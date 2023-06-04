【心香一瓣／摘自中信出版集團《自在》一書】

2007年我第一次去埃及，因為擔心治安，報了旅行團，而旺季房間有限，我必須和團裡一位陌生的女遊客拼房，由於太想去，我答應了。

機場集合時，第一次見到我的室友。

她比我年長，穿著隨意而閒適，妝容淡雅，話很少，和氣地向我打招呼。我們把登機牌放在一起，落座後，不約而同各自拿出一本書：她帶的是德國傳記作家埃米爾‧路德維希的《埃及豔后》，我帶的是阿嘉莎‧克莉絲的《尼羅河上的慘案》，我們倆都很驚喜，準備看完後和對方交換。

經歷轉機到達開羅的酒店，已是十幾個小時後。旅友們疲憊不堪地拿到房卡，迫不及待回房間休息，可是打開門，我們倆愣住了：客房裡堆滿各種家具，顯然久未使用。

長途奔波後遇到意外，我心裡無名火起，立刻找導遊交涉，導遊在前臺協調很久沒有結果，於是先把他的房間讓給我們。他房裡是單人床，意味著我們兩個陌生的女人要在陌生的國家同床共枕，蓋一床被子。我有點接受障礙，看看室友，她雖然滿臉疲憊，卻微笑著說：「小姑娘，我睡覺很老實，沒有亂翻身打呼嚕的習慣，能委屈你和我擠一張床睡一晚嗎？」

我也笑了：「榮幸啊。」

回到房間，她讓我先洗漱，自己整理行李，當我走出浴室，吃了一驚。

房間裡瀰漫著薰衣草的氣息。她的行李只占用了一個角落，物品擺放得井井有條，處處為我留足空間，床上放著她的絲質睡袍、枕墊和眼罩。

然後，她輕手輕腳去洗漱，生怕驚動準備入睡的我。

那一晚，我睡得並不踏實，我們倆都努力給對方留空間和被子，也讓自己保持心理安全距離。

坦率地說，這次旅行並不順利。當時的埃及經濟落後，治安也混亂，我們穿越沙漠到西奈半島度假，由政府軍隊一路護送遊客大巴車隊。酒店條件時好時壞，客車也常出狀況，餐飲完全不習慣，旅行團裡的人經常抱怨。

每當這時，我的室友就幫導遊打圓場：「他已經盡力啦，大家出來是看風景和尋高興的，旅行本來就是一件有彈性的事情，身體吃點苦，眼睛沒吃虧就好。」

奇怪的是，她並不兇悍，卻自帶氣場，每次打圓場都很有效。

室友的睡衣和日用品都很精緻，外衣講究卻找不到一個明顯的商標。她一點也不嬌氣，同吃同住12天，她總照顧我，在女王神殿給我拍照，在金字塔下幫我背包，出門還會多帶一瓶水給我們做儲備。

我也知趣地反饋，分享有意思的埃及歷史，著名法老的緋聞、正史和宮鬥逸聞，一路上我們都樂呵呵的，即便吃壞了肚子也沒有影響心情。

等到和她逐漸熟起來，我才知道，她和丈夫一起創立公司，規模不小，但是後來，丈夫和祕書結了婚。她帶著孩子自己過，每年除了親子旅行，也單獨給自己留個假期。

她說得很輕鬆，但我不敢猜想她經歷這些事情時的心境。她拍拍我的肩膀，笑著說：「女人得有彈性，掉在地上才摔不爛。就像這次旅行，好的壞的都接受，突發的意外的都時刻準備應付，才能看到你想看的景色啊，世界本來就和我們想像的不一樣。」

我見過很多別人口中的「女強人」，可我絲毫不覺得她們「強」，我甚至感到她們的心繃得太緊了，完全沒有彈性，對自己和別人都很苛刻，所以，反映在臉上也是硬邦邦的表情。

而真正「強」的女人，她不抗拒必須承受的事情，比如：暫時或者長期的誤解、無法改變的衰老、逃不掉的忙碌、階段性甚至永久性的貧窮；或者永遠不能出人頭地的老公，一輩子都考不上名牌大學且注定平凡的子女。

她們心平氣和地接納生活和想像的不同、理想和現實的差距，努力在力所能及的條件下把自己拾掇得好一點。

內心沒有崩壞，臉上才能輕鬆。

就像我在埃及遇到的室友。

我至今記得她在女王神殿下仰望著藍天與巨石，說：「人與命運死磕是以卵擊石，現實像塊冰冷的石頭，我們則像不自量力的蛋，死命撞上去，石頭好好的，蛋碎了一地。可是，假如是枚煮熟的雞蛋，最多撞出幾道裂痕，從此明白此路不通，但不會有玉石俱焚的慘烈。」

那次分開時，我送了她《尼羅河上的慘案》，她把《埃及豔后》留給了我。

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