【尹成榮／摘自微信公眾號「九分成長讀書社」】

在網路時代，一個人只有高調才會叫人看見、叫人知道、叫人關注。

高調必須強勢，不怕攻擊，反過來愈被攻擊愈受關注，愈能成為一時輿論的主角，幹出點什麼都會熱銷；高調不僅風光，還帶來名利雙贏，所以有人選擇高調。

高調也會使人上癮，高調的人往往離不開高調，像人吸的菸、飲的酒，愈好愈降不下來，降下來就難受。可是網路是滾動式的，喜新厭舊的。任何人都很難總站在高音區裡，所以必須不斷地折騰、炒作、造勢、生事，才能持續高調。

有人以為高調是一種成功，其實不然。高調只是這個時代的一種活法。當然，每個人都有權選擇自己的活法，選擇什麼都無可厚非。

可是，另一些人偏選擇另一種活法─低調。這種人不喜歡一舉一動被人關注，一言一語被人議論，不喜歡人前顯貴，更不喜歡被「狗仔隊」追逐，被粉絲死死糾纏與圍困，被曝光得「一絲不掛」；他們明白在商品社會，高調存在的代價是被商品化。這樣，心甘情願低調的人就不為人所知，但他們反而能踏踏實實做自己喜歡的事，充分地享受和品味日子，活得平心靜氣，安穩又踏實。

低調是為了生活在自己的世界裡，高調是為了生活在別人的世界裡。

文化也是一樣。

商業文化就必須是高調的，只有高調才會熱賣熱銷，低調誰知道，誰去買？然而熱銷的東西不可能總熱銷，它遲早會被更新鮮、更時髦的東西取代。所以說，時尚是商業文化的寵兒。在市場上最成功的是時尚商品。人說時尚是造勢造出來的，裡邊是大量五光十色的泡沫，但商業文化不怕泡沫，因為它只求當時的商業效應，一時的震撼與強勢，不求持久的魅力。

故而，另一種追求持久生命魅力的純文化很難在當今大紅大紫，可是它並不會為大紅大紫而放棄一己的追求。它甘於寂寞，因為它確信這種文化的價值與意義。

我很尊敬我的一些同行。在市場稱霸的社會中，恐怕作家是最沉得住氣的一群人。他們平日不知躲在什麼地方，很少伸頭探腦，有時一兩年不見，看似人間蒸發了，卻忽然把一本十幾萬字或幾十萬字厚重的書拿了出來；他們筆尖觸動的生活與人性之深，文字創造力之強，令人吃驚。待到人們去品讀、去議論時，他們又不聲不響地不知紮到什麼地方去了。也許，唯有這樣才能寫出真正洞悉社會人生的作品來。

有些作家天生是低調的。他們生活在社會深深的皺褶裡，也生活在自己的心靈與性情裡，所以看得見黑暗中的光線和陽光下的陰影，以及大地深處的痛點。他們天生不是做明星的材料，不會經營自己，只會塑造筆下的人物；任何思想者都是一樣：自己低調，是為了讓思想真正成為一種時代的高調。

享受一下低調吧─低調的寧靜、踏實、深邃與雋永。低調不是被邊緣、被遺忘，更不是無能；相反，只有自信才能低調和安於低調。