【余娟／摘自《人民文學》】

鬥 鷹

烏龜屬於雜食動物，食菜蔬，也食穀物，還食肉類。烏龜最愛吃的肉是鷹肉。嘴裡寡淡的時候，烏龜就在河邊曬太陽。烏龜曬太陽，跟別的動物不同，別的動物是趴在地上曬後背，牠卻是四腳朝天曬肚皮。其實，烏龜這樣曬太陽是非常危險的，天敵來襲之時，且不說逃跑不容易，就是把自己翻過來也要耗費一定時間，即便全速逃遁，恐怕也來不及。

而這個天敵，往往就是鷹。

烏龜曬肚皮時，會反射出白亮亮的光，很容易就被空中覓食的鷹發現。鷹於是閃電一般俯衝下來，叼住烏龜的頭。瞬間，烏龜的頭就欻的一下縮進鎧甲裡。鷹嘴就被烏龜的鎧甲鉗住了，這使鷹疼痛難忍。然而，到嘴的肉是絕對不能放棄的，鷹抖動翅膀叼著烏龜起飛了。空中，鷹的翅膀下，烏龜悠悠蕩蕩。烏龜慢慢調整自己，將藏在鎧甲裡的尾巴伸出來，捲曲著，用尾尖一下一下刺鷹的腹部，然後用尾巴的側面，咔哧咔哧地鋸鷹脖子上的肉。原來，烏龜的尾巴上是有鋸齒的，那分明是一把鋼鋸啊！

烏龜會算好時間，在落地的那一刻把鷹脖子上的氣管鋸斷。鷹一命嗚呼了，烏龜也在瞬間安全著陸了。烏龜伸出頭來，眨眨眼睛，睨一眼四周，張開嘴巴便不緊不慢地開始享用美味了。

猞 猁

吐痰成釘，撒尿成冰。

冬季，大興安嶺林區，天氣，嘎嘎冷。

一隻饑腸轆轆的猞猁溜進林場職工老馬家的雞舍，叼起一隻蘆花雞就躥到牆上，擬逃走。蘆花雞哀鳴不已，翅膀撲棱棱奮力掙扎。

老馬出門一看，怒火滿腔，抄起一根燒火棍，殺將過去。猞猁叼著蘆花雞騰地一躍，一條弧線就沒入後山。老馬哪裡肯放過，撒丫子就追。猞猁隱入一個石洞，發出撕心裂肺的號叫。老馬趴在石洞口往裡望，裡面黑咕隆咚，什麼也看不見。只是裡面有動物呼吸吐出的熱氣掛在石洞口，成了白白的霜。

老馬用燒火棍往裡捅了捅，似有軟乎乎的感覺，但無論燒火棍在裡面怎樣亂攪，那猞猁就是不出來。

這時，老馬九歲的兒子聞訊，也呼哧呼哧趕來了。

老馬把燒火棍往兒子面前一戳，說：「往上撒尿！」兒子哈著氣，就往燒火棍上撒了一泡尿，末了，還打了個激靈。老馬把燒火棍迅速插到石洞裡，用力擰。在擰的過程中，燒火棍上的尿液已經結冰，並把裡面猞猁的皮毛緊緊粘住了。最後，老馬猛地一用力，把猞猁拉出了石洞。定睛一看，不是猞猁，而是一隻獾。不對啊！明明看到是猞猁叼著雞鑽進去了，怎麼拉出來的是獾呢？老馬忽然想起來了，獾有冬眠的習性。也許，獾早就在裡面呼呼睡大覺呢。

老馬往燒火棍與獾粘連的部位踹了一腳，燒火棍與獾就分離了。獾顛顛地跑了。

老馬把燒火棍又戳到兒子面前：「再尿！」兒子臉憋得通紅，尿出幾滴，再抖，就沒了。無奈，老馬只好背過身去，嘩，一大泡尿就出來了。老馬迅速將燒火棍插到洞裡，又使勁擰。再用力一拉，可拉出的又是一隻獾。

到底有幾隻獾啊？老馬有點蒙了。如此，獾又被放生了。

看來用「撒尿法」不行了，因為兒子沒尿了，自己也沒尿了。得換個法子。他吩咐兒子：「去，回家取一個麻袋、一個麻雷子。」麻雷子就是一種響聲很大的爆竹。一入冬，林區家家都備這東西，時不時就放幾個，讓日子過得有點響動。有鞭炮，有「二踢腳」，也有煙花，還有「鑽天猴」。

很快，兒子呼哧呼哧返回來了，將麻袋和麻雷子遞到老馬手上。「麻袋你先拿著，等一會兒捂洞口用。」老馬一邊說著，一邊掏出火柴，嚓，就把麻雷子的撚子點著了，順手把麻雷子投進洞裡，然後，扯過兒子手裡的麻袋，用麻袋口把洞口捂上。只聽嗵的一聲悶響，麻雷子在洞裡爆炸了。啪啦啦，一個東西鑽進了麻袋裡。

「可逮著你啦！」老馬把麻袋口收緊，生怕裡面的東西跑了。他背起麻袋剛要轉身，洞口又欻地躥出一個東西，三兩次跳躍，就鑽進了後山的林子裡─是那隻猞猁。

麻袋裡是什麼呢？老馬更蒙了。不會又是獾吧？老馬打開麻袋口一看─是瑟瑟亂抖的蘆花雞。好傢伙！蘆花雞，居然還活著。

雁 落

三江平原，天高地遠，甩手無邊。在風力發電機下，張田俯身拾起一隻死去的大雁，看著血糊糊的翅膀和雁頭，很是傷感。三年來，這是他在這座風力發電機下第二十七次拾起死去的鳥，累計三十三隻。

一般來說，大雁總是飛得很高，而且飛行平穩，無聲無息。牠們怎麼就被風力發電機絞殺了呢？

群雁飛行井然有序，在動態中保持一種隊形，舒緩向前。雁隊排列成陣，既可以減少空氣的阻力，又可以減少飛行的疲勞。隊形或者是「人」字，或者是「一」字。頭雁位於「人」字的頂端，最先劈開空氣，是雁隊的領袖。但頭雁不是固定的，若體力不支，過於疲勞，就退後跟隊休息，換上其他精神飽滿的雁輪流在前面開道。

那些被渦輪葉片絞殺的雁，是雁隊的頭雁，還是掉隊的孤雁？

風電基座附近一百米範圍內，物種遠少於更遠一些地方的。大霧天、雨雪天以及狂風肆虐的天氣，鳥飛行時視線受到影響，很容易誤撞。

張田小時候家裡養鵝，有二十五隻。有一天放鵝回來，數數，二十六隻。搞錯了嗎？怎麼多出了一隻呢？他又數一遍，還是二十六隻。他仔細一看，鵝群裡多了一隻黑嘴殼子的灰鵝。那隻灰鵝翅膀受傷了，不知何時從何處混入他家的鵝群裡。張田的母親給這牠受傷的灰鵝上了藥，還精心包紮了傷口。一段時間後，灰鵝的傷痊癒了。令人意外的是，灰鵝還悄悄產下四枚蛋，接著，孵出了四隻小灰鵝。小灰鵝毛茸茸的，頭上沒有肉瘤，腳蹼和腿部是烏黑的，嘴殼子也是烏黑的。特別的是，在小灰鵝頸項的背面有一條明顯的灰褐色羽帶，而且牠們叫聲響亮。

「嘎─嘎─」，某天，當灰鵝聽到了空中的雁鳴，牠竟帶著小灰鵝扇動翅膀騰空而起，飛上藍天加入雁陣的行列，遠去了。

原來，牠不是家鵝，而是一隻野生的大雁。

「碧雲天，黃花地，西風緊，北雁南飛。曉來誰染霜林醉？總是離人淚。」王實甫的唱詞寫得總是那麼哀婉。

當然，鳥被風力發電渦輪葉片絞殺的現象，離「物種毀滅」這樣的詞還相距甚遠。然而，全球變暖、海平面上升、冰川解體、病毒肆虐、物種劇減等環境被破壞的一些跡象卻日漸顯露，已是不爭的事實。地球上的人口，已有七十億。因人類活動等原因，每小時就有三種生物在地球上滅絕。當物種一個一個消逝的時候，人會是多麼孤獨啊！

「嘎─嘎─」，雁鳴提醒我們，又一個春天來了。天空中，牠們一會兒是「一」，一會兒是「人」。但願牠們一路平安！

天空沒有留下翅膀的痕跡，但是，鳥已經飛過。

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