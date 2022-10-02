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一枝動，百枝搖

聯合新聞網／ 讀者雜誌
圖／〔英〕馬格利特
圖／〔英〕馬格利特

【從容／摘自人民文學出版社《汪曾祺全集》一書】

有一首著名的唐詩：「洞房昨夜停紅燭，待曉堂前拜舅姑。妝罷低聲問夫婿，畫眉深淺入時無。」

這首詩並沒有說這位新嫁娘長得好不好看，但宋朝人在詩話裡已經指出：這一定是一個絕色美女。這首詩營造了一種氣氛，讓人能感覺到她的美。

語言的美，不在語言本身，不在字面上所表現的意思，而在語言暗示了多少東西、傳達了多少資訊，即讓讀者感覺、想見的情景有多廣闊。古人所謂「言外之意」「弦外之音」，是有道理的。

一位評論家評論我的作品，說汪曾祺的語言很怪，拆開來每一句都是平平常常的，放在一起就有點兒味道。文章不是一句一句寫出來，「加」在一起的。寫文章不能像蓋房子那樣，把語言磚似的一塊一塊壘起來。語言的美不在一句一句的話，而在話與話之間的關係。包世臣論王羲之的字，說單看一個一個的字，並不怎麼好看，但是字的各部分、字與字之間「如老翁攜帶幼孫，顧盼有情，痛癢相關」。語言是處處相通，有內在聯繫的。

語言像樹，一枝動，百枝搖。它是「活」的。

【更多精采文章請見《讀者雜誌》2022年10月號】

圖/讀者雜誌
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