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不受戰火影響？台股早盤漲逾百點 台積電開盤跌4元

比倒楣更可怕

聯合新聞網 / 讀者雜誌
圖／邱炯
圖／邱炯

【陳海蓉／摘自九州出版社《我就是忍不住笑了》一書】

兒子去考駕照，第一次路考沒通過，我覺得有必要關心一下。

「怎麼會這樣呢？」我問。

「因為第一次筆試沒通過，所以第二次筆試我必須到監理站去考。既然是在監理站通過筆試的，依照規定，路考就不能在原先駕駛訓練班的教練場考，必須到監理站考。我一進監理站的考場，就傻眼了。」

「不都是考場嗎？」

「不一樣，監理站的考場跟駕駛訓練班的教練場完全不同。少了標記，我根本不知道到哪裡開始轉方向盤，轉幾圈才好。」

「啊？你考試靠著死記路面的標記轉方向盤？」

「駕駛訓練班是這樣教的，沒錯啊。」他歎了一口氣說。

兒子第二次路考又沒通過時，我問他：「又怎麼了？」

「考S形路轉彎前進時，我的車竟然後輪軋線。只怪監理站的車和我在教練場用的車不一樣，監理站的車引擎蓋太高了，我根本看不到路面！」

「既然如此，上車時，你為什麼不先調整駕駛座的高度？」

「駕駛座的高度可以調整啊？」

「當然。教練沒教你嗎？」

「教練只教考試的事，我哪知道駕駛座的高度可以調整！」

「至於後輪軋線的事…」我還沒說完，他已經急匆匆地跑開了。

一個星期之後，兒子從監理站回來，愁眉苦臉地告訴我第三次路考又沒通過。

「這次又怎麼了？」

「全世界大概找不到比我更倒楣的人了。」他憤憤不平地說，「考S形路轉彎不是有兩個轉彎嗎？我通過第一個彎後，明明眼看就要成功了，誰知道車後輪竟然軋線！一次是左後輪軋線，一次是右後輪軋線。」

「你是不是左轉彎時，左後輪軋線，右轉彎時右後輪軋線？」我問。

「你怎麼知道？」

眼看他已經既費時又費錢地經歷了三次失敗，我只好告訴他：「你觀察過汽車嗎？汽車的方向轉動軸在前軸，因此轉彎的時候，前輪和後輪的軌跡是不一樣的。想像一下，你在S形彎道上爬行，當你的上半身緊靠右邊的線轉彎前進時，下半身是不是很容易就軋到右邊的線？換了左邊也一樣。」

「我明白了，」他說，「右轉時，我的上半身必須盡量靠左邊，這樣下半身才不會軋到右邊的線；反過來，左轉時，上半身必須盡量靠近右邊…」

經過第四次路考和後面的考試，兒子終於拿到了駕照。

我說：「發表一下成功感言吧。」

他安靜了一下。看他深思熟慮的表情，我以為他又要發表什麼驚人的言論，不料他想了想，對我說：「你知道嗎？比倒楣更可怕的是不思考。」

我笑了出來，這句話倒是深刻。

圖/讀者雜誌
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【更多精采文章請見《讀者雜誌》2022年3月號】

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