣一些措辭上的技巧是很效的。

【更多精采文章請見《讀者雜誌》2023年7月號】

圖/讀者雜誌
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