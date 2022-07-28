【馬鈴薯爸爸／摘自中信出版集團《皇上吃什麼》一書】

乾隆二十五年(1760年)六月十八日，乾隆皇帝收到報告，他的荔枝熟了。

這些荔枝樹並不是在宮裡種的，而是由福建巡撫吳士功進貢的，共有58棵。每一棵裝在一個桶裡，太監們細細數過，共結果220顆。六月十八日這一天，有36顆荔枝熟了。

根據宮裡的規矩，太監們「拿十個進宮供佛，其餘隨晚膳後呈進」。乾隆皇帝看了看，下了一道旨：「明日早膳送。欽此。」為什麼當天晚上不吃？這是一個謎。有一種可能是，荔枝太珍貴，乾隆皇帝需要思考一下如何分配。

第二天吃完早飯，御茶房進呈了40顆荔枝─除了前一天採下的36顆，還有當天早上新摘下來的4顆。

乾隆皇帝終於做出決定：先恭進皇太后兩顆，又差御茶房首領蕭雲鵬送給撫養過他的皇祖溫惠皇貴太妃(康熙之妃)和皇考裕貴妃(雍正之妃)，每位一顆；剩下的賜給皇后、令貴妃、舒妃、愉妃、慶妃、穎妃、婉嬪、忻嬪、豫嬪、林貴人、蘭貴人、郭貴人、伊貴人、和貴人、瑞貴人，每位一顆。

皇后貴妃們每人才能分得一顆荔枝，我比她們幸福。

漢代皇帝讓人在長安種植荔枝，卻始終不結一果。到了北宋，宋徽宗想吃新鮮的荔枝，權臣蔡京決定將小株的荔枝栽在瓦器中，用船運到汴京。這種方法到了清代，又有長足進步。

雍正二年(1724年)，閩浙總督滿保、福建巡撫黃國材奏報說：「荔枝盛產於福建地方，小樹插桶內種植者，官民家中皆有，其味不亞於大樹所產者，此等小樹木載船運至通州甚易，並不累及官民，亦無需搬運人夫。是以將臣衙門種植桶內之小蒸枝樹，於四月開花結果後，即載船由水路運往通州…於六月初，趕在荔枝成熟之季，即可抵達京城。」

荔枝樹開花結果之後上船，走兩個月水路，到了京城，正好成熟。

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