【小雙／摘自中信出版集團《教授與年輕人》一書】

「教授，您有心事？」秦子小聲地問。

荒白教授說：「沒有，為什麼這麼問？」

秦子站到教授身邊，瞥了一眼展櫃，說：「國家博物館這麼大，可您在這個展櫃前站了5分鐘。這個展櫃裡除了幾塊原始人用過的石頭，啥都沒有，我看您是在這兒假裝看文物，其實就是心裡有事。」

教授依然盯著面前的幾塊石頭，說：「這個展櫃裡除了石頭，還有很多東西，只是你沒看到。」

秦子聽罷，彎下腰仔細觀察了一番，又回頭看教授，問：「展櫃裡除了石頭還有什麼？我什麼都沒看見。」

「可我看見了，展櫃裡除了石頭，還有史前人類的心智演化進程。」

「啊？您為什麼這麼說？」

「在舊石器時代，史前人類因為神經系統的發育水平不同，其打製的石器在結構上也不一樣。最原始的一類叫奧杜威石器，這種石器幾乎看不出結構設計，造型比較隨意。而到了稍微晚近的直立人階段，人類又打製出阿舍利石器，其中包括一種有著對稱結構的手斧，這說明那個時期的古人類已經有了基本的規畫能力，手眼協調性也發展到一個新層次。從神經科學的角度來看，直立人的腦部演化和語言發展可能存在間接聯繫，人類的精神世界就這樣漸漸地走向成熟。這些都是我在觀察展櫃中的石器時想到的。」

秦子聽完，看了看展櫃，又看了看教授，問道：「那您從這些石頭上還看出其他東西了嗎？」

教授推了一下眼鏡，說：「當然。比如，一種石器工藝的擴散往往是因為其製作者的遷徙。你看這些文物展牌上寫的出土資訊，在腦海中繪製一幅地圖後就不難發現，阿舍利手斧在非洲出現後又逐漸傳播到地中海東部乃至歐洲。這些看似不起眼的石頭身上隱藏的是原始人類走向世界的恢宏篇章，它們是人類走出非洲的證據。」

秦子聽罷，沉默片刻，說：「那您還看出什麼來了？」

「我還看到地球氣候的變化。」教授皺起眉頭，「你看，這些石器是不是有大有小，有的圓鈍，有的尖銳？」

秦子觀察了一下，點了點頭，說：「是啊，但是這和氣候有什麼關係？」

教授雙手插兜，說：「工具的結構體現其目的。從統計學的角度來看，如果一個地區的氣候變得潮濕溫暖，那麼森林植被就會趨向繁密，原始人就樂於使用大而圓鈍的石器，方便刨挖和捶打植物的根塊、果實。而當乾燥寒冷的氣候襲來時，環境就會向草原過渡，原始人就會更多地處理一些動物，扒皮、挑筋、切肉時，細而尖利的石器自然更好使。所以，你仔細看展牌上這些石器的定年資訊，在某個遺址中，大小、結構不同的石器在年代上的順序也暗示著當地氣候的變化，這和其他領域的研究成果又是相互印證的。」

秦子幾乎被教授說得愣住了：「幾塊石頭而已，就能有這麼多的學問？」

「不，談不上多，因為我剛才只說了相關學科的一小部分。其實，展櫃裡的這些石頭比我更適合做你的老師，因為它們告訴你一個道理：人們能從一個物件上看出什麼，並不在於物件本身，而在於觀察者自身的修為。」教授說。

【更多精采文章請見《 讀者雜誌 》2023年1月號】