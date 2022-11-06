【風鈴／摘自廣西師範大學出版社《故人在紙一方》一書】

那時候，羊續還不是太守，他只是一個懵懂少年。羊續喜歡釣魚，經常背著釣竿，獨自走到水邊去。有時是一條清澈的小溪，自青山深處而來，只在水深處才有些許小魚。溪水清涼，他把腳伸進去，水光一下子跳躍開來，調皮得很；有時是一條靜謐的江，開闊處煙波浩渺，歸帆點點，臨岸的地方水草豐美，他安然坐在一截老樹樁上，甩出漁線；有時候是一片水量充沛的湖，像一面巨大的明鏡，天光雲影盡收其中，他會選擇一塊光滑的石頭斜靠其上，一晃半日時光就過去了。

羊續並不懂釣魚之道，他只是覺得好奇，看似平靜的水面下，有那麼多可能，魚竿一甩，不知會有什麼奇蹟出現，真是一件特別的事。當然，還有一個原因，羊續特別愛吃魚，因為家境貧寒，他們家不常能吃到魚，魚肉的美味對於貧寒之人是十分珍貴的。羊續就親自動手，滿足家人和自己這口腹的念想。不懂釣魚的羊續也並不常能釣到魚，偶爾的收穫，會讓他格外欣喜，就是這偶爾的收穫，吸引著他時常背著釣竿出去晃蕩。

直到有一天，羊續在那片經常去的湖邊碰到一個年輕人，才明白了釣魚的學問，這看似平靜的舉動背後有著頗具意味的生命哲學。那個人比羊續大不了幾歲，可看起來要成熟得多，顯得城府很深。羊續的魚竿就擱在離年輕人不遠的地方，他坐了近半個時辰卻沒有一條魚上鈎，而近旁的年輕人，一旦甩開漁線，不長時間，魚就上鈎了。接著他再次甩開漁線，不一會兒，魚又上鈎了。這樣收放自如的釣技，旁人看著也有一種喜滋滋的心情。羊續開始只是心裡羨慕，隨後索性收了魚竿，坐到年輕人身旁。

「釣魚的祕訣是什麼？」羊續真誠又怯生生地問。

「在於心靜，垂釣者心裡想著魚，卻要不動聲色。放長線釣大魚，就是這個道理，要讓魚以為你並不是在釣它，你只是給它奉送美味的大餐。這樣魚才能放心享用，垂釣者也才能心想事成。」青年人一副安然自得的樣子，彷彿自言自語。他的話不緊不慢，卻透著自信，透著洞悉世事的曉暢。

少年羊續似懂非懂，但他似乎能品咂出裡面的深意。他繼續問：「什麼樣的魚最易上鈎？」

青年並沒有馬上回答，而是靜默地凝視著湖面，看著風從水面上滑過去。他才開口：「最容易上鈎的魚，往往是最貪的魚，它們不願到更偏僻的地方找食物，不願自食其力。它們很容易成為別人案板上的食材。」

許多年後，羊續還會時常記起青年的這番話。釣魚，看似如此簡單的一件事，其實藏著某種人生的玄機，每個人都是垂釣者，每個人也可能變成別人魚鈎上的魚。

世間的機緣巧得很，羊續後來求學入仕，居然碰到了那個釣魚的年輕人。不過那時，這個年輕人已不再有時間坐在水邊安然垂釣，而是做了一方大員，他不再是過去那副俊逸的模樣，他腆著肥大的肚子在酒桌上吆五喝六，他懷抱曼妙的女子紅光滿面地從舞榭歌台旁穿過。羊續一開始懷疑自己的眼睛，後來漸漸熟悉了他的履歷，便只能說世事難料。現在，那個睿智的垂釣者不再年輕，同時也喪失了智慧，羊續看著他，覺得他已經不可能再是垂釣者了，他現在成了魚，一條很大很肥的魚。他遊走在燈紅酒綠的渾水中，他覺得自己長袖善舞、泳姿絕妙，但不知道周邊落著多少誘餌。每回見到他羊續就替他心寒：他怎麼擋得住那麼多水中的長線，擋得住那麼多在暗地裡閃著寒光的釣鈎？

果不其然，沒多久，羊續就聽到他出事的消息：他因無節制的受賄和搜刮，一夜間被打入大牢，幾天後就瘐死了。

往後，羊續的仕途越走越開闊，他做了南陽太守。作為一方長官的羊續越來越深刻地體會到魚與垂釣者的關係。羊續上任不久，府丞焦儉見太守生活清簡，尤其伙食，總是青菜蘿蔔，甚至都難見油星。焦儉著實有點看不下去，他是真的關心羊續，差人打了一條鯉魚，親自送到太守羊續家。這種鯉魚是南陽名貴的特產。這真是一條好魚，足足半尺來長，放到大水缸裡，立刻扎了一個猛子，濺起一大片白亮亮的水花。

羊續是喜歡吃魚的，他的家人也喜歡吃魚，小女兒看到這條魚即刻歡欣雀躍起來，大鯉魚的到來，給小姑娘帶來了節日般的歡樂。但羊續銘記著釣魚的故事，在私人生活的問題上他是決絕的，都有點固不可徹的意思了。羊續想讓焦儉立刻將魚帶回去，但看著小女兒在院子中歡樂的樣子，羊續心軟了一下，更重要的原因是他明白焦儉是出於真心。儘管家裡幾個月不見葷菜了，儘管小女兒在大水缸邊看了好幾天，羊續最後還是決定不吃那條魚。他再次記起少年時坐在湖邊釣魚時聽到的話，垂釣者和魚之間的角色總是從一念之差開始轉變的，他不想因為一個閃念而淪為案板上的魚。

在家人的不解和不滿中，羊續將那條名貴的鯉魚懸到廊前屋簷下。冬天的風寒，很快將魚瀝乾了，一條活蹦亂跳的魚成了一個蜷曲的魚乾，羊續仍然不讓家人將它摘下來。魚乾靜靜地掛在太守的屋簷下，成為某種固守的姿態，成為一句不言自明的告白。

過了些時日，焦儉又想著給太守改善伙食，又差人打了一條鯉魚。這一回，羊續將焦儉引至屋簷下，「這條魚是你上次送來的，我們都沒動過，已經成了魚乾。這回送來的魚你得帶回去，否則我還是要把它懸到這屋簷下」。焦儉覺得臉上有點掛不住，想說些什麼，但張了張嘴，又嚥回去了，彷彿站在這個屋簷下，每句話都是不合時宜的，每個動作都是不合時宜的，當然他手裡的魚也是不合時宜的。焦儉拎著那條魚往回走，臉紅到了脖子根。

年關臨近，給太守送禮的人紛至沓來，每一次太守都很淡然，將他們引到屋簷下，用手指著那條風乾的魚，魚在冷風裡晃動，輕輕打個轉：「一條送來的魚我都不吃，就這麼懸著…你們的東西不是我該得的，我不會收。」

送禮的人都被屋簷下的那條魚擋回去了，由此，太守也省卻了諸多的麻煩。屋簷下懸掛著的魚是太守內心不可更改的姿勢。

太守常常透過南窗看見那條乾魚在清風裡晃蕩，每次，太守心裡都會想起那句話：每個人都是垂釣者，每個人也可能變成別人魚鈎上的魚。

圖/讀者雜誌