【天空之城／摘自《同舟共進》2022年第5期】

真奇怪，我人在上海，心裡還惦記著之前在故宮文華殿「林下風雅」展看到的那張文徵明的《蘭亭修禊圖》。

明明在角落處，在這幅畫前停留的人遠遠比不上停在前面展廳《聽琴圖》前的。暗幽幽的燈光下，一點點湊近，再湊近，我瞬間察覺到自己的失態─臉幾乎要貼在玻璃上，儘管再三屏住呼吸，仍舊可以感到十步之外保潔阿姨的白眼。但我不在乎，仍舊趴在那裡，企圖和展櫃裡的那張畫作最大限度地親近，因為我從來沒有見過這樣的金箋設色。

所謂金箋，是在紙上泥金、潑金，以至塗滿純金，金碧與墨彩交相輝映，氣象萬千。塗滿了金泥的紙其實很難設色，我試過幾次，下筆容易板滯，好像畫在瓷器上，一不小心就走了墨，失了神采。小時候，教畫的老師對我說，畫金箋有討巧的辦法─留白。讓金箋的金色大面積地露出來，自成富貴氣象。

可是，文徵明偏不。

他畫的是中國知識分子最喜歡的「蘭亭派對」。崇山峻嶺，溪流蜿蜒，細細密密，先勾後染，幾乎蓋滿了金箋。墨筆勾皴石頭，石綠點染山頭，只在山腳，才露出那麼一點點金箋的原色。

真奇怪，是濃到化不開的景與色，卻通體顯出一種秀美。是美，而不是麗，彷彿宋代女子戴了金臂釧、著了霓裳羽衣，不肯透一點點俗豔。典雅浸潤在眉間，在眸子裡，在巧笑顧盼中，始終是端莊自持的。

要淡雅，何必偏畫在富麗堂皇的金箋上？我猜測，倘若這張畫沒有那討人厭的玻璃櫃隔著，不用展廳裡的燈光，只在夕陽西下時，不必秉燭，而是在金桂飄香的屋子裡，展開在案上，兩個人或並肩，或斜坐，或垂首，從不同角度細細賞玩，任由屋外的光線由金黃到緋紅，而後一點點暗下去，必然能看出畫中的更多祕密。

一張金箋上，有這樣的淡雅風致，這大約就是這張畫作令我魂牽夢繞的原因。

一如文徵明這個人。

「徵明幼不慧」

文徵明常常做這種看上去吃力不討好的事。書信簡劄，如果寫錯一點，他就老老實實重寫，不像蘇東坡圈圈點點、墨跡潦草，後世還誇他是真名士自風流。

每日堅持練字，這是文徵明從少年時代就養成的習慣。那時候，他的字寫得很差，老師給他的評級是「三等」。他就每天臨摹《千字文》，寫足十大本才肯罷休。

1470年，庚寅，一個虎年。和前一年一樣，這一年華夏大地上出生了許多孩子。夏日，紫禁城的冷宮裡迎來了未來天子朱祐樘的第一聲啼哭。江南姑蘇城，一個商人在接近驚蟄時欣喜地見到了自己的兒子。這孩子長相聰慧，啼聲響亮，鄰居們說，這樣貌，長大後必然出將入相。父親給這個孩子取名唐寅。文徵明則在九個月之後出生。此時的人們當然無法預料，這兩個孩子將有著一輩子的羈絆，而他們的性格差別巨大，命運也迥異。

唐寅是典型的「別人家的孩子」，「神童」這樣的誇辭，他在三四歲時就聽膩了。相比之下，文徵明的童年則灰暗許多，他七歲才能穩穩站定，十一歲才會講話，《明史》對他的評價言簡意賅，卻字字誅心：「徵明幼不慧。」

開蒙晚，天分差，考試運當然好不到哪裡去。文徵明考了九次，次次落榜。而他的小夥伴唐寅十五歲就中了秀才，二十八歲第一次參加鄉試就一舉奪魁，高中應天府解元。

這一年，文徵明看著意氣風發的唐寅，鬱鬱寡歡。而後，他接到父親文林的來信，信上這樣說：「子畏(即唐寅)之才宜發解，然其人輕浮，恐終無成。吾兒他日遠到，非所及也。」父親未卜先知，一語中的。很快，唐寅因牽涉科場舞弊案，命運急轉直下；而文徵明的書與畫，則在他五十歲之後漸漸揚名。

但他仍舊脫離不了一個「笨」字。

我喜歡文徵明的字，溫潤靈秀(當然次於趙孟頫)。可是看他的字，你絕對想不到，這是一個懼怕狎妓的人。在明代，狎妓遊玩是再普通不過的事，但文徵明偏偏怕見妓女，朋友們便經常以此捉弄他。有一個叫錢同愛的人，把妓女藏在自雇的舟中，再邀請文徵明上船。文徵明看到妓女，大驚失色，「倉皇求去」。但此時船已開走，無計可施。文徵明想起錢同愛有潔癖，居然不顧斯文，做出以下舉動：

衡山(即文徵明)真率，不甚點檢服飾，其足紈甚臭，至不可向邇。衡山即脫去襪，以足紈玩弄，遂披拂於同愛頭面上。同愛至不能忍，即令舟人泊船，放衡山登岸。(《四友齋叢說》)

這個笑話實在令人捧腹。

難道他是「妻管嚴」？似乎也不是。上海博物館藏有一件文徵明寫給妻子的書信，口稱「三姐」，囉唆了一大堆，詢問家中事宜，銀錢是否夠用，叮囑妻子在銀錢上不要計較…他娶昆山吳愈的第三個女兒為妻，確實一生從未變心。

不知出殯事如何，曾砌郭不曾？前銀不夠用，今再二兩去。凡百省事些，再不要與三房四房計，我當初兩次出殯，不曾要大哥出一錢，汝所見的。千萬勸二官不要與計較，切記，切記。明付三姐。

寫家書都這樣笨拙，哪有半點俊逸才子氣。

如果非要類比，文徵明真像《三國演義》裡的魯肅，厚道到無以復加。

一日，文徵明到某人家中做客，觥籌交錯間，有一來客遲到。主人問客人怎麼來得這樣晚，客人搪塞：「老文邀我去吃酒。」原來，這個客人並不認識文徵明。眼看就要出醜，文徵明立刻自稱「老張」，起身向主人辭行。

又一日，仍舊是去某人家中做客，席間，文徵明獨自去靜室休息，桌子上有金卮。忽然闖進來一個樂工，懷揣金卮就開溜。文徵明便對主人說，您家的酒具很好看，我帶了兩個回家仿作，回頭送還您。

他的書畫聞名於世，鄰居拿來自做餅團之類的作為潤格，他就樂呵呵地給人題字作畫。造假的人越來越多，他也並不在意，「文筆遍天下，門下士贗作者頗多，徵明亦不禁」。到了最後，造偽者甚至請文徵明在假畫上題字，他居然照題不誤。

唐寅落魄之後售畫為生，文徵明就借來他的作品，「借留齋中累月」，然後親筆題上題跋─這當然是為了讓好友的畫作升值。

但倘若你以為他是個濫好人，那便大錯特錯了。他給自己定下「三不應」的規矩：一、宗室藩王不應；二、朝中高官不應；三、外夷諸國不應。

據說，曾有藩王備古鼎、古鏡，差人送到文家，表明不需要作畫，也沒有任何要求，只是純粹表達一下對文徵明的敬仰思慕之情。文徵明連信也不拆，並說：「如果啟封後再辭謝不受，那就不恭敬了。」他堅持不肯拆開，也不落一字，當然是為避免和藩王通信，日後落下話柄。

正德九年(1514年)，寧王朱宸濠遣使至蘇州招攬人才，「吳人頗有往者」，其中便有四十四歲的唐寅，他欣喜若狂地前往南昌，準備大展宏圖。同樣四十四歲的文徵明卻推託自己有病，堅決不往。他說：「豈有所為如是，而能久安藩服者耶？」

果然，數年之後，朱宸濠謀反被擒。靠裝瘋賣傻才躲過一劫的唐寅從南昌歸來，他終於領悟到文徵明「笨拙」之中的高明之處，心悅誠服：「寅長徵仲(即文徵明)十閱月，願例孔子，以徵仲為師。非詞伏也，蓋心伏也。」

雖然慢，但是穩

嘉靖二年(1523年)，五十三歲的唐寅走完了一生，他這一生，豐富多彩又命運多舛，酸甜苦辣，諸味雜陳。我們至今不知道他是否真的遇到過秋香，但我們知道，在他心目中，文徵明是一輩子的好友。他們一起論過畫，講過詩，爭吵過，寫過絕交書，在唐寅家人接連去世、日子最為暗淡無光的時候，是文徵明承擔了照顧他弟弟的責任，讓他出外遠遊；在唐寅落魄放縱的時候，是文徵明寫詩鼓勵，希望他早日走出低谷。而現在，唐寅在人間的畫卷已經完成，五十三歲的文徵明仍舊一步一步地走著，艱辛而堅定。

文徵明還是沒有考中，他還是姑蘇城裡有名的老好人，接待客人，先開口問人，早飯吃過了嗎？客人說沒吃，他就和客人一起吃早飯。上午一定要吃點心，雖然只是現做的餅餌之類；午飯一定有酒，他卻不甚飲。

他終於因為才學而被工部尚書李充嗣推薦當了官，這是唐寅的心願，於他，似乎無可無不可。

任職翰林院時，文徵明被兩位狀元─姚明山、楊方城羞辱。兩人在眾人面前說：「我翰林不是畫院，乃容畫匠處此！」這當然是嘲笑文徵明，不過，正如文徵明的忘年小友所說：「二人只會中狀元，更無餘物，而衡山名長在天壤間…」千百年間，狀元何其多也，我們能記住的，卻是十次不中的文徵明。

笨拙的文徵明沒有回應兩個人的羞辱，他只是不斷上書請辭，希望回家「躺平」。彼時的朝廷，嘉靖皇帝正為了大禮儀的事情與楊廷和等老臣不和，文徵明內心似乎同情嘉靖皇帝，但他的入仕是受到林建樹和喬宇等楊廷和派大臣的幫助。他左右為難，索性徹底退出，放舟南下，回老家畫畫。

這在當時當然是無奈之舉，是下下策，但當我們把這件事放到更為寬廣的維度來看時，就會發現，這是文徵明的聰明之處。

他一直這樣穩穩當當地走著，雖然慢，但是穩。

畫《蘭亭修禊圖》的時候，文徵明已經七十二歲，七十二歲的高齡，他仍舊可以這樣耐心地畫人物的衣袂，筆筆精到。他畫這幅畫，是為一個叫曾潛的朋友，這個朋友自號「蘭亭」。這一年是嘉靖二十一年(1542年)，壬寅年，在波譎雲詭的朝局之外，只有笨拙的文徵明，樂呵呵地沉浸在自己的藝術世界裡─只有不停地創作，才可以讓他保持長久的平靜。

嘉靖三十八年(1559年)二月二十日，即將九十歲的文徵明正在給禦史嚴傑的母親寫墓誌。寫到一半，筆擱下了，他端然坐正─這是他留給世人最後的姿態。他就這樣平靜地離開了人間。

很多年之後，在蘇州博物館，我見到了被貝聿銘嫁接而來的「文藤」。蒙茸一架，窈窕繁葩。坐在紫藤花下，難免又說起文徵明和「江南四大才子」。才子應當是怎樣的？風流倜儻，逍遙自在，一如文徵明畫中那樣，高山流水、烹茶訪友。

然而，人生不是畫作，文徵明這一生，也全然不似陶淵明。現在愛臨摹文徵明書法的人多了，因他的小楷美得老少鹹宜。其實文徵明的字最難模仿，他八十九歲時還可以寫那樣靈動的小楷，沒有一點點火氣。而我們只能描摹那皮囊，骨肉是見不到的。

只因為我們不肯如他一樣笨。但有一點我們總可以做到的，人生那麼長，走得慢點又何妨。

【更多精采文章請見《 讀者雜誌 》2023年6月號】