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牡丹的四季

聯合新聞網／ 讀者雜誌

【秋水長天／摘自接力出版社《螢窗小語》一書】

鄰居老先生在花園裡種了幾十棵牡丹，暮春四月，牡丹花一下子都開了，被綠葉襯托得更顯團圓飽滿，給人一種端麗華貴之感。

「怪不得牡丹叫富貴花。」我忍不住地讚美。

老先生不以為然：「牡丹怎麼會富貴呢？你看看，她的葉不及蘭花的那麼婀娜，她的枝不如梅花的那麼勁挺，她的根不像松樹的那麼盤錯，她的幹不及竹子的那麼軒昂，而且盛夏不見濃郁，嚴冬唯留枯枝。你如果說她富貴，那是就眼前所見的盛開的花朵而言，卻沒想到牡丹的一生。她是辛辛苦苦積攢了四季的營養，才有今天的繁花盛開。」

「富貴常得於困頓，奇逸常得於平凡，清淳常得於幽遠。」我感慨地說，「您講的豈止是牡丹的一生，更是人生的哲理啊！」

【更多精采文章請見《讀者雜誌》2022年8月號】

圖/讀者雜誌
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