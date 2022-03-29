有學問的外國人都怎麼起中文名字

【田龍華／摘自微信公眾號「國家人文歷史」】

遠道而來，入鄉隨音也隨俗

說得誇張點兒，最先入華的外國人，費了老大勁兒漂洋過海踏上中國的土地，到頭來可能都沒法掌握自己的起名權。

這一點，遣唐使阿倍仲麻呂就深有體會。西元717年，這位一心入唐求學的日本貴族歷盡艱辛遠渡重洋，終於踏入長安。在長安太學讀書期間，他得到了自己的第一個漢名─仲滿。後來仲滿又得一名─晁衡，這個名字據說是玄宗李隆基欽賜的。

晁衡沒有辜負這個東方名字，餘生都在自己仰慕的唐朝為官，深得玄宗信任，更與王維、李白等人結下深厚友誼。多年後，晁衡東歸，途遇暴風雨，長安的故友以為他已經遇難，悲痛不已，李白還滿懷悲痛地寫下一首《哭晁衡卿》，用一句「明月不歸沉碧海，白雲愁色滿蒼梧」，訴盡了對這位日本友人的思念和痛悼。

比起晁衡的詩意浪漫，後期來到中國的外國人，取名時便多了點兒別的考慮。

從16世紀開始，第一批耶穌會士在葡萄牙國王的資助下陸續進入中國。不遠萬里而來，他們的目的很簡單，在東方世界傳播西方教義。然而，要想順利傳教，頭一個阻擋在傳教士面前的便是文化這關。

以最快速度融入中國社會，成了傳教士們最緊迫的任務。

改名，便是一個好辦法。著名的傳教士利瑪竇，就琢磨過這個法子。這位出生於義大利的耶穌會士，全名Matteo Ricci，中文名「利瑪竇」，分別來自他本姓第一個音節Ri的音譯，以及名Matteo的音譯。據研究者分析，「利瑪竇」這個名字，和中國文化的關係不大，是Ricci為了「文化適應」選了一條捷徑─「入鄉隨音」，將本名改寫，得了一個讓大家好懂好記的中文名，這樣便於和當地人打成一片。

與利瑪竇相比，把中國名字鑽研出正宗中國味道的，是南懷仁。

這位出生於布魯塞爾的比利時傳教士，原名Ferdinand Verbiest，他的漢名同自己的本名關聯並不緊密，反倒用一個「仁」字，把東方哲學深深嵌入了自己的名字。

1658年，在義大利傳教士衛匡國的影響下，南懷仁放棄原本去南美洲傳教的計畫，東行來華。在陝西傳教後，南懷仁奉召入京，供職於欽天監。懷仁，這個漢名伴隨著他行走朝廷、為人處事。康熙三年(1664年)，在鼇拜的支持下，反對西學的楊光先羅織罪名，南懷仁和湯若望受到誣陷，被捕入獄。當時的湯若望已近暮年，口齒不清，南懷仁不僅代他申辯，還放棄了自己出獄的機會，直到為湯若望辦完後事。時人感念其仁義，特別讚頌道：「湯瑪法已擬死罪，他人將趨避之不暇，而懷仁仗義為之辯護，誠忠友也。」

後來，南懷仁成了康熙的老師。他研天文、觀地理，著述無數。1674年，他打造出包括黃道經緯儀、赤道經緯儀在內的6件大型天文儀器。他還以一幅轉譯繪製的《坤輿全圖》向清王朝介紹世界地理。

在這份「世界地圖」中，南懷仁不僅採用了經緯理法，標識出五大洲的位置，還以大段注記文字介紹各大洲的地理風貌，更特地將穿過順天府的經線定為本初子午線，滿足了清王朝「大清國為世界中心」的想像與憧憬。

中外合璧，帶著漢名訪華夏

歷史的車輪駛過，激起的煙雲散去，敗落的王朝湮沒，新的篇章開啟。

伴隨現代化進程，東西方交流的大門逐漸開啟。這時，傳教不再是西方人來華的唯一目的。相反，越來越多的西方人被中國的厚重歷史和深邃文化吸引，由此開啟的東行旅途，也賦予他們的漢名不一樣的特色。

「中西合璧」是這個階段來華漢學家頗為青睞的起名法則。比如，先後7次來華考察、行遍大半個中國的德國地理學家李希霍芬正是受李鴻章的影響，將自己的姓氏音譯成了「李」。正是這位「李」氏學者，透過對中國貨物運輸路線的考察，首次提出了「絲綢之路」這個概念。

1937年，受康橋大學中國留學生魯桂珍博士的影響，在生物化學領域已小有成就的Joseph Needham毅然放棄自己的專業，轉而鑽研中國文化，一字一句地學起中文。經過半個世紀的耕耘，他著成享譽世界的《中國科學技術史》，以確鑿的證據向世界介紹厚重而源遠流長的東方科技文明。

有趣的是，他的每一本大作的封面上，幾乎都繪有六天君、溫元帥這樣的道家人物。在他看來，中國古代科學的創造發明和道家的哲學思想、術士的修煉實踐密切相關，這裡面或許沉澱著東方科技最初的樣態與內涵。因此，他尤其欣賞《老子》篇章中的自然科學思想，也循此得了中文名「李約瑟」，字「丹耀」，號曰「十道宿人」。

19世紀末期，有一位法國人兩次來華。第一次來華，他駐留4年，譯注《史記》，編纂出《中國兩漢石刻》；第二次來華，歷時近一年，他冒風沙、翻高山、越深嶺，足跡遍布東北和華北地區，拍攝了大量珍貴的照片。宣統元年(1909年)，他將歷盡艱辛得來的資料整理成《華北考古記》，首次向西方學術界公布了大同雲岡石窟和洛陽龍門石窟的照片，將東方石窟藝術的驚人魅力展露給全世界。這些珍貴的照片，後來在龍門石窟飽經風化之時，成為學術研究、文物追索的重要依據。

這位法國人叫愛德華‧沙畹。在漢語中，「畹」本意是小盆地形狀的農田，古時三十畝地稱為一畹。伴沙行畹，如此看來，這個名字，倒似為他量身定做。

通聯東西，把故事寫進姓名

也有一些漢學家，除了遣詞造句，還把別的元素藏進自己的漢名。

比方說，情誼。

美國歷史學家、中國學家John King Fairbank，中文名「費正清」，3個字分別對應他的姓、中名和名。這是中國建築學家梁思成為他取的。「正清」，寓意正直清廉。贈名時，梁思成告訴友人：「使用這樣一個漢名，你真可算是一個中國人了。」

有趣的是，費正清的夫人費慰梅的中文名，也是梁思成取的。

這對夫婦不僅和梁思成、林徽因結下深厚情誼，更在梁、林二人的影響下醉心於中國的建築歷史、拓片著書。他們讓中國的建築美學進入了美國學人的視野。

其實，為自己起一個意蘊豐富的中文名，似乎是每一位海外漢學家的「標配」。

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