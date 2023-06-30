【點絳唇／摘自福建美術出版社《中國古代妝容100問》一書】

打開現代女性的化妝包，粉底、粉餅、口紅，這幾樣化妝品出現的概率十分大，其次是眼影、眼線筆、腮紅、睫毛膏、修容餅等。那麼在古代，女性的妝奩中是否也有這麼多化妝用品呢？

班婕妤在一篇名為《搗素賦》的漢賦中寫道：

調鉛無以玉其貌，凝朱不能異其唇；勝雲霞之邇日，似桃李之向春。紅黛相媚，綺組流光，笑笑移妍，步步生芳；兩靨如點，雙眉如張，頹肌柔液，音性閑良。

「調鉛」的「鉛」大概為塗面的鉛粉，又稱「鉛華」「胡粉」等。漢代劉熙在《釋名‧釋首飾》中注解了胡粉：「胡，糊也，脂和以塗面也。」「凝朱」為朱紅色的口脂。「凝」為凝固、凝結的意思，「脂」即凝固的狀態，所以古代人把口紅稱作「口脂」。「紅黛」代指紅唇黑眉。「黛」又稱「石黛」或「黛石」，即以石墨製成的畫眉石。

一篇漢賦中蘊藏了這麼多與美妝相關的資訊，它不僅表達了作者的情感，也刻畫了當時宮廷女子的音容笑貌。除了眉黛脂紅，文中的「兩靨如點，雙眉如張」，將女子的妝容也描寫了一二。

古代女子對底妝有什麼要求

打底妝是化妝的第一步，也是極為重要的一步。底妝會直接影響最後的成妝效果。那麼，什麼樣的底妝才算優秀呢？按照現代要求來講，必須色白皙、能遮瑕、易上妝、慢氧化、不脫妝。古代女子對於底妝也有色白皙和易上妝的要求。東方的審美一向以白為美。明代張岱在《陶庵夢憶》之《二十四橋風月》中記載：「燈前月下，人無正色，所謂『一白能遮百醜』者，粉之力也。」這段話點明了妝粉能使人變白的美顏效果。好的底妝除了增白，還要講究令肌膚細膩具有滋潤感，就如清代葉紹本的《金縷曲‧晚浴》所言：「肌滑凝脂巾易拭，疏雨梨花嬌受。」

最初，人們用米粉來敷底妝。米粉的顏色甚白，符合人們對於美白的追求。《說文解字》中注解：「粉，傅面者也。」《釋名‧釋首飾》中也有注解：「粉，分也，研米使分散也。」這是較早的有關米粉妝效、用途的文字記載，因此米粉大概是中國最早的「粉底」。不過這種底妝塗抹在臉上容易脫妝，後來人們又在裡面加入油脂，改良成了米粉膏。米粉膏比米粉細膩，上妝後面部肌膚較之前滑嫩。膏狀底妝的出現大大地改善了脫妝的問題，後世便一直沿用混入油脂的方式做化妝品。

古代的粉底有哪些

以米粉作為粉底的效果並不理想，粉末無法很好地吸附在臉上，也不太容易上妝。雖然後世將其改良成了米粉膏，但人們對此並不滿足，因此又研製了它的替代品─鉛粉。此粉為鉛、錫、鋁等金屬燒化後碾磨而成。它的優勢除了易上妝，其細膩程度、質感，以及吸附性等也都遠勝米粉。

除了米粉和鉛粉，古代還有一種叫「紫粉」的化妝品，相傳是魏文帝的寵妃段巧笑所做。晉代崔豹的《古今注》記載：「魏文帝宮人絕所愛者…巧笑始以錦衣絲履作紫粉拂面…」北魏賈思勰的《齊民要術》則記載了紫粉的做法─用米粉、胡粉、葵子汁等加工而成，呈淡紫色。紫粉就是因其顏色而得名的。在製作紫粉的過程中，需配有一定比例的胡粉。「不著胡粉，不著人面」，即不摻入胡粉，粉末就沒法附著在人臉上。這也進一步說明了鉛粉的穩定性。

紫粉的作用主要在於提氣色和去黃，人們用後面部肌膚會變得潔白光亮，整體精氣神也會顯得更加飽滿。這主要是葵子汁在發揮作用。明代李時珍的《本草綱目》記載：「落葵子，悅澤人面，可作面脂。」落葵子「取子蒸過，烈日中暴乾，挼去皮，取仁細研，和白蜜塗面，鮮華立見」。同樣，我們現代人在上妝時，如果氣色不佳或面部有黃斑，在上粉底前也會先用紫色隔離妝前乳進行調和。

此外，還有檀粉。檀粉誕生於唐代。它由胭脂和胡粉調和而成，顏色為檀紅色，使用時可直接塗抹於面頰上。唐代杜牧的《閨情》有言：「暗砌勻檀粉，晴窗畫夾衣。」檀粉是「檀暈妝」的精髓，其顏色為淺紅色，將其塗抹在臉上有提升血氣的視覺效果，使皮膚看上去細膩紅潤。這大概是古代粉底中的「粉調王者」，一度為愛美的女性所追捧。到了宋代，檀粉更是風靡一時。宋代蘇軾在《次韻楊公濟奉議梅花十首‧其九》中就寫道：「鮫綃剪碎玉簪輕，檀暈妝成雪月明。」更有詩人形象地以荷花的顏色比喻檀粉的顏色，並稱讚用檀粉塗面，大有出水芙蓉天然暈色之美，如宋代杜衍的《雨中荷花》：「翠蓋佳人臨水立，檀粉不勻香汗濕。一陣風來碧浪翻，真珠零落難收拾。」

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