【朵朵／摘自湖南文藝出版社《精準努力：劉媛媛的逆襲課》一書】

在高爾夫球術語中，有一個名詞叫作「甜蜜點」，意思是，每一個球杆的杆頭，都有一個用於擊球的最佳落點。

如果你揮杆很正，擊球的時候正中這個甜蜜點，你的球就會飛得很直，而且球速很快；如果球杆接觸球的區域離這個點很遠，那麼越遠，能量損失就越大。

類比到人身上，我們每個人都有自己的甜蜜點，離這個點越近，球就能打得越遠，花費的力氣就越小，效果就會更好。而離這個點近的區域，就可以形成一個甜蜜圈。

巴菲特提過一個概念叫作「能力圈」，他說：「我明白我所謂的能力圈在哪裡，所以我就待在那個圈子裡面，不擔心那個圈子以外的東西。明確自己玩的是什麼、自己在哪些方面有優勢，非常重要。」

這個圈子就是篩檢程式，他自己定義自己的遊戲，自己定義自己的優勢。

因此，他和他的朋友查理‧蒙格就以不頻繁交易作為自己的投資特色。查理‧蒙格甚至說：「我之所以有今天，就是因為不去追逐平庸的機會。」

沒有必要對著成千上萬的公司去考慮要不要投資，只需要正確評估幾家公司。總有一定比例的公司，是自己瞭解的。

我後來看關於巴菲特的紀錄片時，對於他為什麼會秉持這樣的投資理念有了更深的體會。紀錄片中有一個鏡頭，從中可以看到，在巴菲特辦公室的牆上，貼著一位美國棒球手的海報，這位棒球手是波士頓紅襪隊的擊球手泰德‧威廉斯。「棒球之神」泰德的擊球理念是，只打進入高分區的球，其他的球不打。

每個人都有自己的高分區。這個社會上確實有一些區域，投入產出比更高。如果你能找到自己能力圈裡那些投入產出比高的機會，讓這兩個區域重合，你的人生就會取得巨大的成功。

【更多精采文章請見《 讀者雜誌 》2022年8月號】