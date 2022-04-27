【金鏡／摘自新浪網作者的博客】

「只生歡喜不生愁」的境界，對追求者來說，確非易事，而「幾多歡喜幾多愁」大約是常態—如何面對生出來的憂愁，是一個很現實的問題。威爾遜在《論人的本性》一書中說，在現代社會，人往往有多重身分，時刻不停地變換角色，在轉換中如有明顯偏差，別人就會認為這是能力不足和靠不住的表現。在這種緊張的情況下，真正的自我難以準確界定，自我認同的危機感，是現代人產生抑鬱的主因。法國著名女作家薩岡寫過一本小說《你好，憂愁》，說的是一個少女和她老爸的故事。由於這部小說，風情優雅的法國又多了一種「薩岡式微笑」。薩岡為一種攪動她情緒的溫柔和煩惱，起了一個美麗而莊重的名字：憂愁。去掉她有些玩世不恭的意味，和憂愁優雅地握手，倒是不錯的選擇，與其為之煩惱，不如說一聲「你好，憂愁」。能與歡樂擁抱，與憂愁握手，距離「只生歡喜不生愁」還會遠嗎？

豐子愷有個「人生三層樓」的說法：第一層是物質生活，是愁多歡少；第二層是精神生活，主要指學術文藝，這一層是歡多愁少；第三層是靈魂生活，便是「只生歡喜不生愁」的境界了。

歡喜與憂愁都是人生的波瀾，孟子說：「觀水有術，必觀其瀾。」如果人生就是一條小溪，那麼不管遇到什麼樣的地勢，都會奔湧不息，一路前行。