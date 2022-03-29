【昵昵／摘自《深圳商報》】

荷蘭是一個低地國家，常受洪水等自然災害威脅，因此荷蘭有很多運河、堤壩。發行債券的這家荷蘭公司叫作「列克戴克上水壩水務公司」，該公司主要負責維護位於烏特勒支水壩上方長達34千米的克萊河堤壩，這張債券面值1000荷蘭盾，作為回報，債券的持有者將每年獲得50荷蘭盾的利息。

債券內容被手寫在羊皮紙上。它的特別之處在於，這是一種持續支付收益的永久債券。

可是永遠到底有多遠呢？商家承諾終生保修，當你需要維修時，他們早就不見蹤影了；健身會所宣稱成為高級會員就永久免費，當你興衝衝上門健身時，卻發現早已人去樓空。而列克戴克上水壩水務公司的這張債券創造了奇蹟。

水務公司盡職盡責地支付利息並在文件背面做好記錄，直到債券背面被填滿。隨後，一份被稱為「塔隆」的紙質文件，經水務公司書記官的公證後被附加在債券的後面，以便繼續記錄利息的支付情況。

在其後的300多年中，世界局勢天翻地覆、硝煙四起，先後發生了兩次世界大戰。「二戰」中，荷蘭與英法共同對德宣戰，德國入侵荷蘭，僅僅數周荷蘭就宣布戰敗投降，好不容易戰爭結束，美蘇冷戰又讓世界處於原子彈的威脅之下。

然而，和古老而堅固的防洪堤一樣，不管這個世界怎麼變化，發行這張債券的公司都默默地堅守著它的信用。即便在「二戰」局勢最緊張的時候，水務公司也沒想過毀約，當時債券的持有人安妮‧弗蘭克和她的家人躲在阿姆斯特丹的小黑屋中，債券利息仍被按時打到她的帳戶中。

列克戴克上水壩水務公司後來被並入烏特勒支水務委員會，它所有的責任和義務也被轉到委員會。每年50荷蘭盾的利息，如今被兌換成歐元，仍在按時支付。

2003年，這張古老的債券被拍賣，耶魯大學買下了它。但出資購買的耶魯大學貝尼克圖書館遇到一個小麻煩，因為圖書館只接受封存文檔，也就是不再具有實質用途的文檔，但這一債券仍然有效。最後專家想到一個辦法─債券本身被收藏，而記錄利息支付情況的「塔隆」被分離出來。

從1648年5月15日列克戴克上水壩水務公司發行債券起，到2022年已經過去374年，直到今天耶魯大學還會定期收到每年的利息。

金融史學家威廉‧戈茲曼詳細記錄了這個故事，這張債券也解釋了荷蘭為何會一度成為世界金融中心。