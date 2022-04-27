【于清／摘自《中國新聞週刊》2022年第4期】

「摸魚」是一個意蘊很風雅的詞，會讓人想起在家鄉小河摸魚、撈蝦的童年時光，或由詞牌名「摸魚兒」想到寫出「更能消、幾番風雨」的辛棄疾，「問世間，情是何物，直教生死相許」的元好問。到了現代，它卻成了工作偷懶、不肯認真做事的隱喻。

不過，「摸魚」倒是以一種詼諧的方式，道出了人類需要從更積極的角度來看待自身懶惰的那一面。許多非常理性的人，都是「摸魚」的高手。馬克思曾以自謔的口吻承認，大部分工作時間被他用來「摸魚」了，經常到了工作必須完成的最後時刻，他才「眼前咣當一黑」。

那麼如何才能啟動人的工作動力？經濟學家總結出了一個「誘惑捆綁」理論，建議透過增加活動樂趣，使人更享受活動。如健身時，一邊運動，一邊聽有聲書，人們堅持健身的概率就會更大。用到工作上，就是讓人適當「摸魚」，勞逸結合。

古人似乎更懂得讓人適當「摸魚」的道理。《清稗類鈔》記載，清代武將李某積軍功轉任巡撫，因整天看戲被諫官彈劾。李某上書解釋，自己一介武夫，沒讀過書，看戲可學到很多禮節和歷史知識，看到好人就學習，看到壞人就警誡自己，而且到任後也沒有因為看戲耽誤過公務。雍正聽到思路如此清奇的「摸魚」理由，知道沒必要求全責備，遂下旨特批他看戲。

不過如何調和「摸魚」與盡職之間的矛盾衝突，還得看當事人有沒有上進的真實意願。心理學家榮格從小在瑞士鄉村長大，11歲時，第一次去大城市巴塞爾讀書，發現同學大多來自有錢家庭，這令他既羨慕又自卑，一下子頹廢了。有一次他與同學吵鬧，被對方推倒，頭撞在石頭上，受了點兒小傷，於是，他借機「摸魚」，不上課。

此後他凡是想要「摸魚」，就假裝暈病發作。榮格做牧師的父親非常擔心，請了很多醫生來給他治病，自然都治不好。有一天，榮格無意中聽到父親與人對話。父親歎息說，也不知道兒子得的是什麼病，僅有的積蓄為了治他的病都花光了，如果他因為這個病以後不能自己謀生，餘生就很難了。原本冥頑不靈的榮格聽了，頓時明白了自己的處境，徹底醒悟。從此他再也不敢「摸魚」，暈病也沒有發作過。

一位朋友供職於一家全球500強企業，公司的電腦每隔30分鐘就會自動重啟一次，讓員工起身活動一下，伸伸懶腰，看看窗外的風景。在上班時間健身也是受公司鼓勵的，只要完成工作，玩多久都沒人管。這就是運用了「誘惑捆綁」的管理方式：公開鼓勵「摸魚」，這樣員工身心愉快，既為公司省下可觀的醫療支出，也大大提高了員工的工作效率。

不過「摸魚」最重要的一點，就是只有在成功的情況下才為人們所稱許，如果失敗了則一無是處。就像馬克思，若不是寫出《資本論》，人們就會將他「摸魚」的經歷作為反面教材：「看，這就是前車之鑒！」

圖/讀者雜誌